Чебуреки – это аппетитная горячая закуска для всей семьи. Продукт отличается сочной и нежной начинкой, а также приятной золотистой корочкой. Чебуреки своими руками получаются очень вкусными и питательными. Готовьте их с помощью проверенных пошаговых рецептов из нашей кулинарной подборки.

Хрустящие домашние чебуреки с пузырьками, как в чебуречной

Чтобы домашние чебуреки вышли хрустящими и румяными, приготовьте их из плотного теста на воде. Начинка из мясного фарша и специй сделает блюдо сытным и ароматным. Подавайте к обеду или в качестве быстрого перекуса.

Ингредиенты –+16 порц.

Мука 600 гр.

Вода 300 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль по вкусу

Масло сливочное 1 ст.л.

Масло растительное для жарки

Для начинки:

Фарш мясной ½ кг

Лук репчатый 1 шт.

Соль по вкусу

Специи для фарша по вкусу

Зелень 1 пучок

Шаги 50 мин.

Как приготовить сочные и вкусные чебуреки в домашних условиях? Хорошо размороженный фарш выкладываем в большую тарелку. К нему добавляем измельченную зелень и репчатый лук, соль и специи по вкусу. Тщательно размешиваем начинку. Все ингредиенты должны равномерно распределиться. Замешиваем плотное тесто на чебуреки. Для этого необходимо просеять муку, добавить в ней теплую воду, яйцо, растопленное масло, соль и тщательно все перемешать. Делим тесто на небольшие части. Тонко раскатываем их в кружочки, дополняем начинкой и складываем пополам. Закрепляем края при помощи вилки. Разогреваем сковороду и вливаем в нее обильное количество растительного масла. Обжариваем чебуреки с двух сторон до хрустящей и золотистой корочки. Лишний жир с готового блюда можно убрать бумажными салфетками. Подготовленные горячие чебуреки готовы к подаче. Приятного аппетита!

Чебуреки с мясным фаршем, жаренные на сковороде в домашних условиях

Вкусное и аппетитное угощение для вашего стола – румяные чебуреки с сочной мясной начинкой. Приготовьте питательное блюдо по простому домашнему рецепту и порадуйте близких.

Время готовки: 50 минут

Время приготовления: 25 минут

Порций – 16

Ингредиенты:

Мука – 3-3,5 ст.

Вода – 1 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Водка – 4 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Фарш мясной – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лед – 100 гр.

Процесс приготовления:

1. Подготовим начинку. Фарш можно использовать готовый или прокрутить самостоятельно в мясорубке. Добавляем к нему также измельченные луковицы, соль и перец. Размешиваем.

2. Добавляем в начинку немного льда и ждем, когда он растает.

3. Приступим к приготовлению плотного и эластичного теста. Тщательно просеиваем три граненых стакана муки.

4. В муку добавляем соль, вливаем граненый стакан воды и водку. Начинаем перемешивать.

5. Тщательно вымешиваем тесто руками до образования плотного и гладкого шарика.

6. Делим тесто на небольшие кусочки, затем каждый раскатываем в тонкие круги.

7. На половинку каждого круга выкладываем немного мясной начинки.

8. Складываем продукт пополам и скрепляем края, образуя чебурек.

9. Разогреваем сковороду и вливаем в нее растительное масло. С обеих сторон обжариваем продукт до яркого румянца.

10. Готовые чебуреки с сочной мясной начинкой можно раскладывать по тарелкам и подавать к столу. Приятного аппетита!

Как приготовить хрустящие чебуреки на заварном тесте с кипятком?

Золотистые и хрустящие чебуреки получаются на заварном тесте. Приготовьте блюдо по простому домашнему рецепту. Подавайте сытное угощение к завтраку или обеду. Дополнить продукт можно сметаной.

Время готовки: 50 минут

Время приготовления: 25 минут

Порций – 10

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 150 мл.

Соль – 1 ч.л.

Масло сливочное – 40 гр.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Фарш мясной – 0,2 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Зелень – 1 пучок.

Сметана – 100 гр.

Вода – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец красный молоты – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В металлическую посуду выкладываем сливочное масло и подогреваем его.

2. Дальше вливаем горячую воду, добавляем соль и часть просеянной муки. Начинаем размешивать.

3. Разбиваем в содержимое куриное яйцо.

4. Начинаем всыпать оставшуюся муку и замешивать массу.

5. Руками вымешиваем тесто до плотного и гладкого состояния.

6. В отдельной тарелке размещаем подготовленный фарш.

7. Продавливаем в мясорубке репчатый лук и выкладываем его к мясу.

8. Сюда же отправляем соль, молотые перцы и измельченную зелень. Размешиваем содержимое.

9. Дальше добавляем воду и сметану. Снова перемешиваем.

10. Возвращаемся к тесту. Разделяем его на несколько небольших частей.

11. Каждый кусочек теста раскатываем в тонкий кружок. На половину каждого круга выкладываем мясную начинку.

12. Соединяем обе половинки чебурека.

13. По краям скрепляем продукт при помощи вилки.

