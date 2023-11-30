Домашние колбаски в духовке из мяса и картошки

В деревне, откуда родом моя мама (и все родственники по ее линии), прямой долг каждой хозяйки — вкусно готовить. Но этого мало. Женщины должны принимать в дар от своих матерей семейные рецепты. Поэтому поваренная книга моей мамы больше похожа на вековой альманах. Открыв ее на случайной странице, могу состряпать галицкие крученики или домашние колбаски в духовке.
Если говорить о последних, с этим рецептом мне только недавно удалось справиться. Ведь, знаете, для городской девушки работа с кишками не из приятных. Но румяные блестящие колбасы с пылу с жару того стоят! Какие же они сочные и ароматные… Не медлите ни минуты. Читайте рецепт!
Как приготовить домашние колбаски в духовке
Рецепт моей мамы немного отличается от классического хотя бы тем, что в нём присутствует картошка. Более того, ее по инструкции должно быть даже больше, чем мяса. И этому есть своя причина!
Ингредиенты
Куриное филе0,5 кг Свинина0,5 кг Картофель2 кг Чеснок0,5 шт. Французская горчица1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Кишки по вкусу
Приготовление
- Картошку очистите и нарежьте мелким кубиком. Хорошенько промойте ее и, если есть время, обжарьте 2 минуты в растительном масле (до первой румяности). Впрочем, это необязательно.Курицу и свинину тоже нарежьте мельчайшим кубиком. Пропускать мясо через мясорубку не понадобится. Смешайте подготовленные ингредиенты. К ним добавьте специи по вкусу.
В фарш добавьте пропущенный через пресс чеснок и горчицу зернами. Перемешайте снова. Готовой массой начините кишку. Сформируйте колбаски и перевяжите их нитью. Далее опустите колбаски в кипящую, слегка подсоленную воду и варите на слабом огне около 20 мин. Затем вытащите их и дайте остыть. Переместите на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку.
При такой температуре я готовлю домашние колбаски до тех пор, пока они не подрумянятся и не станут аппетитно блестящими. Затем еще горячими подаю их к столу с домашним кетчупом и запеченным картофелем. Его, кстати, можно готовить в том же противне, что и колбасу. Как вам рецепт? Ждем отзывов в комментариях!