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Овсяное печенье с финиками и бананом

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Овсяное печенье с финиками и бананом

Для тех, кто боится набрать лишние килограммы, но не может отказаться от сладенького, овсяное печенье с финиками — рецепт на вес золота. Ведь этот десерт готовится без использования пшеничной муки, яиц и сахара.

За сладость в этом блюде отвечают финики и банан, а за приятный аромат — добавленные пряности (ванилин и молотая корица). Благодаря разрыхлителю печенье получается сравнительно пышным и до безумия аппетитным.

Как приготовить овсяное печенье с финиками и бананом

Для получения максимально однородного теста следует использовать погружной блендер или любой другой измельчитель. С помощью подобного девайса необходимо пробить финики, соединенные с бананом и кефиром, до получения гладкой массы без крупных кусочков фруктов. Только затем уже можно смешивать готовую смесь с овсяными хлопьями.

Ингредиенты

Финики150 г Овсяные хлопья135 г Банан1 шт. Кефир100 мл Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Ванилин1 г Корица по вкусу

Приготовление

    Очищаем банан от кожуры. Нарезаем его произвольными кусочками. Берем финики и удаляем из них косточки.Выкладываем в глубокую емкость банан. Добавляем к нему финики. Вливаем кефир. Измельчаем все ингредиенты до получения однородной консистенции с помощью погружного блендера.

    Овсяное печенье с финиками и бананом

    Всыпаем к полученной смеси овсяные хлопья. Хорошенько всё перемешиваем. Всыпаем разрыхлитель для теста и соль.Добавляем к массе молотую корицу и ванилин. Снова тщательно перемешиваем до однородной массы. Оставляем ее на 20–30 минут для набухания овсянки.

    Овсяное печенье с финиками и бананом

    Застилаем противень пекарской бумагой. Формируем из овсяной смеси печенья. Выкладываем заготовки на противень, соблюдая расстояние между ними.Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него противень с печеньем на 25–30 минут. Готово!

    Овсяное печенье с финиками и бананом

Не бойтесь экспериментировать, выпекая такое лакомство. Если вы возьмете для приготовления печенья очень спелый и сладкий банан, можете добавить в тесто еще вяленую клюкву. Она придаст готовому блюду приятную кислинку, которая будет как раз кстати. Ранее мы делились рецептом еще одного отменного десерта из овсяных хлопьев. Этот полезный торт с творожным кремом влюбит вас в себя с первого кусочка.

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