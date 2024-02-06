Маринад для шашлыка из свинины можно приготовить из разных компонентов. В них используются не только майонез и специи, но также можно встретить маринады с минералкой, лимоном, киви, гранатом, кефиром и другими интересными продуктами. Каждый кулинар может подобрать именно тот маринад, который позволит получить самое вкусное и сочное мясо для своего пикника.

Классический маринад для шашлыка из свинины с уксусом и луком

Классический маринад для шашлыка из свинины с уксусом и луком позволяет получить быстрый результат. Благодаря уксусу время маринования может быть всего пару часов. Многие называют такой вариант маринования «советским» в виду действующего в те времена дефицита продуктов.

Ингредиенты –+4 порц.

Свинина 2 кг

Уксус столовый 9% 3 ст.л.

Соль 1 ст.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Вода 1 л.

Лук репчатый 1.5 кг

Шаги 12 ч.

Маринад для шашлыка из свинины готовится очень просто. Мясо для шашлыка обмойте, просушите и нарежьте кубиками. Сложите мясо в емкость. Репчатый лук очистите от шелухи, помойте и нарежьте кольцами по 3-5 миллиметров шириной. Разберите лук на отдельные кольца и добавьте к мясу. Добавьте примерно столовую ложку соли и поперчите мясо и лук по вкусу. Воду смешайте с уксусом. Уксусную воду влейте в емкость с мясом и луком, хорошо перемешайте руками. Накройте емкость крышкой и уберите мясо мариноваться в холодильник минимум на 12 часов. Маринованную свинину вместе с луковыми кольцами насадите на шампуры и готовьте на углях. Шашлык получится замечательным. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка с луком и лимоном

Маринад для шашлыка с луком и лимоном делает мясо мягким, сочным и вкусным. Рецепт прекрасно подходит для маринования большого количества свинины на предстоящий пикник для компании. Лук также вместе с мясом можно запекать на углях, он получается не менее вкусным.

Время готовки: 6 ч.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Свинина – 5 кг.

Лимон – 4 шт.

Специи – 2 ст.л.

Соль – 4 ст.л.

Лук репчатый – 8 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук берите большого и среднего размера. Очистите его, помойте и нарежьте кольцами. Выложите часть нарезки в миску, посыпьте солью и специями.

Шаг 2. Свинину нарежьте средними по размеру кусочками для шашлыка. Выложите слой мяса в миску на лук, посолите и приправьте. Так укладывайте слоями лук и свинину, пока они не закончатся.

Шаг 3. Хорошо помойте лимоны горячей водой и выдавите их них сок.

Шаг 4. Полейте мясную заготовку лимонным соком.

Шаг 5. Миску со свининой затяните пищевой пленкой и уберите в холодное место мариноваться.

Шаг 6. Через 4-6 часов свинина достаточно промаринуется и будет готова к жарке. Приятного аппетита!

Маринад из майонеза для сочного шашлыка из свинины

Маринад из майонеза для сочного шашлыка из свинины – это самый распространенный и доступный рецепт. Даже у людей без особого кулинарного опыта при планировании пикника, возникнет именно эта идея для маринования мяса. Но простой, не значит плохой, с майонезным маринадом готовый свиной шашлык будет пальчики оближешь.

Время готовки: 7 ч.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Свинина – 1,3 кг.

Приправа для шашлыка – 2 ч.л.

Лук репчатый – 2 шт.

Майонез – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину для шашлыка лучше брать свежую, не подвергавшуюся заморозке.

Шаг 2. Мясо нарежьте кубиками со сторонами по 4-5 сантиметров.

Шаг 3. Очистите репчатый лук и нарежьте его кольцами.

Шаг 4. Подготовим смесь для маринования. В миску выложите майонез, добавьте к нему специи для шашлыка, соль и смесь перцев. Хорошо перемешайте.

Шаг 5. В глубокую большую миску выложите свинину и лук, добавьте маринад. Все хорошо перемешайте руками.

Шаг 6. Миску затяните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 4-6 часов.

