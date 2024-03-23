Бефстроганов из свинины классический

Бефстроганов из свинины – это простое, очень вкусное и питательное угощение для домашнего обеда или ужина. Такой аппетитный мясной продукт можно подавать с любыми гарнирами по вкусу. Для приготовления используйте нашу кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления на сковороде с пошаговыми фотографиями.

Классический бефстроганов из свинины на сковороде с подливкой

Классический бефстроганов из свинины на сковороде с подливкой – это универсальное блюдо для вашего сытного и вкусного домашнего обеда. Приготовленное таким способом мясо получается очень нежным, мягким и тающим во рту. Подавайте с любимыми горячими гарнирами.

Ингредиенты –+4 порц.

Свинина ⅔ кг

Лук репчатый 1 шт.

Мука 2 ст.л.

Сметана ½ ст.

Томатная паста 1 ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Вода 1 ст.

Масло растительное для жарки

Шаги 30 мин.

Как приготовить классический бефстроганов из свинины на сковороде с подливкой? Достаем основные продукты, указанные в списке. Свинину выбираем без жировой прослойки. Идеально подойдет стандартная мясная вырезка без кости. Хорошо промываем кусок мяса, сперва режем его на тонкие ломтики, как на классические отбивные. Далее эти ломтики разделываем на тонкую соломку. Все кусочки стараемся сделать равной толщины, чтобы равномерно прожаривались и привлекательно смотрелись в готовом блюде. Выкладываем мясной продукт в пакет с мукой. Активно потряхиваем содержимое пакета. Так сухой ингредиент быстро и равномерно распределиться по всем мясным кусочкам. Разогреваем сковородку с растительным маслом. Опускаем сюда тонкие полукольца лука (берем стандартный репчатый). Слегка подрумяниваем измельченный овощ. Дополняем лук свининой в мучной панировке. Готовим продукты пять минут, периодически переворачивая кусочки мяса. Для соуса в отдельной посуде вымешиваем сметану и томатную пасту. Добавляем сюда соль, перец и вливаем воду. Полученным соусом заливаем свинину с луком. Убавляем огонь, закрываем блюдо крышкой и томим приблизительно 12-15 минут. Классический бефстроганов из свинины на сковороде с подливкой готов. Угощайтесь интересным и привлекательным блюдом!

Бефстроганов из свинины со сметаной на сковороде

Бефстроганов из свинины со сметаной на сковороде выходит невероятно нежным, мягким и тающим во рту. А вместе с привлекательным сметанным соусом, такое мясное блюдо легко станет основой вашего семейного обеда. Готовится бефстроганов из свинины достаточно быстро в отличие от угощения из говядины.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 0,8 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Сметана – 200 гр.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Кусок свинины разделываем на тонкую соломку. Стараемся резать так, чтобы все кусочки вышли равной длины и толщины. Мясо предварительно рекомендуется очистить от жировых частей и пленок. Промываем куски свинины и обсушиваем. Лук можно разделать перьями или полукольцами – как вам больше нравится. Слишком мельчить не нужно, лук должен хорошо чувствоваться в блюде. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Быстро подрумяниваем на нем соломку свинины. В сковороду с мясом опускаем измельченный лук с чесноком. Овощи придадут аппетитный аромат, который разойдется по всей кухне. Готовим все вместе около 10 минут. На этом этапе нагрев плиты убавляем. Дополняем содержимое сковороды сметаной, солью и специями. Аккуратно все размешиваем. Понижаем огонь до минимального, насколько это возможно. Готовим блюдо еще на протяжении 10 минут, прикрыв крышкой. Бефстроганов из свинины со сметаной на сковороде готов. Можно пробовать!

Классический бефстроганов из свинины со сливками

Классический бефстроганов из свинины со сливками – это интересное по вкусу и очень аппетитное блюдо, которое идеально подойдет для семейного обеда или ужина. Нежное мясное угощение в белом соусе отлично сочетается с самыми популярными горячими гарнирами: картошкой, крупами или макаронами.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 0,5 кг.

Лук репчатый – 90 гр.

Сливки 15% – 150 мл.

Паста томатная – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,25 ч.л.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Выбираем нужные продукты из списка выше. Хорошо промываем в воде мясо и сперва разделываем его тонкие ломтики. Рекомендуется использовать хорошую мясную вырезку без сальных частей. Эти ломтики активно отбиваем кухонным молотком, чтобы сделать их более тонкими. Далее хорошо отбитую свинину режем на соломку. Важно нарезать мясо поперек волокон и стараться придавать продолговатым кусочкам равную толщину. В сковороде на умеренном огне разогреваем сливочное и растительное масло. Сливочное должно полностью растопиться и соединиться с растительным. Выкладываем нарезанное мясо и обжариваем до выпаривания жидкости. На это уйдет примерно 10 минут. Лук очищаем, обдаем водой и нарезаем тонкими четвертинками или полукольцами. Добавляем к мясу. Сюда же отправляем соль, паприку и перец. Все размешиваем и убавляем огонь до слабого, обжариваем до золотистого цвета лука. Добавляем в сковороду муку, хорошо размешиваем. Добавляем в массу томатную пасту и перемешиваем. Поливаем заготовку сливками. Выбирайте нежирные сливки. 15-20% будет вполне достаточно. Все перемешиваем и закрываем крышкой, чтобы продукты хорошенько потомились. Готовим угощение на медленном огне 20-25 минут. Мясо должно хорошо размягчиться, а белый нежный соус стать густым. Классический бефстроганов из свинины со сливками готов. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Бефстроганов из свинины с грибами на сковороде

