Бефстроганов из свинины классический

Бефстроганов из свинины – это простое, очень вкусное и питательное угощение для домашнего обеда или ужина. Такой аппетитный мясной продукт можно подавать с любыми гарнирами по вкусу. Для приготовления используйте нашу кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления на сковороде с пошаговыми фотографиями.
Классический бефстроганов из свинины на сковороде с подливкой
Классический бефстроганов из свинины на сковороде с подливкой – это универсальное блюдо для вашего сытного и вкусного домашнего обеда. Приготовленное таким способом мясо получается очень нежным, мягким и тающим во рту. Подавайте с любимыми горячими гарнирами.
Ингредиенты –+4 порц.
- Свинина ⅔ кг
- Лук репчатый 1 шт.
- Мука 2 ст.л.
- Сметана ½ ст.
- Томатная паста 1 ч.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Вода 1 ст.
- Масло растительное для жарки
Шаги 30 мин.
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Как приготовить классический бефстроганов из свинины на сковороде с подливкой? Достаем основные продукты, указанные в списке. Свинину выбираем без жировой прослойки. Идеально подойдет стандартная мясная вырезка без кости.
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Хорошо промываем кусок мяса, сперва режем его на тонкие ломтики, как на классические отбивные. Далее эти ломтики разделываем на тонкую соломку. Все кусочки стараемся сделать равной толщины, чтобы равномерно прожаривались и привлекательно смотрелись в готовом блюде.
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Выкладываем мясной продукт в пакет с мукой. Активно потряхиваем содержимое пакета. Так сухой ингредиент быстро и равномерно распределиться по всем мясным кусочкам.
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Разогреваем сковородку с растительным маслом. Опускаем сюда тонкие полукольца лука (берем стандартный репчатый). Слегка подрумяниваем измельченный овощ.
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Дополняем лук свининой в мучной панировке. Готовим продукты пять минут, периодически переворачивая кусочки мяса.
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Для соуса в отдельной посуде вымешиваем сметану и томатную пасту. Добавляем сюда соль, перец и вливаем воду.
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Полученным соусом заливаем свинину с луком. Убавляем огонь, закрываем блюдо крышкой и томим приблизительно 12-15 минут.
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Классический бефстроганов из свинины на сковороде с подливкой готов. Угощайтесь интересным и привлекательным блюдом!
Бефстроганов из свинины со сметаной на сковороде
Бефстроганов из свинины со сметаной на сковороде выходит невероятно нежным, мягким и тающим во рту. А вместе с привлекательным сметанным соусом, такое мясное блюдо легко станет основой вашего семейного обеда. Готовится бефстроганов из свинины достаточно быстро в отличие от угощения из говядины.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Свинина – 0,8 кг.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сметана – 200 гр.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец душистый горошек – 6 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Кусок свинины разделываем на тонкую соломку. Стараемся резать так, чтобы все кусочки вышли равной длины и толщины. Мясо предварительно рекомендуется очистить от жировых частей и пленок. Промываем куски свинины и обсушиваем.
- Лук можно разделать перьями или полукольцами – как вам больше нравится. Слишком мельчить не нужно, лук должен хорошо чувствоваться в блюде.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Быстро подрумяниваем на нем соломку свинины.
- В сковороду с мясом опускаем измельченный лук с чесноком. Овощи придадут аппетитный аромат, который разойдется по всей кухне.
- Готовим все вместе около 10 минут. На этом этапе нагрев плиты убавляем.
- Дополняем содержимое сковороды сметаной, солью и специями. Аккуратно все размешиваем.
- Понижаем огонь до минимального, насколько это возможно. Готовим блюдо еще на протяжении 10 минут, прикрыв крышкой.
- Бефстроганов из свинины со сметаной на сковороде готов. Можно пробовать!
Классический бефстроганов из свинины со сливками
Классический бефстроганов из свинины со сливками – это интересное по вкусу и очень аппетитное блюдо, которое идеально подойдет для семейного обеда или ужина. Нежное мясное угощение в белом соусе отлично сочетается с самыми популярными горячими гарнирами: картошкой, крупами или макаронами.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свинина – 0,5 кг.