Шаг 7. Маринованную с майонезом и специями свинину нанизайте на шампуры и поместите их над горячими углями. Готовый шашлык получается вкусным и сочным. Приятного аппетита!

Маринад на кефире для шашлыка из свинины

Маринад на кефире для шашлыка из свинины – это еще один беспроигрышный вариант для получения мягкого и вкусного мяса на углях. В компании с кефиром можно использовать приправу для шашлыка или подобрать специи по своему вкусу. Также всегда можно добавить лук и помидоры.

Время готовки: 8 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Кефир 2,5 % – 400 мл.

Приправа для шашлыка – 1 ч.л.

Свинина – 1,5 кг.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выберите качественную охлажденную свинину для вкусного шашлыка.

Шаг 2. Помойте мясо прохладной водой и нарежьте крупными кусочками, сложите их в миску.

Шаг 3. Свинину залейте кефиром, добавьте специи и соль по вкусу.

Шаг 4. Хорошо перемешайте нарезанное мясо руками, закройте миску крышкой или затяните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 8 часов.

Шаг 5. Маринованную свинину нанизайте на шампуры и жарьте свой лучший шашлык. Приятного аппетита!

Вкусный маринад с киви для шашлыка

Вкусный маринад с киви для шашлыка – это оригинальный рецепт, который точно достоин вашего внимания. Он подходит не только для свинины, но и для курицы, говядины или баранины. Готовится маринад просто и быстро, что характерно для такого рода рецептов.

Время готовки: 2-3 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Приправа для шашлыка – по вкусу.

Шея свиная – 1,2 кг.

Вода минеральная – 100 мл.

Киви – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Яйцо – 1 шт.

Соус соевый – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиную шейку обмойте и нарежьте крупными кубиками. Подготовьте все необходимые продукты для маринада.

Шаг 2. Очистите лук и киви от верхнего слоя. Нарежьте их крупными кусочками. В чашу блендера выложите лук и киви, добавьте туда еще соевый соус и куриное яйцо.

Шаг 3. Измельчите эти продукты. Маринад готов.

Шаг 4. В миску переложите нарезанную свинину, добавьте специи, маринад и влейте минеральную воду. Перемешайте мясо руками. Оставьте свинину мариноваться на 1,5-2 часа в прохладном месте.

Шаг 5. Свинина, маринованная с киви, получается очень вкусной. Приятного аппетита!

Маринад на минералке для мягкого шашлыка из свинины

Маринад на минералке для мягкого шашлыка из свинины – это лучшее решение для маринования мяса. Газированная минералка – это главный ингредиент в маринаде, который способствует размягчению мяса и объединению его с пряными специями.

Время готовки: 180 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Вода минеральная – 130 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Свинина – 800 гр.

Соль – по вкусу

Уксус 9 % – 1 ст.л.

Приправа для шашлыка – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите все продукты, указанные в списке. Репчатый лук очистите от шелухи.

Шаг 2. Свинину обмойте, промокните бумажными полотенцами. Затем нарежьте мясо кусочками, весом примерно 30-40 гр.

Шаг 3. Положите мясо в глубокую миску и посыпьте его солью, молотым перцем и приправой для шашлыка.

Шаг 4. Лук нарежьте кольцами, добавьте его в миску к свинине и перемешайте руками.

Шаг 5. Далее влейте уксус и минеральную воду. Снова все хорошо перемешайте.

Шаг 6. На мясо положите плоскую тарелку, установите на нее гнет в виде банки с водой и поставьте свинину мариноваться на 2 часа в холодильник.

Шаг 7. С таким маринадом на минеральной воде, свинина получится очень мягкой и сочной. Приятного аппетита!

Быстрый маринад для свиного шашлыка с соевым соусом

Быстрый маринад для свиного шашлыка с соевым соусом позволит вам вкусно и весело провести время на природе с друзьями и близкими. Помимо отменного вкуса мяса, на его маринование уходит совсем не много времени. Вы буквально на выходе из дома можете замариновать свинину и как только угли будут готовы, нанизывать его на шампуры.

