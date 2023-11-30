Домашние колбаски в духовке из мяса и картошки

В деревне, откуда родом моя мама (и все родственники по ее линии), прямой долг каждой хозяйки — вкусно готовить. Но этого мало. Женщины должны принимать в дар от своих матерей семейные рецепты. Поэтому поваренная книга моей мамы больше похожа на вековой альманах. Открыв ее на случайной странице, могу состряпать галицкие крученики или домашние колбаски в духовке.

Если говорить о последних, с этим рецептом мне только недавно удалось справиться. Ведь, знаете, для городской девушки работа с кишками не из приятных. Но румяные блестящие колбасы с пылу с жару того стоят! Какие же они сочные и ароматные… Не медлите ни минуты. Читайте рецепт!

Как приготовить домашние колбаски в духовке

Рецепт моей мамы немного отличается от классического хотя бы тем, что в нём присутствует картошка. Более того, ее по инструкции должно быть даже больше, чем мяса. И этому есть своя причина!

Ингредиенты

Куриное филе0,5 кг Свинина0,5 кг Картофель2 кг Чеснок0,5 шт. Французская горчица1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Кишки по вкусу

Приготовление

Картошку очистите и нарежьте мелким кубиком. Хорошенько промойте ее и, если есть время, обжарьте 2 минуты в растительном масле (до первой румяности). Впрочем, это необязательно.Курицу и свинину тоже нарежьте мельчайшим кубиком. Пропускать мясо через мясорубку не понадобится. Смешайте подготовленные ингредиенты. К ним добавьте специи по вкусу. В фарш добавьте пропущенный через пресс чеснок и горчицу зернами. Перемешайте снова. Готовой массой начините кишку. Сформируйте колбаски и перевяжите их нитью. Далее опустите колбаски в кипящую, слегка подсоленную воду и варите на слабом огне около 20 мин. Затем вытащите их и дайте остыть. Переместите на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку.

При такой температуре я готовлю домашние колбаски до тех пор, пока они не подрумянятся и не станут аппетитно блестящими. Затем еще горячими подаю их к столу с домашним кетчупом и запеченным картофелем. Его, кстати, можно готовить в том же противне, что и колбасу. Как вам рецепт? Ждем отзывов в комментариях!