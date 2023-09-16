Домашний хлеб в духовке — это великолепная выпечка, которую смогут повторить даже начинающие хозяйки. В подборке собраны варианты элементарные и рецепты посложнее. Приготовление некоторых рецептов достаточно длительное, но нетрудоемкое. Приготовив однажды домашний хлеб, магазинная выпечка будет менее востребованной.

Домашний хлеб на сухих дрожжах в духовке

Домашний хлеб на сухих дрожжах в духовке выходит невероятно воздушным внутри с аппетитной золотистой корочкой сверху. Воздушная текстура и нейтральный вкус подходит как для сладких, так и закусочных бутербродов. Если использовать качественные дрожжи, то хлеб получится с первого раза.

Ингредиенты –+1 порц.

Мука 500 гр.

Вода 320 мл.

Сухие дрожжи 1 ч.л.

Сахар-песок 20 гр.

Сухие дрожжи 1 ч.л.

Масло растительное 20 мл.

Соль 8 гр.

Шаги 270 мин.

Хлеб легко можно приготовить в духовке в домашних условиях. Подготавливаем продукты. В 120 миллилитрах теплой воды растворяем сухие дрожжи и сахарный песок. Размешав и оставив на полчаса, даем подняться. Смесь станет воздушной и пористой. К опаре выливаем нагретую воду, растительное масло и солим. Высыпаем муку. Вымешиваем тесто. Масса будет липнуть к ладоням. Но больше добавлять муки не нужно, чтобы не забить тесто. Перекладываем тесто в высокую миску. Прикрываем. Размещаем на столе и оставляем подрасти. Спустя 2 часа тесто увеличится в 2-2,5 раза. Разогреваем духовку, выставив 240°С на датчике температуры. Помещаем форму в духовку прогреться. Обмяв на припыленной мукой поверхности тесто, скатываем его в ком. Миску застилаем пергаментом и присыпаем мукой. Помещаем тесто и оставляем на час подняться. Заготовка значительно увеличится в объеме. Форму достаем из духовки. Перекладываем поднявшееся тесто. По своему усмотрению делаем надрез. Закрываем форму крышкой. Помещаем в горячую духовку и выпекаем 20 минут. Открыв через 20 минут дверцу духового шкафа, убираем крышку, уменьшаем нагрев до 200°С и выпекаем хлеб 25 минут. Осторожно вынимаем хлеб при помощи прихваток. Хлеб извлекаем из формы. Остужаем изделие, разместив на решетке или досточке. Домашний хлеб в духовке готов! Разрезаем хлеб на ломтики. Готовим гренки или делаем бутерброды. Приятного аппетита!

Ржаной хлеб в домашних условиях в духовке

Ржаной хлеб в домашних условиях в духовке – выпечка, которая может быть реализована не только опытными кулинарами. Изделие, приготовленное на кефире, сэкономит время в отличие от предыдущего варианта. Пористый хлебушек с семечками покорит любителей с первого укуса.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Мука пшеничная в/с – 1-2 ст.

Кефир – 250 мл.

Семена подсолнечника – 40 гр.

Мука ржаная – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.л. без горки

Сода/разрыхлитель – 1 ч.л. без горки/2 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л. без горки

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Включаем духовой шкаф для разогрева, выставив 220°С на температурном переключателе.

Шаг 2. В миске объединяем кефир (с содержанием жира от 2,5%) и сахарным песком. Сдобрив растительным маслом и посолив, взбалтываем.

Шаг 3. Подсушиваем семечки на сухой сковородке. Засыпаем к жидкой субстанции.

Шаг 4. Смешиваем ржаную муку с питьевой содой. Соду допускается заменить разрыхлителем.

Шаг 5. Полученную смесь пропускаем через сито к жидкой смеси.

Шаг 6. Перемешиваем содержимое ложкой.

Шаг 7. Порционно сыплем просеянную пшеничную муку.

Шаг 8. Продолжаем размешивать лопаткой или ложкой.