14. Поступаем так со всеми чебуреками. Если тесто липнет к рукам, то продукт можно обсыпать небольшим количеством муки.

15. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Погружаем сюда чебуреки и обжариваем их до золотистой корочки.

16. Обжаренные продукты кладем на бумажные салфетки или полотенца. Даем им полежать пару минут, чтобы бумага впитала лишнее масло.

17. Хрустящие чебуреки на заварном тесте готовы. Раскладывайте их по тарелкам и подавайте к столу!

Очень вкусный и удачный рецепт чебуреков на пузырчатом тесте с водкой

Популярный рецепт хрустящих пузырчатых чебуреков – на водке. Приготовьте угощение на своей кухне. Питательное блюдо оценят ваши домашние или гости. Подавайте закуску горячей!

Время готовки: 50 минут

Время приготовления: 25 минут

Порций – 16

Ингредиенты:

Мука – 600-650 гр.

Вода – 300 мл.

Водка – 30 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Фарш мясной – 0,4 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Просеиваем муку и выкладываем ее в большую глубокую тарелку. Заливаем сухой ингредиент крутым кипятком и начинаем размешивать.

2. Далее разбиваем в массу куриное яйцо, добавляем водку, соль и сахар. Снова размешиваем.

3. Руками разминаем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Должен выйти плотный и эластичный ком.

4. Подготовим начинку. Для этого смешиваем размороженный мясной фарш, соль, специи и мелко нарезанные луковицы.

5. Делим тесто на небольшие кусочки и раскатываем их в тонкие круги. На каждую половинку кладем немного фарша и склеиваем края.

6. Обжариваем чебуреки в кипящем растительном масле до появления яркого золотистого оттенка.

7. Хрустящие чебуреки с аппетитной мясной начинкой готовы. Подавайте блюдо к столу, дополнив ароматной зеленью и соусами по вкусу.

Пузырчатые чебуреки с тестом на минеральной воде

Простое и быстрое тесто для домашних чебуреков выходит на минеральной воде. Питательное угощение порадует хрустящей корочкой и приятным румянцем. Угостите близких ароматным горячим блюдом!

Время готовки: 50 минут

Время приготовления: 25 минут

Порций – 16

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Вода минеральная – 300 мл.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Фарш мясной – 450 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. В глубокую тарелку вливаем минеральную воду. Разбиваем в нее яйцо и тщательно взбалтываем жидкость до однородного цвета.

2. Сюда же просеиваем муку и добавляем соль. Начинаем размешивать массу.

3. Долго и тщательно разминаем тесто руками. Получаем плотный ком и оставляем его на время отдыхать в комнатной температуре.

4. В это время подготовим мясную начинку. Размешиваем размороженный фарш с солью и мелко порубленным репчатым луком.

5. Возвращаемся к тесту. Разделяем ком на мелкие части, раскатываем их и наполняем фаршем. Скрепляем края и лепим чебуреки.

6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Опускаем в кипящий продукт чебуреки и подрумяниваем их с каждой из сторон.

7. Выкладываем хрустящее угощение с мясной начинкой на тарелку и подаем к столу. Готово!

Ароматные домашние чебуреки с сыром и зеленью

Сытные и ароматные домашние чебуреки получаются, если начинить их твердым сыром и свежей зеленью. Подавайте блюдо со сметаной к завтраку или обеду. Порадуйте близких хрустящим продуктом с сочной и нежной начинкой.

Время готовки: 50 минут

Время приготовления: 25 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

Мука – 150-160 гр.

Вода – 70 мл.

Масло сливочное – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Сыр твердый – 170 гр.

Зелень – 1 пучок.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Просеиваем муку в глубокую тарелку. Вливаем к ней теплую кипяченую воду, растопленное сливочное масло и добавляем соль.

2. Вымешиваем ингредиенты, пока не получим плотный и гладкий ком теста.

3. Пока тесто отдыхает, можно приготовить начинку. Для этого нужно натереть на крупную терку твердый сыр и измельчить зелень. Размешиваем продукты с солью в глубокой посуде.

4. Возвращаемся к тесту: тонко раскатываем его скалкой и разделяем на равные круги. Вырезать удобно при помощи небольшой тарелки.

5. В центр каждого кружочка кладем по две столовые ложки начинки из сыра и зелени.

6. Складываем начиненный круг пополам. Края закрепляем пальцами или зубчиками вилки.

7. Хорошо прогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем чебуреки с начинкой.

8. Обжариваем блюдо с обеих сторон до появления яркого золотистого оттенка.

9. Готовые чебуреки с зеленью и сыром раскладываем по тарелкам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления хрустящих чебуреков на кефире

Порадуйте близких хрустящим угощением с аппетитной мясной начинкой. Приготовьте домашние чебуреки на нежном кефирном тесте. Готовое блюдо подавайте с любимыми соусами!

Время готовки: 50 минут

Время приготовления: 25 минут

Порций – 12

Ингредиенты:

Мука – 300-330 гр.

Кефир – 150 мл.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Фарш мясной – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Вливаем кефир в глубокую миску и сюда же разбиваем куриное яйцо. Размешиваем до однородности.

