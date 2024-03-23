Домашние просят готовить их через день. Я просто влюбилась в эти пышные блины: простой рецепт

О блинах ходит много разных мифов и легенд. Во всех государствах есть свои виды лепешек, у славян этими лепешками считаются блины. Хотя многие кулинары не относят блины к лепешкам. Для них блины больше являются выпечкой на сковороде как оладьи. Именно от оладий произошли современные тонкие блины. Дело в том, что изначально у женщин не было кулинарных принадлежностей для готовки тонких больших блинов. Поэтому они получались маленькими и пышными.
Со временем, когда блины стали ассоциироваться с Солнцем, их стали готовить по другому.
Расскажем, как приготовить толстые сытные блины.
Ингредиенты для блинов:
- Молоко теплое — 300 мл;
- Вода теплая — 300 мл;
- Дрожжи сухие — 5 г;
- Масло растительное — 30 мл;
- Сахар — 40 г;
- Соль — 1/3 ч. л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Манная крупа — 140 г;
- Мука — 300 г.
Приготовление блинов:
Смешиваем теплое молоко и воду, высыпаем туда сахар и перемешиваем до растворения песчинок. Добавляем в смесь дрожжи и соль, продолжаем смешивать.
Разбиваем в смесь яйцо, вливаем растительное масло и высыпаем манную крупу, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку, замешиваем слегка густое тесто.
Накрываем тесто полотенцем и оставляем на час. Сковороду смазываем растительным маслом, выливаем половник теста, заранее его перемешиваем.
Обжариваем блин с обеих сторон до румяного золотистого цвета.
После обжарки каждый блин можно смазать сливочным маслом. Получаются толстые сытные блины.