Портал про города-курорты | Perekop

Маринад для шашлыка из свинины

На чтение: 9 минут
Маринад для шашлыка из свинины

Маринад для шашлыка из свинины можно приготовить из разных компонентов. В них используются не только майонез и специи, но также можно встретить маринады с минералкой, лимоном, киви, гранатом, кефиром и другими интересными продуктами. Каждый кулинар может подобрать именно тот маринад, который позволит получить самое вкусное и сочное мясо для своего пикника.

Классический маринад для шашлыка из свинины с уксусом и луком

Классический маринад для шашлыка из свинины с уксусом и луком позволяет получить быстрый результат. Благодаря уксусу время маринования может быть всего пару часов. Многие называют такой вариант маринования «советским» в виду действующего в те времена дефицита продуктов.

Маринад для шашлыка из свинины

Ингредиенты –+4 порц.

  • Свинина 2 кг
  • Уксус столовый 9% 3 ст.л.
  • Соль 1 ст.л.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Вода 1 л.
  • Лук репчатый 1.5 кг

Шаги 12 ч.

  1. Маринад для шашлыка из свинины

    Маринад для шашлыка из свинины готовится очень просто. Мясо для шашлыка обмойте, просушите и нарежьте кубиками.

  2. Маринад для шашлыка из свинины

    Сложите мясо в емкость. Репчатый лук очистите от шелухи, помойте и нарежьте кольцами по 3-5 миллиметров шириной. Разберите лук на отдельные кольца и добавьте к мясу.

  3. Маринад для шашлыка из свинины

    Добавьте примерно столовую ложку соли и поперчите мясо и лук по вкусу. Воду смешайте с уксусом.

  4. Маринад для шашлыка из свинины

    Уксусную воду влейте в емкость с мясом и луком, хорошо перемешайте руками. Накройте емкость крышкой и уберите мясо мариноваться в холодильник минимум на 12 часов.

  5. Маринад для шашлыка из свинины

    Маринованную свинину вместе с луковыми кольцами насадите на шампуры и готовьте на углях. Шашлык получится замечательным. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка с луком и лимоном

Маринад для шашлыка с луком и лимоном делает мясо мягким, сочным и вкусным. Рецепт прекрасно подходит для маринования большого количества свинины на предстоящий пикник для компании. Лук также вместе с мясом можно запекать на углях, он получается не менее вкусным.

Время готовки: 6 ч.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

  • Свинина – 5 кг.
  • Лимон – 4 шт.
  • Специи – 2 ст.л.
  • Соль – 4 ст.л.
  • Лук репчатый – 8 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук берите большого и среднего размера. Очистите его, помойте и нарежьте кольцами. Выложите часть нарезки в миску, посыпьте солью и специями.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 2. Свинину нарежьте средними по размеру кусочками для шашлыка. Выложите слой мяса в миску на лук, посолите и приправьте. Так укладывайте слоями лук и свинину, пока они не закончатся.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 3. Хорошо помойте лимоны горячей водой и выдавите их них сок.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 4. Полейте мясную заготовку лимонным соком.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 5. Миску со свининой затяните пищевой пленкой и уберите в холодное место мариноваться.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 6. Через 4-6 часов свинина достаточно промаринуется и будет готова к жарке. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из свинины

Маринад из майонеза для сочного шашлыка из свинины

Маринад из майонеза для сочного шашлыка из свинины – это самый распространенный и доступный рецепт. Даже у людей без особого кулинарного опыта при планировании пикника, возникнет именно эта идея для маринования мяса. Но простой, не значит плохой, с майонезным маринадом готовый свиной шашлык будет пальчики оближешь.