- Лук репчатый – 90 гр.
- Сливки 15% – 150 мл.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Мука – 1 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,25 ч.л.
- Паприка молотая – 0,5 ч.л.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Выбираем нужные продукты из списка выше.
- Хорошо промываем в воде мясо и сперва разделываем его тонкие ломтики. Рекомендуется использовать хорошую мясную вырезку без сальных частей.
- Эти ломтики активно отбиваем кухонным молотком, чтобы сделать их более тонкими.
- Далее хорошо отбитую свинину режем на соломку. Важно нарезать мясо поперек волокон и стараться придавать продолговатым кусочкам равную толщину.
- В сковороде на умеренном огне разогреваем сливочное и растительное масло. Сливочное должно полностью растопиться и соединиться с растительным.
- Выкладываем нарезанное мясо и обжариваем до выпаривания жидкости. На это уйдет примерно 10 минут.
- Лук очищаем, обдаем водой и нарезаем тонкими четвертинками или полукольцами. Добавляем к мясу.
- Сюда же отправляем соль, паприку и перец.
- Все размешиваем и убавляем огонь до слабого, обжариваем до золотистого цвета лука.
- Добавляем в сковороду муку, хорошо размешиваем.
- Добавляем в массу томатную пасту и перемешиваем.
- Поливаем заготовку сливками. Выбирайте нежирные сливки. 15-20% будет вполне достаточно.
- Все перемешиваем и закрываем крышкой, чтобы продукты хорошенько потомились.
- Готовим угощение на медленном огне 20-25 минут. Мясо должно хорошо размягчиться, а белый нежный соус стать густым.
- Классический бефстроганов из свинины со сливками готов. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!
Бефстроганов из свинины с грибами на сковороде
Бефстроганов из свинины с грибами на сковороде – это проверенное блюдо для вашего сытного и вкусного домашнего обеда. Приготовленное таким способом мясо свинины с добавлением грибов получается очень нежным, мягким и привлекательным. Подавайте с любимыми горячими гарнирами.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Свинина – 0,7 кг.
- Грибы шампиньоны – 150 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сметана – 2 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Вода – 2 ст.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Свинину промываем, срезаем с нее лишний жир и пленки. Мясо разрезаем на брусочки. Для традиционного бефстроганов принято выбирать хорошую мясную вырезку без прожилок и жировых прослоек.
- Подготовленные грибы разделываем на пластинки. Режем шампиньоны тонко. Мы используем именно шампиньоны, вы же можете взять другие грибы по вкусу. Если выбираете лесные, то их стоит предварительно отварить и подготовить.
- Луковицу режем соломкой или перьями – как вам больше нравится.
- Нагреваем растительное масло в сковороде. Выкладываем сюда лук и готовим до прозрачности. Добавляем к луку грибы.
- Жарим продукты около 10 минут, добавляем соль. Содержимое сковородки стоит помешивать, чтобы не допустить пригорания продуктов.
- В другую сковородку отправляем мясо и равномерно обсыпаем его мукой. Размешиваем продукт.
- Через 15 минут жарки мяса отправляем к нему сметану и соль. Размешиваем.
- Присоединяем к мясу грибы с луком.
- Поливаем содержимое водой и даем ему прокипеть. Закрываем угощение крышкой.
- Томим блюдо в течение 50-60 минут, временами помешивая лопаткой. Учитывайте, что для образования нежного густого соуса готовить нужно на пониженном огне.
- Бефстроганов из свинины с грибами на сковороде готовы. Угощайтесь!
Свиной бефстроганов с солеными огурцами
Свиной бефстроганов с солеными огурцами отличается ярким насыщенным вкусом и удивительной сочностью. Аппетитное мясо с приятной кислинкой – это идеальное решение для сытного домашнего обеда или ужина. Можно подавать с картофельным пюре и другими гарнирами по вкусу.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свинина – 0,5 кг.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Огурец соленый – 3 шт.
- Сметана – 0,5 ст.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Хорошо промытую свинину режем соломкой поперек мясных волокон. Для бефстроганов отдавайте предпочтение качественной свиной вырезке.
