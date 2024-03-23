Для тех, кто боится набрать лишние килограммы, но не может отказаться от сладенького, овсяное печенье с финиками — рецепт на вес золота. Ведь этот десерт готовится без использования пшеничной муки, яиц и сахара.

За сладость в этом блюде отвечают финики и банан, а за приятный аромат — добавленные пряности (ванилин и молотая корица). Благодаря разрыхлителю печенье получается сравнительно пышным и до безумия аппетитным.

Как приготовить овсяное печенье с финиками и бананом

Для получения максимально однородного теста следует использовать погружной блендер или любой другой измельчитель. С помощью подобного девайса необходимо пробить финики, соединенные с бананом и кефиром, до получения гладкой массы без крупных кусочков фруктов. Только затем уже можно смешивать готовую смесь с овсяными хлопьями.

Ингредиенты

Финики150 г Овсяные хлопья135 г Банан1 шт. Кефир100 мл Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Ванилин1 г Корица по вкусу

Приготовление

Очищаем банан от кожуры. Нарезаем его произвольными кусочками. Берем финики и удаляем из них косточки.Выкладываем в глубокую емкость банан. Добавляем к нему финики. Вливаем кефир. Измельчаем все ингредиенты до получения однородной консистенции с помощью погружного блендера. Всыпаем к полученной смеси овсяные хлопья. Хорошенько всё перемешиваем. Всыпаем разрыхлитель для теста и соль.Добавляем к массе молотую корицу и ванилин. Снова тщательно перемешиваем до однородной массы. Оставляем ее на 20–30 минут для набухания овсянки. Застилаем противень пекарской бумагой. Формируем из овсяной смеси печенья. Выкладываем заготовки на противень, соблюдая расстояние между ними.Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него противень с печеньем на 25–30 минут. Готово!

Не бойтесь экспериментировать, выпекая такое лакомство. Если вы возьмете для приготовления печенья очень спелый и сладкий банан, можете добавить в тесто еще вяленую клюкву. Она придаст готовому блюду приятную кислинку, которая будет как раз кстати. Ранее мы делились рецептом еще одного отменного десерта из овсяных хлопьев. Этот полезный торт с творожным кремом влюбит вас в себя с первого кусочка.