Шаг 9. Вымешиваем тесто вручную, пока оно с легкостью не будет отставать от рук. Если есть время, ком накрываем пленкой и даем отдохнуть.

Шаг 10. Припорошив противень мукой, из теста формуем буханку. Присыпаем мукой сверху. Надрезаем неглубоко и посыпаем семечками. Отправляем выпекаться на 45 минут. убавив температуру до 200°С. Спустя полчаса протыкаем изделие шпажкой и при необходимости допекаем.

Шаг 11. Открыв дверцу, при помощи прихваток вынимаем противень. Испеченный хлеб перемещаем и охлаждаем на решетке. Затем разрезаем остывшее изделие на куски.

Шаг 12. Дегустируем, запивая кефиром или молоком. Приятного аппетита!

Домашний хлеб на закваске в духовке

Домашний хлеб на закваске в духовке получается ароматным и очень аппетитным. Приготовив выпечку, вы раз и навсегда откажетесь от покупных аналогов. Успешный результат зависит от качественной закваски. Ее приобретаем в специальных хлебных лавках или делаем собственноручно.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 400 гр.

Вода – 285 мл.

Закваска – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Разогреваем духовку, выставив 220°С на датчике температуры.

Шаг 2. Вечером смешиваем 2 столовые ложки закваски с 85 миллилитрами теплой воды и 100 граммами муки. Вымешиваем и оставляем под пленкой на кухонном столе.

Шаг 3. Утром просеиваем оставшуюся муку во вместительную миску. Далее необходимо добавить сахар и соль. Перекладываем опару.

Шаг 4. Выливаем половину воды и растительное масло. Вымешиваем массу ложкой.

Шаг 5. Доливаем оставшуюся воду и замешиваем до эластичности. Собираем тесто в ком.

Шаг 6. Прикрываем салфеткой и ждем 1 час, пока тесто подрастет.

Шаг 7. Через час тесто увеличится в объеме.

Шаг 8. На противень кладем антипригарный пергамент. Формуем хлеб. Укладываем и ждем, когда заготовка поднимется, примерно один час. Делаем неглубокие надрезы. В горячую духовку вниз помещаем противень с горячей водой. Размещаем заготовку.

Шаг 9. Выпекаем 15 минут. Уменьшив нагрев до 180°С, допекаем изделие 20 минут.

Шаг 10. Достав испеченный хлеб, остужаем на решетке. Режем на кусочки и применяем по назначению. Приятного аппетита!

Хлеб без дрожжей в домашних условиях

Хлеб без дрожжей в домашних условиях приготовит даже ребенок. Вкуснейшая выпечка с семечками подходит к супам или для приготовления бутербродов. На приготовление аппетитного хлеба уйдет меньше часа. Количество семечек и разновидность можно отрегулировать по своему усмотрению.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука ржаная цельнозерновая – 200 гр.

Простокваша/ряженка/густой йогурт – 4 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Яйца куриные – 1 шт.

Тыквенные семечки – 2 ст.л.

Семена подсолнечника – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Уксус – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомившись с пропорциями, отмеряем ингредиенты. Засыпаем муку в чашу и высыпаем соль. Если хлеб предполагает полезную выпечку, используем любую цельнозерновую муку. Для тех, кто не боится поправиться, можно взять пшеничную муку. С пшеничной мукой изделие будет нежным и похожим на булочку.

Шаг 2. Смешав составляющие, разбиваем яйцо.

Шаг 3. Кладем 4 столовые ложки простокваши или другие кисломолочные продукты. Размешиваем содержимое.

Шаг 4. Соду гасим уксусом. Когда реакция пройдет, выливаем в тесто. Вместо соды иногда кладут разрыхлитель. Я предпочитаю все же соду. Погасив ее, выпечка всегда получается воздушной.

Шаг 5. Размешав компоненты, засыпаем тыквенные семечки и семена подсолнечника. При желании подсушиваем их на сухой сковороде и рубим на части. Семечки можно заменить орехами или вообще не класть.

Шаг 6. Форму застилаем фольгой или антипригарной бумагой для выпечки. Перекладываем тесто и разравниваем мокрой ложкой. Включаем духовку, выставив 180°С на температурном рычаге.