Бефстроганов из свинины с грибами на сковороде – это проверенное блюдо для вашего сытного и вкусного домашнего обеда. Приготовленное таким способом мясо свинины с добавлением грибов получается очень нежным, мягким и привлекательным. Подавайте с любимыми горячими гарнирами.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 0,7 кг.

Грибы шампиньоны – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Вода – 2 ст.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Свинину промываем, срезаем с нее лишний жир и пленки. Мясо разрезаем на брусочки. Для традиционного бефстроганов принято выбирать хорошую мясную вырезку без прожилок и жировых прослоек. Подготовленные грибы разделываем на пластинки. Режем шампиньоны тонко. Мы используем именно шампиньоны, вы же можете взять другие грибы по вкусу. Если выбираете лесные, то их стоит предварительно отварить и подготовить. Луковицу режем соломкой или перьями – как вам больше нравится. Нагреваем растительное масло в сковороде. Выкладываем сюда лук и готовим до прозрачности. Добавляем к луку грибы. Жарим продукты около 10 минут, добавляем соль. Содержимое сковородки стоит помешивать, чтобы не допустить пригорания продуктов. В другую сковородку отправляем мясо и равномерно обсыпаем его мукой. Размешиваем продукт. Через 15 минут жарки мяса отправляем к нему сметану и соль. Размешиваем. Присоединяем к мясу грибы с луком. Поливаем содержимое водой и даем ему прокипеть. Закрываем угощение крышкой. Томим блюдо в течение 50-60 минут, временами помешивая лопаткой. Учитывайте, что для образования нежного густого соуса готовить нужно на пониженном огне. Бефстроганов из свинины с грибами на сковороде готовы. Угощайтесь!

Свиной бефстроганов с солеными огурцами

Свиной бефстроганов с солеными огурцами отличается ярким насыщенным вкусом и удивительной сочностью. Аппетитное мясо с приятной кислинкой – это идеальное решение для сытного домашнего обеда или ужина. Можно подавать с картофельным пюре и другими гарнирами по вкусу.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 0,5 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Огурец соленый – 3 шт.

Сметана – 0,5 ст.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Хорошо промытую свинину режем соломкой поперек мясных волокон. Для бефстроганов отдавайте предпочтение качественной свиной вырезке. С луковицы убираем шелуху и далее овощ режем тонкими полукольцами. Пропускаем соленые огурцы через крупную терку. Прогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем на него мясо. Жарим, пока не испарится весь мясной сок. Перекладываем лук к мясу, размешиваем и готовим, пока овощ не станет мягким. На процесс обжарки уйдет около 6-7 минут. Выкладываем к мясу с луком тертые соленые огурцы. Размешиваем продукты и готовим на протяжении пяти минут. Поливаем угощение сметаной и солим. Количество соли регулируем по вкусу. Готовим угощение еще пять минут и выключаем огонь. Свиной бефстроганов с солеными огурцами готов. Украшайте свежей зеленью!

Бефстроганов из мяса свинины с луком и морковью на сковороде

Бефстроганов из мяса свинины с луком и морковью на сковороде – это интересная кулинарная идея для вашего обеденного меню. Благодаря аппетитного овощному соусу, мясо выйдет невероятно сочным и аппетитным. Привлекательное угощение можно есть с любыми горячими гарнирами.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Зелень – 1 пучок.

Майонез – 3 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Вода кипяченая – 120 мл.

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Режем морковку брусочками или кубиками, лук разделываем на тонкие полукольца. Можно на перья – это на ваше усмотрение. Разогреваем растительное масло в сковороде. Опускаем на него измельченную морковь. Обжариваем до мягкости. Присоединяем к моркови измельченный лук. Готовим все вместе еще пару минут. Далее овощи убираем со сковороды в другую посуду. Здесь же обжариваем свинину до небольшого румянца. Если нужно, то доливаем растительное масло. Мясо режем на небольшие брусочки. Обязательно режем продукт против волокон. Иначе мясо ужарится и потеряет форму. В любой вместительной посуде соединяем майонез, горчицу, кипяченую воду, ароматные специи и измельченную зелень. Из зелени используем только листочки, стебли удаляем. Хорошо все размешиваем. К мясу отправляем обжаренные овощи и вливаем соус. Перемешиваем, дополняем солью и перцем. Доводим заготовку до кипения, затем максимально понижаем огонь и томим блюдо до загустения соуса около 15-20 минут. Бефстроганов из мяса свинины с луком и морковью на сковороде готов. Скорее пробуйте!