- С луковицы убираем шелуху и далее овощ режем тонкими полукольцами.
- Пропускаем соленые огурцы через крупную терку.
- Прогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем на него мясо. Жарим, пока не испарится весь мясной сок.
- Перекладываем лук к мясу, размешиваем и готовим, пока овощ не станет мягким.
- На процесс обжарки уйдет около 6-7 минут.
- Выкладываем к мясу с луком тертые соленые огурцы.
- Размешиваем продукты и готовим на протяжении пяти минут.
- Поливаем угощение сметаной и солим. Количество соли регулируем по вкусу.
- Готовим угощение еще пять минут и выключаем огонь.
- Свиной бефстроганов с солеными огурцами готов. Украшайте свежей зеленью!
Бефстроганов из мяса свинины с луком и морковью на сковороде
Бефстроганов из мяса свинины с луком и морковью на сковороде – это интересная кулинарная идея для вашего обеденного меню. Благодаря аппетитного овощному соусу, мясо выйдет невероятно сочным и аппетитным. Привлекательное угощение можно есть с любыми горячими гарнирами.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Свинина – 300 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Зелень – 1 пучок.
- Майонез – 3 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Вода кипяченая – 120 мл.
- Паприка сладкая – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Режем морковку брусочками или кубиками, лук разделываем на тонкие полукольца. Можно на перья – это на ваше усмотрение.
- Разогреваем растительное масло в сковороде. Опускаем на него измельченную морковь. Обжариваем до мягкости.
- Присоединяем к моркови измельченный лук. Готовим все вместе еще пару минут. Далее овощи убираем со сковороды в другую посуду.
- Здесь же обжариваем свинину до небольшого румянца. Если нужно, то доливаем растительное масло. Мясо режем на небольшие брусочки. Обязательно режем продукт против волокон. Иначе мясо ужарится и потеряет форму.
- В любой вместительной посуде соединяем майонез, горчицу, кипяченую воду, ароматные специи и измельченную зелень. Из зелени используем только листочки, стебли удаляем. Хорошо все размешиваем.
- К мясу отправляем обжаренные овощи и вливаем соус. Перемешиваем, дополняем солью и перцем.
- Доводим заготовку до кипения, затем максимально понижаем огонь и томим блюдо до загустения соуса около 15-20 минут.
- Бефстроганов из мяса свинины с луком и морковью на сковороде готов. Скорее пробуйте!
Бефстроганов из свинины с томатной пастой
Бефстроганов из свинины с томатной пастой отличается особенной нежностью, мягкостью и питательностью. Такое блюдо – это классика домашнего обеда или ужина для большой семьи. Очень вкусно, а готовить легко! Подавайте мясное угощение с картофельным пюре, макаронами или крупами.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Свинина – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Мука – 1 ст.л.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Сливки 15-20% – 50 мл.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
- Сахар-песок – 0,5 ч.л.
- Орех мускатный – 1 щепотка.
- Чеснок гранулированный – по вкусу.
- Вода – 150 мл.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Разделываем свинину против волокон тонкой аккуратной соломкой.
- Выкладываем куски мяса в удобную тарелку. Посыпаем мукой и хорошо все перемешиваем.
- Погружаем мясо в прогретую с растительным маслом сковородку. Готовим сперва на большом огне. Мясо должно приобрести румянец.
- Извлекаем мясо из сковороды и на время выкладываем его в тарелку.
- В этой же сковородке жарим лук.
- Когда лук приобретет румянец, возвращаем мясо, добавляем томатную пасту, соль, специи из нашего списка. Не забываем добавить сахар. Хорошо все перемешиваем и готовим еще пару минут.
- Поливаем лук со специями сливками, размешиваем.
- Вливаем воду и томим угощение под крышкой 20 минут. Нагрев при этом должен быть минимальным.
- Бефстроганов из свинины с томатной пастой готов. Скорее пробуйте!
Бефстроганов из мяса свинины в соусе бешамель
Бефстроганов из мяса свинины в соусе бешамель – это интересная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Мясо в таком соусе получается особенно нежным и приятным по вкусу. Продукт отлично сочетается с макаронными изделиями, рисом или всеми любимым картофельным пюре.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свинина – 0,5 кг.