Шаг 7. Помещаем заготовку в горячую духовку на полчаса. Через указанное время открываем дверцу, выдвигаем противень и прокалываем хлеб шпажкой. Она должна быть сухой, если мякиш пропекся.

Шаг 8. Аккуратно вынимаем изделие, извлекаем из формы и даем ему остыть, перевернув на бок и уложив на решетке. Воздух будет циркулировать, а значит выпечка быстрее остынет и не отсыреет. Остывший хлеб режем на ломтики. Приятного аппетита!

Как испечь пшеничный хлеб в духовке

Как испечь пшеничный хлеб в духовке – вопрос, который часто задают начинающие кулинары. Сложного здесь ничего нет. Все, что нужно – взять качественные дрожжи и запастись терпением. В рецепте добавлены нори, но их использовать необязательно. Добавки каждый определяет по своему вкусу.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 380-400 гр.

Вода – 240 мл.

Дрожжи сухие/прессованные – 5 гр./15 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Масло оливковое – 30 мл.

Соль – 1 ч.л.

Нори – 1-2 листа по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты по списку. Если нет сухих дрожжей, используем прессованные. При использовании прессованных дрожжей обязательно делаем опару.

Шаг 2. 5 столовых ложек предварительно просеянной муки соединяем с дрожжами. Добавив теплую воду, вымешиваем, чтобы не осталось комочков. Затягиваем пленкой и даем подняться. Спустя полчаса опара вырастет.

Шаг 3. Добавляем сахар и оливковое масло. Солим.

Шаг 4. Нори мелко крошим. Но можно вообще их не использовать. В опару высыпаем измельченные нори и оставшуюся муку.

Шаг 5. Собрав компоненты в ком, кладем в миску, смазанную маслом. Скатав в шар и накрыв пленкой, даем постоять 1 час в месте без сквозняков.

Шаг 6. Спустя час заготовка хорошо поднимется.

Шаг 7. Обминаем поднявшееся тесто и формируем хлеб. Перекладываем в смазанную маслом или предварительно выстеленную качественной бумагой для выпечки форму. Прикрыв полотенчиком, растаиваем 40 минут.

Шаг 8. Включаем духовой шкаф, установив 200°С. Помещаем заготовку в духовку. Выпекаем 10 минут, убавляем нагрев до 180°С и выпекаем еще полчаса.

Шаг 9. Горячий хлеб осторожно, чтобы не обжечься, достаем из формы и перемещаем на решетку. Ждем полного остывания.

Шаг 10. Разрезав на ломтики, дегустируем и наслаждаемся пшеничным хлебом. Приятного аппетита!

Хлеб из цельнозерновой муки в духовке

Хлеб из цельнозерновой муки в духовке имеет невероятный аромат и вкус. Домашний цельнозерновой хлеб используют для приготовления правильных бутербродов. Рецепт идеально подходит для всех, кто следит за питанием. Если следовать инструкции и использовать качественные продукты, выпечка получится с первого раза.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная цельнозерновая – 550 гр.

Вода – 300 мл.

Дрожжи сухие – 8 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Треть муки просеиваем в чашу.

Шаг 3. Засыпаем сухие дрожжи к муке и просеиваем еще раз все вместе.

Шаг 4. Насыпаем сахарный песок, заливаем теплую воду.

Шаг 5. Хорошенько вымешав, прикрываем и даем подняться.

Шаг 6. Спустя 20 минут опара поднимется и станет воздушной.

Шаг 7. Размешав опару, солим и добавляем оливковое масло.

Шаг 8. Понемногу высыпаем оставшуюся просеянную муку.

Шаг 9. Замешиваем податливое эластичное тесто.

Шаг 10. Налив еще столовую ложку оливкового масла, месим 5 минут, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.

Шаг 11. Перекладываем тесто в чашу и накрываем полотенцем. Переставляем в теплое место на полчаса. Обминаем тесто и скатываем в ком.