Время готовки: 3 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Соус соевый – 150 мл.

Специи для шашлыка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для шашлыка лучше всего брать шейную часть или лопаточную.

Шаг 2. Нарежьте свинину кубиками среднего размера.

Шаг 3. Выложите мясо в глубокую миску, залейте его соевым соусом, добавьте специи для шашлыка и перемешайте.

Шаг 4. Отправьте мясо в холодильник для маринования на время от 30 минут до 3 часов.

Шаг 5. Когда свинина замаринуется, нанизайте ее на шампуры и готовьте на горячих углях. Приятного аппетита!

Гранатовый маринад для шашлыка из свинины

Гранатовый маринад для шашлыка из свинины гарантирует вам оригинальный вкус и нежную текстуру мяса. Подавать такой шашлык очень вкусно с маринованным луком, свежей кинзой и петрушкой. Для маринада можно использовать, как сами гранаты, так и гранатовый сок.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Карри – 1 ч.л.

Сок гранатовый – 500 мл.

Соус соевый – 50 мл.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринада можно взять натуральный гранатовый сок или выдавить его самостоятельно из граната.

Шаг 2. Чтобы выдавить сок самостоятельно, гранатовые зерна сложите в марлю и выдавите из них сок. В миску с гранатовым соком влейте соевый соус.

Шаг 3. Добавьте соль, сушеный базилик, специи для шашлыка и все перемешайте.

Шаг 4. Такого количества маринада вполне достаточно для 5 килограммов свинины.

Шаг 5. Мясо нарежьте кубиками, залейте гранатовым маринадом, перемешайте руками и маринуйте в течение 5-6 часов в прохладном месте. Приятного аппетита!

Армянский маринад для сочного шашлыка из свинины

Армянский маринад для сочного шашлыка из свинины обещает вам великолепный вкус и нежнейшее мясо. Главный принцип этого маринада состоит в том, что в нем не используется никаких жидкостей или соусов по типу майонеза, только соль и специи.

Время готовки: 3 ч.30 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Карбонад свинины – 1 кг.

Чабрец сушеный – 0,3 ч.л.

Базилик сушеный – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Петрушка сушеная – 0,5 ч.л.

Укроп сушеный – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Карбонад свинины отлично подходит для шашлыка. Также можно делать его из шейной части. Мясо обмойте и просушите.

Шаг 2. Свинину разрежьте на части толщиной по 2 сантиметра, посолите их.

Шаг 3. Натрите мясо сушеные специями.

Шаг 4. Мясо укройте и оставьте на 2-3 часа при комнатной температуре.

Шаг 5. Маринованное мясо для шашлыка выложите на решетку и жарьте до готовности. Приятного аппетита!

Томатный маринад для шашлыка из свинины

Томатный маринад для шашлыка из свинины – это очень удачный рецепт. Мясо при запекании получается очень мягким, ароматным и со свойственной помидорам кислинкой. Как приготовить великолепный работающий маринад, мы подробно описали в рецепте.

Время готовки: 12-24 ч.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 2 шт.

Свинина – 1 кг.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сок томатный – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очистите, мелко нарежьте, переложите в миску и добавьте соль. Хорошо перемешайте и слегка примните его, чтобы овощ пустил много сока.

Шаг 2. К луку добавьте молотый перец, влейте растительное масло и томатный сок. Хорошо перемешайте томатный маринад.

Шаг 3. Свиную вырезку обмойте и нарежьте кусочками для шашлыка, как вам больше нравится.

Шаг 4. Переложите нарезанную свинину в миску с маринадом и перемешайте мясо, чтобы оно пропиталось ароматной массой. Оставьте свинину мариноваться на 12-24 часа, чем дольше, тем вкуснее получится в итоге шашлык.

Шаг 5. Чтобы лук не горел, убирайте его с кусочков мяса, когда будете нанизывать на шампуры. Перед тем как поместить шампуры с маринованной свининой над углями, дайте мясу прогреться до комнатной температуры. Приятного аппетита!