Время готовки: 7 ч.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Свинина – 1,3 кг.
  • Приправа для шашлыка – 2 ч.л.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Майонез – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину для шашлыка лучше брать свежую, не подвергавшуюся заморозке.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 2. Мясо нарежьте кубиками со сторонами по 4-5 сантиметров.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 3. Очистите репчатый лук и нарежьте его кольцами.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 4. Подготовим смесь для маринования. В миску выложите майонез, добавьте к нему специи для шашлыка, соль и смесь перцев. Хорошо перемешайте.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 5. В глубокую большую миску выложите свинину и лук, добавьте маринад. Все хорошо перемешайте руками.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 6. Миску затяните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 4-6 часов.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 7. Маринованную с майонезом и специями свинину нанизайте на шампуры и поместите их над горячими углями. Готовый шашлык получается вкусным и сочным. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из свинины

Маринад на кефире для шашлыка из свинины

Маринад на кефире для шашлыка из свинины – это еще один беспроигрышный вариант для получения мягкого и вкусного мяса на углях. В компании с кефиром можно использовать приправу для шашлыка или подобрать специи по своему вкусу. Также всегда можно добавить лук и помидоры.

Время готовки: 8 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Кефир 2,5 % – 400 мл.
  • Приправа для шашлыка – 1 ч.л.
  • Свинина – 1,5 кг.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выберите качественную охлажденную свинину для вкусного шашлыка.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 2. Помойте мясо прохладной водой и нарежьте крупными кусочками, сложите их в миску.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 3. Свинину залейте кефиром, добавьте специи и соль по вкусу.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 4. Хорошо перемешайте нарезанное мясо руками, закройте миску крышкой или затяните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 8 часов.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 5. Маринованную свинину нанизайте на шампуры и жарьте свой лучший шашлык. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из свинины

Вкусный маринад с киви для шашлыка

Вкусный маринад с киви для шашлыка – это оригинальный рецепт, который точно достоин вашего внимания. Он подходит не только для свинины, но и для курицы, говядины или баранины. Готовится маринад просто и быстро, что характерно для такого рода рецептов.

Время готовки: 2-3 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Приправа для шашлыка – по вкусу.
  • Шея свиная – 1,2 кг.
  • Вода минеральная – 100 мл.
  • Киви – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соус соевый – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиную шейку обмойте и нарежьте крупными кубиками. Подготовьте все необходимые продукты для маринада.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 2. Очистите лук и киви от верхнего слоя. Нарежьте их крупными кусочками. В чашу блендера выложите лук и киви, добавьте туда еще соевый соус и куриное яйцо.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 3. Измельчите эти продукты. Маринад готов.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 4. В миску переложите нарезанную свинину, добавьте специи, маринад и влейте минеральную воду. Перемешайте мясо руками. Оставьте свинину мариноваться на 1,5-2 часа в прохладном месте.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 5. Свинина, маринованная с киви, получается очень вкусной. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из свинины

Маринад на минералке для мягкого шашлыка из свинины

Маринад на минералке для мягкого шашлыка из свинины – это лучшее решение для маринования мяса. Газированная минералка – это главный ингредиент в маринаде, который способствует размягчению мяса и объединению его с пряными специями.

Время готовки: 180 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

  • Вода минеральная – 130 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Свинина – 800 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Уксус 9 % – 1 ст.л.
  • Приправа для шашлыка – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите все продукты, указанные в списке. Репчатый лук очистите от шелухи.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 2. Свинину обмойте, промокните бумажными полотенцами. Затем нарежьте мясо кусочками, весом примерно 30-40 гр.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 3. Положите мясо в глубокую миску и посыпьте его солью, молотым перцем и приправой для шашлыка.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 4. Лук нарежьте кольцами, добавьте его в миску к свинине и перемешайте руками.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 5. Далее влейте уксус и минеральную воду. Снова все хорошо перемешайте.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 6. На мясо положите плоскую тарелку, установите на нее гнет в виде банки с водой и поставьте свинину мариноваться на 2 часа в холодильник.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 7. С таким маринадом на минеральной воде, свинина получится очень мягкой и сочной. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из свинины

Быстрый маринад для свиного шашлыка с соевым соусом

Быстрый маринад для свиного шашлыка с соевым соусом позволит вам вкусно и весело провести время на природе с друзьями и близкими. Помимо отменного вкуса мяса, на его маринование уходит совсем не много времени. Вы буквально на выходе из дома можете замариновать свинину и как только угли будут готовы, нанизывать его на шампуры.