Шаг 12. Огнеупорную форму смазываем маслом и формуем изделие. Прикрыв, даем подняться 15 минут. Разогреваем духовку, установив на датчике 200°С.

Шаг 13. Присыпаем мукой и делаем прорези. Переносим выпекаться в прогретую духовку.

Шаг 14. Выпекаем цельнозерновой хлеб полчаса. Достаем, придерживая прихватками.

Шаг 15. Изделие перемещаем на решетку.

Шаг 16. Режем на ломтики.

Шаг 17. Корочка получается хрустящей, а мякоть воздушной и пористой.

Шаг 18. Натираем корочку чесноком и пробуем. Приятного аппетита!

Как приготовить бородинский хлеб в духовке

Как приготовить бородинский хлеб в духовке – вопрос, который решается проще, чем кажется. Готовый домашний хлеб никто не сможет отличить от магазинного. Как говорят домочадцы, выходит он вкуснее покупного. Придется немного потрудиться и душистая выпечка у вас на обеденном столе.

Время готовки – 3 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 170 гр.

Вода – 400 мл.

Мука ржаная – 300 гр.

Мед – 1 ст.л.

Дрожжи сухие – 3 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Семена кориандра – по вкусу.

Ржаной солод – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На кухонных весах взвешиваем продукты для приготовления бородинского хлеба. Прогреваем духовой шкаф, установив на температурном переключателе 180°С. Если нет сухих дрожжей, применяем сырые прессованные. Соотношение сухих к сырым – 1 к 3.

Шаг 2. В пиалу кладем 2 столовых ложки солода и завариваем 150 миллилитрами кипятка. Размешав, даем остыть. В оставшейся воде разбалтываем ложку меда.

Шаг 3. Во вместительной емкости смешиваем 170 граммов пшеничной и 300 граммов ржаной муки, а также 3 грамма качественных сухих дрожжей. Посолив, выливаем растворившийся мед и остывший солод. Сдабриваем двумя столовыми ложками подсолнечного масла.

Шаг 4. Месим тесто и перемещаем в чашу, смазанную маслом. Прикрыв, размещаем на столе, в месте без сквозняков, на 1-1,5 часа. При использовании хороших дрожжей тесто поднимется быстрее.

Шаг 5. Масса увеличится вдвое и станет воздушной.

Шаг 6. Жаропрочную емкость смазываем маслом или кладем антипригарный пергамент. Обминаем тесто и формуем хлеб. Укладываем в форму, промазываем верх водой. Посыпав кориандром, слегка придавливаем. Прикрыв салфеткой, оставляем подниматься минимум на полчаса.

Шаг 7. Помещаем будущее изделие в горячий духовой шкаф на среднем уровне и выпекаем 40 минут.

Шаг 8. Проткнув зубочисткой, проверяем, пропекся ли мякиш. Если шпажка сухая, вынимаем изделие, придерживая прихватками, чтобы не обжечься. Переворачиваем буханку на решетку и охлаждаем.

Шаг 9. Режем остывшую выпечку на ломтики, готовим бутерброды, кушаем с супом или так, как нравится. Приятного аппетита!

Домашний хлеб на кефире в духовке

Домашний хлеб на кефире в духовке готовится элементарно. Не нужно заводить опару. Достаточно смешать ингредиенты и замесить тесто. А дальше дело за духовкой. В рецепте используется белая мука, но можно экспериментировать и заменить пшеничную муку ржаной или добавить обе в равных пропорциях.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Мука – 300 гр. + на замес.

Кефир – 300 мл.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль –1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомившись с описанием, подготавливаем ингредиенты. Прогреваем духовку, выставив на регуляторе 220°С.

Шаг 2. К просеянной муке сыплем соль и сахарный песок. Объединяем составляющие.

Шаг 3. Соду гасим небольшим количеством кефира. Кефир берем с содержанием жира от 2,5%.

Шаг 4. Выливаем гашеную соду в сухую смесь вместе с остальным кисломолочным продуктом.