Бефстроганов из свинины с томатной пастой

Бефстроганов из свинины с томатной пастой отличается особенной нежностью, мягкостью и питательностью. Такое блюдо – это классика домашнего обеда или ужина для большой семьи. Очень вкусно, а готовить легко! Подавайте мясное угощение с картофельным пюре, макаронами или крупами.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Сливки 15-20% – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Орех мускатный – 1 щепотка.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Вода – 150 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Разделываем свинину против волокон тонкой аккуратной соломкой. Выкладываем куски мяса в удобную тарелку. Посыпаем мукой и хорошо все перемешиваем. Погружаем мясо в прогретую с растительным маслом сковородку. Готовим сперва на большом огне. Мясо должно приобрести румянец. Извлекаем мясо из сковороды и на время выкладываем его в тарелку. В этой же сковородке жарим лук. Когда лук приобретет румянец, возвращаем мясо, добавляем томатную пасту, соль, специи из нашего списка. Не забываем добавить сахар. Хорошо все перемешиваем и готовим еще пару минут. Поливаем лук со специями сливками, размешиваем. Вливаем воду и томим угощение под крышкой 20 минут. Нагрев при этом должен быть минимальным. Бефстроганов из свинины с томатной пастой готов. Скорее пробуйте!

Бефстроганов из мяса свинины в соусе бешамель

Бефстроганов из мяса свинины в соусе бешамель – это интересная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Мясо в таком соусе получается особенно нежным и приятным по вкусу. Продукт отлично сочетается с макаронными изделиями, рисом или всеми любимым картофельным пюре.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 0,5 кг.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Молоко коровье – 450 мл.

Мука – 50 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Масло растительное – 60 мл.

Процесс приготовления:

Шампиньоны режем на тонкие пластинки и обжариваем их на растительном масле около 10 минут. Отдельно прожариваем на растительном масле полукольца репчатого лука и присоединяем к ним свинину, которую разделываем на тонкие полосы против волокон. Также мясо предварительно обваливаем в муке (небольшое количество). Солим мясо, перчим и готовим около 15-20 минут. Далее присоединяем ранее обжаренные грибы. Одновременно можно заняться приготовления соуса бешамель. На сливочном масле обжариваем муку пару минут, постоянно помешивая. Вливаем в массу сливки и продолжаем вымешивать венчиком. Готовим на тихом огне до загустения. В конце в соус выкладываем сметану и томатную пасту. Хорошо все размешиваем. Прогреваем пару минут и убираем с плиты. Готовый соус вливаем в основную заготовку, готовим еще пару минут. Бефстроганов из мяса свинины в соусе бешамель готов. Подавайте с картофельным пюре или другим гарниром!

Бефстроганов из свинины с шампиньонами в сливочном соусе на сковороде

Бефстроганов из свинины с шампиньонами в сливочном соусе на сковороде отличается невероятно нежным, приятным вкусом и аппетитным внешним видом. Свинина порадует особой мягкостью, а соус идеально подойдет к картофельному пюре, макаронам и другим гарнирам.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Грибы шампиньоны – 350 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Сливки 10% – 400 мл.

Мука – 80 гр.

Вода – 300 мл.

Соль – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Орех мускатный – 1 щепотка.

Масло растительное – 120 мл.

Процесс приготовления:

Хорошо промываем шампиньоны. Их можно оставить целыми, если грибы не слишком большой формы. Свинину выбираем без сала, только мясную часть. Ее режем против волокон на небольшие ломтики. Прожариваем их в сковороде с растительным маслом. Прожариваем грибы до румянца на отдельной сковороде с растительным маслом и перекладываем их к свинине. На вторую пустую сковородку доливаем растительное масло и жарим здесь измельченный лук с чесноком. Отправляем в лук муку, соль и специи. Хорошо размешиваем и прогреваем еще в течение одной-двух минут. Вливаем к луку сливки и воду. Провариваем нежный соус до густоты. В соус погружаем мясные кусочки с грибами. Повторно доводим до кипения содержимое, готовим пару минут и убираем с плиты. Бефстроганов из свинины с шампиньонами в сливочном соусе на сковороде готов.

Бефстроганов из свинины с грибами и сметаной на сковороде

Бефстроганов из свинины с грибами и сметаной на сковороде – это универсальное блюдо для вашего питательного и очень вкусного домашнего обеда. Приготовленное таким способом мясо с грибами получается очень нежным, мягким и аппетитным. Подавайте с любимыми горячими гарнирами.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 350 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Грибы шампиньоны – 6 шт.

Сметана – 250 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления: