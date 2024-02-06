Маринад для шашлыка из свинины можно приготовить из разных компонентов. В них используются не только майонез и специи, но также можно встретить маринады с минералкой, лимоном, киви, гранатом, кефиром и другими интересными продуктами. Каждый кулинар может подобрать именно тот маринад, который позволит получить самое вкусное и сочное мясо для своего пикника.
Классический маринад для шашлыка из свинины с уксусом и луком
Классический маринад для шашлыка из свинины с уксусом и луком позволяет получить быстрый результат. Благодаря уксусу время маринования может быть всего пару часов. Многие называют такой вариант маринования «советским» в виду действующего в те времена дефицита продуктов.
Ингредиенты –+4 порц.
- Свинина 2 кг
- Уксус столовый 9% 3 ст.л.
- Соль 1 ст.л.
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Вода 1 л.
- Лук репчатый 1.5 кг
Шаги 12 ч.
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Маринад для шашлыка из свинины готовится очень просто. Мясо для шашлыка обмойте, просушите и нарежьте кубиками.
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Сложите мясо в емкость. Репчатый лук очистите от шелухи, помойте и нарежьте кольцами по 3-5 миллиметров шириной. Разберите лук на отдельные кольца и добавьте к мясу.
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Добавьте примерно столовую ложку соли и поперчите мясо и лук по вкусу. Воду смешайте с уксусом.
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Уксусную воду влейте в емкость с мясом и луком, хорошо перемешайте руками. Накройте емкость крышкой и уберите мясо мариноваться в холодильник минимум на 12 часов.
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Маринованную свинину вместе с луковыми кольцами насадите на шампуры и готовьте на углях. Шашлык получится замечательным. Приятного аппетита!
Маринад для шашлыка с луком и лимоном
Маринад для шашлыка с луком и лимоном делает мясо мягким, сочным и вкусным. Рецепт прекрасно подходит для маринования большого количества свинины на предстоящий пикник для компании. Лук также вместе с мясом можно запекать на углях, он получается не менее вкусным.
Время готовки: 6 ч.
Время приготовления: 20-30 мин.
Порций – 10.
Ингредиенты:
- Свинина – 5 кг.
- Лимон – 4 шт.
- Специи – 2 ст.л.
- Соль – 4 ст.л.
- Лук репчатый – 8 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Репчатый лук берите большого и среднего размера. Очистите его, помойте и нарежьте кольцами. Выложите часть нарезки в миску, посыпьте солью и специями.
Шаг 2. Свинину нарежьте средними по размеру кусочками для шашлыка. Выложите слой мяса в миску на лук, посолите и приправьте. Так укладывайте слоями лук и свинину, пока они не закончатся.
Шаг 3. Хорошо помойте лимоны горячей водой и выдавите их них сок.
Шаг 4. Полейте мясную заготовку лимонным соком.
Шаг 5. Миску со свининой затяните пищевой пленкой и уберите в холодное место мариноваться.
Шаг 6. Через 4-6 часов свинина достаточно промаринуется и будет готова к жарке. Приятного аппетита!
Маринад из майонеза для сочного шашлыка из свинины
Маринад из майонеза для сочного шашлыка из свинины – это самый распространенный и доступный рецепт. Даже у людей без особого кулинарного опыта при планировании пикника, возникнет именно эта идея для маринования мяса. Но простой, не значит плохой, с майонезным маринадом готовый свиной шашлык будет пальчики оближешь.
Время готовки: 7 ч.
Время приготовления: 40 мин.
Порций – 6.
Ингредиенты:
- Свинина – 1,3 кг.
- Приправа для шашлыка – 2 ч.л.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Майонез – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Свинину для шашлыка лучше брать свежую, не подвергавшуюся заморозке.
Шаг 2. Мясо нарежьте кубиками со сторонами по 4-5 сантиметров.
Шаг 3. Очистите репчатый лук и нарежьте его кольцами.
Шаг 4. Подготовим смесь для маринования. В миску выложите майонез, добавьте к нему специи для шашлыка, соль и смесь перцев. Хорошо перемешайте.
Шаг 5. В глубокую большую миску выложите свинину и лук, добавьте маринад. Все хорошо перемешайте руками.
Шаг 6. Миску затяните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 4-6 часов.
Шаг 7. Маринованную с майонезом и специями свинину нанизайте на шампуры и поместите их над горячими углями. Готовый шашлык получается вкусным и сочным. Приятного аппетита!
Маринад на кефире для шашлыка из свинины
Маринад на кефире для шашлыка из свинины – это еще один беспроигрышный вариант для получения мягкого и вкусного мяса на углях. В компании с кефиром можно использовать приправу для шашлыка или подобрать специи по своему вкусу. Также всегда можно добавить лук и помидоры.
Время готовки: 8 ч.
Время приготовления: 30 мин.
Порций – 4.
Ингредиенты:
- Кефир 2,5 % – 400 мл.
- Приправа для шашлыка – 1 ч.л.
- Свинина – 1,5 кг.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Выберите качественную охлажденную свинину для вкусного шашлыка.
Шаг 2. Помойте мясо прохладной водой и нарежьте крупными кусочками, сложите их в миску.
Шаг 3. Свинину залейте кефиром, добавьте специи и соль по вкусу.
Шаг 4. Хорошо перемешайте нарезанное мясо руками, закройте миску крышкой или затяните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 8 часов.
Шаг 5. Маринованную свинину нанизайте на шампуры и жарьте свой лучший шашлык. Приятного аппетита!
Вкусный маринад с киви для шашлыка
Вкусный маринад с киви для шашлыка – это оригинальный рецепт, который точно достоин вашего внимания. Он подходит не только для свинины, но и для курицы, говядины или баранины. Готовится маринад просто и быстро, что характерно для такого рода рецептов.
Время готовки: 2-3 ч.
Время приготовления: 30 мин.
Порций – 4.
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 1 шт.
- Приправа для шашлыка – по вкусу.
- Шея свиная – 1,2 кг.
- Вода минеральная – 100 мл.
- Киви – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Яйцо – 1 шт.
- Соус соевый – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Свиную шейку обмойте и нарежьте крупными кубиками. Подготовьте все необходимые продукты для маринада.
Шаг 2. Очистите лук и киви от верхнего слоя. Нарежьте их крупными кусочками. В чашу блендера выложите лук и киви, добавьте туда еще соевый соус и куриное яйцо.
Шаг 3. Измельчите эти продукты. Маринад готов.
Шаг 4. В миску переложите нарезанную свинину, добавьте специи, маринад и влейте минеральную воду. Перемешайте мясо руками. Оставьте свинину мариноваться на 1,5-2 часа в прохладном месте.
Шаг 5. Свинина, маринованная с киви, получается очень вкусной. Приятного аппетита!
Маринад на минералке для мягкого шашлыка из свинины
Маринад на минералке для мягкого шашлыка из свинины – это лучшее решение для маринования мяса. Газированная минералка – это главный ингредиент в маринаде, который способствует размягчению мяса и объединению его с пряными специями.
Время готовки: 180 мин.
Время приготовления: 25 мин.
Порций – 3.
Ингредиенты:
- Вода минеральная – 130 мл.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Свинина – 800 гр.
- Соль – по вкусу
- Уксус 9 % – 1 ст.л.
- Приправа для шашлыка – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Возьмите все продукты, указанные в списке. Репчатый лук очистите от шелухи.
Шаг 2. Свинину обмойте, промокните бумажными полотенцами. Затем нарежьте мясо кусочками, весом примерно 30-40 гр.
Шаг 3. Положите мясо в глубокую миску и посыпьте его солью, молотым перцем и приправой для шашлыка.
Шаг 4. Лук нарежьте кольцами, добавьте его в миску к свинине и перемешайте руками.
Шаг 5. Далее влейте уксус и минеральную воду. Снова все хорошо перемешайте.
Шаг 6. На мясо положите плоскую тарелку, установите на нее гнет в виде банки с водой и поставьте свинину мариноваться на 2 часа в холодильник.
Шаг 7. С таким маринадом на минеральной воде, свинина получится очень мягкой и сочной. Приятного аппетита!
Быстрый маринад для свиного шашлыка с соевым соусом
Быстрый маринад для свиного шашлыка с соевым соусом позволит вам вкусно и весело провести время на природе с друзьями и близкими. Помимо отменного вкуса мяса, на его маринование уходит совсем не много времени. Вы буквально на выходе из дома можете замариновать свинину и как только угли будут готовы, нанизывать его на шампуры.
Время готовки: 3 ч.
Время приготовления: 30 мин.
