Домашний десерт, который никогда не надоест. Без выпечки: 2 эффектных рецепта

Десерты — это важная составляющая многих праздников. Нельзя представить торжество без заключительного торта или пирожного.

В основном десерты покупаются в магазине, так как большинство думает, что их готовка занимает много времени. К тому же, есть ошибочное мнение, что делать десерты могут только профессионалы.

Однако, создать вкусный десерт получится у каждого. Даже если ранее человек не имел дело с кондитерским ремеслом. Существуют десерты, которые не нужно долго готовить, выпекать бисквит и делать крем. Расскажем про несколько простых рецептов десертов.

Ингредиенты для десерта №1:

молоко — 400 мл;

лимон — цедра;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

яичные желтки — 2 шт.;

сахар — 40 г;

кукурузный крахмал — 15 г;

сок лимона;

сгущенное молоко — 100 г.

Приготовление десерта №1:

В сотейник с молоком высыпаем цедру лимона и ванильный сахар, перемешиваем. Ставим молоко на плиту и ждем кипения.

В желтки высыпаем сахар и смешиваем компоненты. К желткам также высыпаем кукурузный крахмал. Процеживаем кипящее молоко в миску через шумовку, избавляемся от цедры.

Добавляем в молоко желтковую массу, смешиваем. Выливаем молоко опять в сотейник и варим до загустения. Кладем густое молоко в тару и накрываем пищевой пленкой в контакт, даем остыть.

Сок лимона процеживаем через шумовку, смешиваем с ⅓ частью сгущенного молока. Взбиваем миксером сок и сгущенное молоко, добавляем постепенно оставшуюся часть.

Добавляем также в смесь сгущенки и сока загустевшее молоко, взбиваем вместе. Выкладываем массу в форму и оставляем в холодильнике на 30 минут.

Можно после застывания посыпать десерт шоколадом, какао и корицей.

Получается воздушный десерт без использования духовки.

Ингредиенты для десерта №2:

кофе — 35 г;

сахар — 100 г;

холодная вода — 140 мл;

сыр рикотта — 100 г;

сгущенное молоко — 100 г;

взбитые сливки — 120 мл;

сок 2 апельсинов;

печенье Савоярди.

Приготовление десерта №2:

В миске смешиваем кофе с сахаром и водой, перемешиваем и взбиваем миксером до воздушной светлой массы. В рикотту добавляем сгущенное молоко, взбитые сливки и взбиваем до пышности.

Вводим в кофейную массу пышную массу из сыра и сливок. Взбиваем массы до однородности, перекладываем в кондитерский мешок.

В свежевыжатый сок апельсинов выкладываем кусочки печенья Савоярди. В десертное блюдо кладем сперва размякшее печенье, покрываем толстым слоем кофейного крема и оставляем в холодильнике на 30 минут.

Посыпаем десерт шоколадной крошкой и подаем.

Оба варианта десерта будут эффектно смотреться на праздничном столе.