2. В массу просеиваем муку и добавляем соль. Снова начинаем размешивать.

3. Когда тесто станет более густым, выкладываем его на стол и начинаем вымешивать руками.

4. Продолжительно разминаем тесто руками, пока из него не выйдет пышный и плотный ком.

5. Подготовим и начинку. В размороженный мясной фарш добавляем соль, перец и измельченный репчатый лук. Размешиваем.

6. Тесто разделяем на небольшие куски, затем раскатываем их в тонкие пластинки. Вырезаем из продукта ровные круги.

7. На половинку каждого круга тонким слоем выкладываем мясную начинку. Складываем продукт пополам и скрепляем края вилкой.

8. Нагреваем с маслом сковороду. Обжариваем чебуреки на умеренном огне до яркой корочки.

9. Выкладываем горячее блюдо по тарелкам и подаем его к столу. Готово!

Как приготовить крымские чебуреки такие, как продают в крыму

Знаменитые крымские рецепты чебуреки легко приготовить на домашней кухне. Используйте проверенный рецепт. Порадуйте близких вкусным угощением с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Время готовки: 1 час 10 минут

Время приготовления: 25 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

Мука – 300-330 гр

Вода – 120 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Фарш свиной – 150 гр.

Фарш говяжий – 150 гр.

Вода – 50 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Просеиваем муку в глубокую миску. Кипятим воду, смешиваем ее солью и вливаем в сухой продукт.

2. Тщательно вымешиваем тесто руками до однородного состояния. Накрываем продукт пленкой и оставляем на 30 минут.

3. В отдельной посуде соединяем свиной и говяжий фарш, добавляем к ним измельченный репчатый лук.

4. Вливаем немного холодной воды, добавляем соль с перцем и тщательно размешиваем начинку.

5. Возвращаемся к тесту и разделяем его на небольшие части, которые разминаем в шарики.

6. Каждый шарик раскатываем в тонкие и гладкие пласты.

7. На половину каждого раскатанного круга тонким слоем укладываем мясную начинку.

8. Складываем края чебуреков и скрепляем их. Для более ровной формы можно обрезать кусочки лишнего теста.

9. Обжариваем чебуреки в кипящем масле с обеих сторон, пока не получим румяную и хрустящую корочку.

10. Горячие чебуреки по крымскому рецепту готовы. Раскладываем их по порциям и подаем к семейному столу!

Быстрый и простой рецепт чебуреков из лаваша с фаршем на сковороде

Оригинальные хрустящие чебуреки получаются из тонкого лаваша с фаршем. Такой способ приготовления позволит быстро получить готовый продукт, а также подойдет тем, кто не любит возиться с тестом.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 пачка.

Фарш мясной – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Зелень – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Подготовим нужные продукты. Мясной фарш необходимо заранее разморозить, зелень промыть, а репчатый лук почистить и измельчить.

2. Также нарезаем и пучок зелени. Кладем продукты к фаршу, посыпаем солью и молотым перцем.

3. Далее на равные квадраты нарезаем лаваш. Начинку тщательно размешиваем.

4. На половинку каждого квадратика лаваша тонким слоем выкладываем фарш со специями. Складываем пополам. Края плотно скрепляем, можно дополнительно смазать края лаваша взболтанным куриным яйцом. Это необходимо для того, чтобы начинка оставалась сочной и не высыхала.

5. Разогреваем с растительным маслом сковороду. Выкладываем по очереди тонкие чебуреки из лаваша. Жарим с обеих сторон на умеренном огне. Начинка должна хорошо потушиться.

6. Выкладываем готовые чебуреки на тарелку и подаем к столу. Приятного аппетита!

Классические чебуреки как в чебуречных СССР с фаршем, запеченные в духовке

Чтобы приготовить идеальные домашние чебуреки без лишнего жира, их следует запечь в духовке. Оцените простой рецепт и угостите близких аппетитным и привлекательным продуктом.

Время готовки: 40 минут

Время приготовления: 25 минут

Порций – 12

Ингредиенты:

Мука – 3,5 ст. (граненый)

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 60 гр.

Вода – 200 мл.

Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

Фарш мясной – 0,4 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

1. Для теста соединяем просеянную муку, одно яйцо, соль, размягченное сливочное масло и воду. Тщательно вымешиваем продукты руками, пока не получим плотный однородный ком.

2. Для начинки размешиваем фарш с солью и черным молотым перцем. Сюда же добавляем мелко порубленный репчатый лук.

3. Тесто разделяем на небольшие части, каждую из которых раскатываем в тонкий гладкий кружок. На половинку круга выкладываем немного мясной начинки.

4. Соединяем концы лепешки и хорошенько проходимся по краям вилкой. Это не даст заготовке развалиться.

5. Выкладываем чебуреки на противень, устланный пергаментом. Взбиваем оставшееся яйцо и промазываем им сырой продукт. Для этого удобно использовать силиконовую кисточку.

6. Отправляем блюдо в духовку на 25 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов.

7. Горячие чебуреки выкладываем на тарелку, украшаем ароматной зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!