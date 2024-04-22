Домашние трубочки с ореховой начинкой

Многочасовые поиски в Сети не дали результатов, и вы до сих пор не знаете, что же приготовить к чаю? Советуем вам испечь ароматные домашние трубочки из песочного теста. Они сделают чаепитие просто волшебным.

Каждый укус этого десерта — наслаждение рассыпчатым песочным тестом, которое тает во рту, словно мороженое, и ароматнейшей начинкой. Состоит наполнение таких трубочек из измельченных орехов, сахара и корицы. Это классическое сочетание, которое уже само по себе является идеальным лакомством.

Как приготовить вкусные домашние трубочки: варианты начинок

Несмотря на то что традиционное ореховое наполнение просто восхитительно, существует множество вариаций, которые могут придать вашим песочным трубочкам еще больше аромата и вкусовых оттенков. Вы можете использовать во время приготовления небольшие кусочки сушеных фруктов, таких как курага или чернослив. Добавьте их к грецким орехам, чтобы придать трубочкам дополнительную сладость. Также можете обогатить начинку кусочками темного или молочного шоколада. Расплавившись, такой продукт сделает десерт и вовсе фантастическим.

Ингредиенты

Пшеничная мука650 г Сметана500 г Соль0,25 ч. л. Сливочное масло200 г Лимонная кислота0,3 ч. л. Сода0,5 ч. л. Ванильный сахар по вкусу Грецкие орехи400 г Сахар200 г Корица по вкусу

Приготовление

Готовим тесто. В глубокую миску просеиваем пшеничную муку. Всыпаем к ней соль, пищевую соду и лимонную кислоту. Натираем на терке с крупными отверстиями предварительно охлажденное сливочное масло. Добавляем его к муке. Перетираем все ингредиенты до получения максимально однородной крошки. Добавляем к массе сметану высокой жирности. Замешиваем однородное мягкое тесто, которое слегка липнет к рукам. Заматываем его в пленку. Отправляем тесто в холодильник на 1 час.Готовим начинку. Выкладываем в чашу блендера грецкие орехи. Измельчаем их до состояния крошки. Перекладываем орехи в глубокую емкость. Всыпаем к полученной крошке обычный и ванильный сахар, а также молотую корицу. Тщательно перемешиваем все соединенные ингредиенты.Достаем тесто из холодильника. Разделяем его на 9 равных частей, каждую из которых скатываем в шарик. Припыляем рабочую поверхность мукой и раскатываем на ней заготовки в максимально тонкие круглые пласты.Разрезаем тесто на 12 треугольников. На широкий край заготовок выкладываем по 1 ч. л. ореховой начинки. Заворачиваем края теста внутрь, а затем сворачиваем всё в плотные трубочки. Повторяем то же с оставшимися ингредиентами. Застилаем противень пергаментом. Выкладываем на него трубочки. Отправляем их в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 20 минут. Готово!

Домашние песочные трубочки — пустой холст для вашего кулинарного творчества. Экспериментируйте с различными вариантами начинок, добавляйте новые ингредиенты и создавайте уникальные вкусовые сочетания в процессе готовки этого лакомства.