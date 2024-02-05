Домашний десерт, который никогда не надоест. Без выпечки: 2 эффектных рецепта

Десерты — это важная составляющая многих праздников. Нельзя представить торжество без заключительного торта или пирожного.
В основном десерты покупаются в магазине, так как большинство думает, что их готовка занимает много времени. К тому же, есть ошибочное мнение, что делать десерты могут только профессионалы.
Однако, создать вкусный десерт получится у каждого. Даже если ранее человек не имел дело с кондитерским ремеслом. Существуют десерты, которые не нужно долго готовить, выпекать бисквит и делать крем. Расскажем про несколько простых рецептов десертов.
Ингредиенты для десерта №1:
- молоко — 400 мл;
- лимон — цедра;
- ванильный сахар — 1 ч.л.;
- яичные желтки — 2 шт.;
- сахар — 40 г;
- кукурузный крахмал — 15 г;
- сок лимона;
- сгущенное молоко — 100 г.
Приготовление десерта №1:
В сотейник с молоком высыпаем цедру лимона и ванильный сахар, перемешиваем. Ставим молоко на плиту и ждем кипения.
В желтки высыпаем сахар и смешиваем компоненты. К желткам также высыпаем кукурузный крахмал. Процеживаем кипящее молоко в миску через шумовку, избавляемся от цедры.
Добавляем в молоко желтковую массу, смешиваем. Выливаем молоко опять в сотейник и варим до загустения. Кладем густое молоко в тару и накрываем пищевой пленкой в контакт, даем остыть.
Сок лимона процеживаем через шумовку, смешиваем с ⅓ частью сгущенного молока. Взбиваем миксером сок и сгущенное молоко, добавляем постепенно оставшуюся часть.
Добавляем также в смесь сгущенки и сока загустевшее молоко, взбиваем вместе. Выкладываем массу в форму и оставляем в холодильнике на 30 минут.
Можно после застывания посыпать десерт шоколадом, какао и корицей.
Получается воздушный десерт без использования духовки.
Ингредиенты для десерта №2:
- кофе — 35 г;
- сахар — 100 г;
- холодная вода — 140 мл;
- сыр рикотта — 100 г;
- сгущенное молоко — 100 г;
- взбитые сливки — 120 мл;
- сок 2 апельсинов;
- печенье Савоярди.
Приготовление десерта №2:
В миске смешиваем кофе с сахаром и водой, перемешиваем и взбиваем миксером до воздушной светлой массы. В рикотту добавляем сгущенное молоко, взбитые сливки и взбиваем до пышности.
Вводим в кофейную массу пышную массу из сыра и сливок. Взбиваем массы до однородности, перекладываем в кондитерский мешок.
В свежевыжатый сок апельсинов выкладываем кусочки печенья Савоярди. В десертное блюдо кладем сперва размякшее печенье, покрываем толстым слоем кофейного крема и оставляем в холодильнике на 30 минут.
Посыпаем десерт шоколадной крошкой и подаем.
Оба варианта десерта будут эффектно смотреться на праздничном столе.