Порций – 3.
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг.
- Соус соевый – 150 мл.
- Специи для шашлыка – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для шашлыка лучше всего брать шейную часть или лопаточную.
Шаг 2. Нарежьте свинину кубиками среднего размера.
Шаг 3. Выложите мясо в глубокую миску, залейте его соевым соусом, добавьте специи для шашлыка и перемешайте.
Шаг 4. Отправьте мясо в холодильник для маринования на время от 30 минут до 3 часов.
Шаг 5. Когда свинина замаринуется, нанизайте ее на шампуры и готовьте на горячих углях. Приятного аппетита!
Гранатовый маринад для шашлыка из свинины
Гранатовый маринад для шашлыка из свинины гарантирует вам оригинальный вкус и нежную текстуру мяса. Подавать такой шашлык очень вкусно с маринованным луком, свежей кинзой и петрушкой. Для маринада можно использовать, как сами гранаты, так и гранатовый сок.
Время готовки: 1 ч.
Время приготовления: 20-30 мин.
Порций – 6.
Ингредиенты:
- Карри – 1 ч.л.
- Сок гранатовый – 500 мл.
- Соус соевый – 50 мл.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Базилик сушеный – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления маринада можно взять натуральный гранатовый сок или выдавить его самостоятельно из граната.
Шаг 2. Чтобы выдавить сок самостоятельно, гранатовые зерна сложите в марлю и выдавите из них сок. В миску с гранатовым соком влейте соевый соус.
Шаг 3. Добавьте соль, сушеный базилик, специи для шашлыка и все перемешайте.
Шаг 4. Такого количества маринада вполне достаточно для 5 килограммов свинины.
Шаг 5. Мясо нарежьте кубиками, залейте гранатовым маринадом, перемешайте руками и маринуйте в течение 5-6 часов в прохладном месте. Приятного аппетита!
Армянский маринад для сочного шашлыка из свинины
Армянский маринад для сочного шашлыка из свинины обещает вам великолепный вкус и нежнейшее мясо. Главный принцип этого маринада состоит в том, что в нем не используется никаких жидкостей или соусов по типу майонеза, только соль и специи.
Время готовки: 3 ч.30 мин.
Время приготовления: 60 мин.
Порций – 5.
Ингредиенты:
- Карбонад свинины – 1 кг.
- Чабрец сушеный – 0,3 ч.л.
- Базилик сушеный – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Петрушка сушеная – 0,5 ч.л.
- Укроп сушеный – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Карбонад свинины отлично подходит для шашлыка. Также можно делать его из шейной части. Мясо обмойте и просушите.
Шаг 2. Свинину разрежьте на части толщиной по 2 сантиметра, посолите их.
Шаг 3. Натрите мясо сушеные специями.
Шаг 4. Мясо укройте и оставьте на 2-3 часа при комнатной температуре.
Шаг 5. Маринованное мясо для шашлыка выложите на решетку и жарьте до готовности. Приятного аппетита!
Томатный маринад для шашлыка из свинины
Томатный маринад для шашлыка из свинины – это очень удачный рецепт. Мясо при запекании получается очень мягким, ароматным и со свойственной помидорам кислинкой. Как приготовить великолепный работающий маринад, мы подробно описали в рецепте.
Время готовки: 12-24 ч.
Время приготовления: 25-30 мин.
Порций – 1.
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 2 шт.
- Свинина – 1 кг.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сок томатный – 200 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Репчатый лук очистите, мелко нарежьте, переложите в миску и добавьте соль. Хорошо перемешайте и слегка примните его, чтобы овощ пустил много сока.
Шаг 2. К луку добавьте молотый перец, влейте растительное масло и томатный сок. Хорошо перемешайте томатный маринад.
Шаг 3. Свиную вырезку обмойте и нарежьте кусочками для шашлыка, как вам больше нравится.
Шаг 4. Переложите нарезанную свинину в миску с маринадом и перемешайте мясо, чтобы оно пропиталось ароматной массой. Оставьте свинину мариноваться на 12-24 часа, чем дольше, тем вкуснее получится в итоге шашлык.
Шаг 5. Чтобы лук не горел, убирайте его с кусочков мяса, когда будете нанизывать на шампуры. Перед тем как поместить шампуры с маринованной свининой над углями, дайте мясу прогреться до комнатной температуры. Приятного аппетита!