- Грибы шампиньоны – 200 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Молоко коровье – 450 мл.
- Мука – 50 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
- Масло растительное – 60 мл.
Процесс приготовления:
- Шампиньоны режем на тонкие пластинки и обжариваем их на растительном масле около 10 минут.
- Отдельно прожариваем на растительном масле полукольца репчатого лука и присоединяем к ним свинину, которую разделываем на тонкие полосы против волокон. Также мясо предварительно обваливаем в муке (небольшое количество).
- Солим мясо, перчим и готовим около 15-20 минут. Далее присоединяем ранее обжаренные грибы.
- Одновременно можно заняться приготовления соуса бешамель. На сливочном масле обжариваем муку пару минут, постоянно помешивая.
- Вливаем в массу сливки и продолжаем вымешивать венчиком. Готовим на тихом огне до загустения.
- В конце в соус выкладываем сметану и томатную пасту. Хорошо все размешиваем. Прогреваем пару минут и убираем с плиты.
- Готовый соус вливаем в основную заготовку, готовим еще пару минут.
- Бефстроганов из мяса свинины в соусе бешамель готов. Подавайте с картофельным пюре или другим гарниром!
Бефстроганов из свинины с шампиньонами в сливочном соусе на сковороде
Бефстроганов из свинины с шампиньонами в сливочном соусе на сковороде отличается невероятно нежным, приятным вкусом и аппетитным внешним видом. Свинина порадует особой мягкостью, а соус идеально подойдет к картофельному пюре, макаронам и другим гарнирам.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг.
- Грибы шампиньоны – 350 гр.
- Лук репчатый – 150 гр.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сливки 10% – 400 мл.
- Мука – 80 гр.
- Вода – 300 мл.
- Соль – 2 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Орех мускатный – 1 щепотка.
- Масло растительное – 120 мл.
Процесс приготовления:
- Хорошо промываем шампиньоны. Их можно оставить целыми, если грибы не слишком большой формы.
- Свинину выбираем без сала, только мясную часть. Ее режем против волокон на небольшие ломтики. Прожариваем их в сковороде с растительным маслом.
- Прожариваем грибы до румянца на отдельной сковороде с растительным маслом и перекладываем их к свинине.
- На вторую пустую сковородку доливаем растительное масло и жарим здесь измельченный лук с чесноком.
- Отправляем в лук муку, соль и специи. Хорошо размешиваем и прогреваем еще в течение одной-двух минут.
- Вливаем к луку сливки и воду. Провариваем нежный соус до густоты.
- В соус погружаем мясные кусочки с грибами. Повторно доводим до кипения содержимое, готовим пару минут и убираем с плиты.
- Бефстроганов из свинины с шампиньонами в сливочном соусе на сковороде готов.
Бефстроганов из свинины с грибами и сметаной на сковороде
Бефстроганов из свинины с грибами и сметаной на сковороде – это универсальное блюдо для вашего питательного и очень вкусного домашнего обеда. Приготовленное таким способом мясо с грибами получается очень нежным, мягким и аппетитным. Подавайте с любимыми горячими гарнирами.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Свинина – 350 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Грибы шампиньоны – 6 шт.
- Сметана – 250 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Выбираем продукты, которые указаны в нашем списке и выкладываем их на рабочий стол.
- Мясо промываем и сначала режем на тонкие широкие куски.
- Далее эти куски разделываем соломкой. Режем против волокон.
- Хорошо промытые грибы режем на тонкие пластинки.
- Разогреваем сковороду. Кладем сюда кусок сливочного масла и измельченную луковицу.
- Готовим пару минут лук и добавляем к нему грибы. Жарим еще пять минут.
- Погружаем в заготовку кусочки мяса, размешиваем и готовим также пять минут.
- По истечении указанного времени вливаем сметану, солим по вкусу. Понижаем огонь до минимума и тушим еще 25-30 минут.
- Бефстроганов из свинины с грибами и сметаной на сковороде готов. Скорее угощайтесь!