Время готовки: 3 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг.
  • Соус соевый – 150 мл.
  • Специи для шашлыка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для шашлыка лучше всего брать шейную часть или лопаточную.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 2. Нарежьте свинину кубиками среднего размера.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 3. Выложите мясо в глубокую миску, залейте его соевым соусом, добавьте специи для шашлыка и перемешайте.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 4. Отправьте мясо в холодильник для маринования на время от 30 минут до 3 часов.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 5. Когда свинина замаринуется, нанизайте ее на шампуры и готовьте на горячих углях. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из свинины

Гранатовый маринад для шашлыка из свинины

Гранатовый маринад для шашлыка из свинины гарантирует вам оригинальный вкус и нежную текстуру мяса. Подавать такой шашлык очень вкусно с маринованным луком, свежей кинзой и петрушкой. Для маринада можно использовать, как сами гранаты, так и гранатовый сок.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Карри – 1 ч.л.
  • Сок гранатовый – 500 мл.
  • Соус соевый – 50 мл.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Базилик сушеный – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринада можно взять натуральный гранатовый сок или выдавить его самостоятельно из граната.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 2. Чтобы выдавить сок самостоятельно, гранатовые зерна сложите в марлю и выдавите из них сок. В миску с гранатовым соком влейте соевый соус.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 3. Добавьте соль, сушеный базилик, специи для шашлыка и все перемешайте.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 4. Такого количества маринада вполне достаточно для 5 килограммов свинины.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 5. Мясо нарежьте кубиками, залейте гранатовым маринадом, перемешайте руками и маринуйте в течение 5-6 часов в прохладном месте. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из свинины

Армянский маринад для сочного шашлыка из свинины

Армянский маринад для сочного шашлыка из свинины обещает вам великолепный вкус и нежнейшее мясо. Главный принцип этого маринада состоит в том, что в нем не используется никаких жидкостей или соусов по типу майонеза, только соль и специи.

Время готовки: 3 ч.30 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

  • Карбонад свинины – 1 кг.
  • Чабрец сушеный – 0,3 ч.л.
  • Базилик сушеный – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Петрушка сушеная – 0,5 ч.л.
  • Укроп сушеный – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Карбонад свинины отлично подходит для шашлыка. Также можно делать его из шейной части. Мясо обмойте и просушите.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 2. Свинину разрежьте на части толщиной по 2 сантиметра, посолите их.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 3. Натрите мясо сушеные специями.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 4. Мясо укройте и оставьте на 2-3 часа при комнатной температуре.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 5. Маринованное мясо для шашлыка выложите на решетку и жарьте до готовности. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из свинины

Томатный маринад для шашлыка из свинины

Томатный маринад для шашлыка из свинины – это очень удачный рецепт. Мясо при запекании получается очень мягким, ароматным и со свойственной помидорам кислинкой. Как приготовить великолепный работающий маринад, мы подробно описали в рецепте.

Время готовки: 12-24 ч.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Свинина – 1 кг.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сок томатный – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очистите, мелко нарежьте, переложите в миску и добавьте соль. Хорошо перемешайте и слегка примните его, чтобы овощ пустил много сока.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 2. К луку добавьте молотый перец, влейте растительное масло и томатный сок. Хорошо перемешайте томатный маринад.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 3. Свиную вырезку обмойте и нарежьте кусочками для шашлыка, как вам больше нравится.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 4. Переложите нарезанную свинину в миску с маринадом и перемешайте мясо, чтобы оно пропиталось ароматной массой. Оставьте свинину мариноваться на 12-24 часа, чем дольше, тем вкуснее получится в итоге шашлык.

Маринад для шашлыка из свинины

Шаг 5. Чтобы лук не горел, убирайте его с кусочков мяса, когда будете нанизывать на шампуры. Перед тем как поместить шампуры с маринованной свининой над углями, дайте мясу прогреться до комнатной температуры. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из свинины

Что будем искать? Например,Человек