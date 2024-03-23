Домашние просят готовить их через день. Я просто влюбилась в эти пышные блины: простой рецепт

О блинах ходит много разных мифов и легенд. Во всех государствах есть свои виды лепешек, у славян этими лепешками считаются блины. Хотя многие кулинары не относят блины к лепешкам. Для них блины больше являются выпечкой на сковороде как оладьи. Именно от оладий произошли современные тонкие блины. Дело в том, что изначально у женщин не было кулинарных принадлежностей для готовки тонких больших блинов. Поэтому они получались маленькими и пышными.

Со временем, когда блины стали ассоциироваться с Солнцем, их стали готовить по другому.

Расскажем, как приготовить толстые сытные блины.

Ингредиенты для блинов:

Молоко теплое — 300 мл;

Вода теплая — 300 мл;

Дрожжи сухие — 5 г;

Масло растительное — 30 мл;

Сахар — 40 г;

Соль — 1/3 ч. л.;

Яйцо — 1 шт.;

Манная крупа — 140 г;

Мука — 300 г.

Приготовление блинов:

Смешиваем теплое молоко и воду, высыпаем туда сахар и перемешиваем до растворения песчинок. Добавляем в смесь дрожжи и соль, продолжаем смешивать.

Разбиваем в смесь яйцо, вливаем растительное масло и высыпаем манную крупу, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку, замешиваем слегка густое тесто.

Накрываем тесто полотенцем и оставляем на час. Сковороду смазываем растительным маслом, выливаем половник теста, заранее его перемешиваем.

Обжариваем блин с обеих сторон до румяного золотистого цвета.

После обжарки каждый блин можно смазать сливочным маслом. Получаются толстые сытные блины.