Шаг 5. Замешиваем тесто, при необходимости немного подсыпая муку. Масса должна с легкостью отставать от ладоней. Собрав в ком, накрываем его пакетом и даем постоять не меньше получаса.

Шаг 6. Спустя время формуем будущий хлеб на противне, застеленном антипригарным пергаментом. Сверху делаем насечки и припыляем мукой.

Шаг 7. Помещаем хлеб в духовку на 50 минут выпекаться. Спустя 25 минут, убавляем нагрев до 200°С. По истечении указанного времени прокалываем изделие шпажкой. Если она сухая, значит хлеб готов. Достав и остудив на решетке, приступаем к нарезке.

Шаг 8. Домашний хлеб используем для бутербродов, гренок и закусок. Приятного аппетита!

Черный хлеб с чесноком в духовке

Черный хлеб с чесноком в духовке – рецепт, который стоит воплотить в жизнь хотя бы раз. Приготовление простое, но затратное по времени. Для рецепта используется закваска. Я предпочитаю домашнюю. Но ее можно приобрести в специализированных хлебных лавках. Такой хлеб идеально сочетается с салом и подходит к борщу.

Время готовки – 15 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 730 гр.

Ингредиенты:

Опара:

Мука ржаная обдирная – 200 гр.

Вода – 160 гр.

Закваска ржаная (стартер) – 20 гр.

Тесто:

Мука ржаная обдирная – 300 гр.

Вода – 200 мл.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соль – 9 гр.

Тмин – 9 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем все необходимые ингредиенты.

Шаг 2. С вечера в чашу кладем закваску и наливаем 160 граммов воды. Размешиваем до однородности.

Шаг 3. К жидкой смеси кладем 200 граммов ржаной муки.

Шаг 4. Вымешиваем компоненты до образования вязкой консистенции. Накрываем пленкой и отставляем в сторону на 12 часов.

Шаг 5. Очистив и ополоснув чеснок, мелко крошим.

Шаг 6. Спустя время опара станет воздушной и увеличится.

Шаг 7. В поднявшуюся опару наливаем 200 граммов воды. Вымешиваем деревянной лопаткой.

Шаг 8. Насыпаем муку. Приправляем солью, тмином и рубленым чесноком.

Шаг 9. Вымешиваем лопаткой, пока это возможно. Затем смачиваем ладони и быстро замешиваем тесто. Хлебную форму присыпаем мукой и формуем хлеб мокрыми руками. Прикрыв и оставив на 2 часа, даем тесту подняться.

Шаг 10. Включаем духовку, выставив на датчике максимальную температуру. Форму убираем на 15 минут в горячую духовку. Убавляем нагрев до 200°С и выпекаем хлеб еще полчаса.

Шаг 11. Проверив, пропеклось ли изделие, затем аккуратно достаем и даем постоять несколько минут. Переворачиваем хлеб на решетку и даем полностью остыть. Хлеб режем на ломтики.

Шаг 12. Изделие получается душистым и пористым.

Шаг 13. Используем его по назначению. Приятного аппетита!

Домашний хлеб с сыром в духовке

Домашний хлеб с сыром в духовке – отличный вариант для приготовления бутербродов к завтраку или на перекус. Тесто готовится проще простого и в отличие от дрожжевого, не требует больших временных затрат. Изделие моментально исчезает со стола. Опытные хозяйки готовят сразу двойную порцию, чтобы доставить гастрономическое наслаждение близким по максимуму.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 320 гр.

Молоко – 200 мл.

Яйца куриные – 2 шт.

Сыр Эмменталь – 150 гр.

Разрыхлитель – 15 гр.

Масло растительное – 45 мл.

Соль – по вкусу.

Травы прованские – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, основываясь на рецептуре. Смешав с разрыхлителем муку, просеиваем в миску и солим.

Шаг 2. К сухой смеси высыпаем тертый сыр и приправляем душистыми прованскими травами.

Шаг 3. Отдельно наливаем теплое молоко, 45 миллилитров растительного масла, добавляем предварительно вымытые и обсушенные яйца. Размешиваем до объединения компонентов. Даем немного настояться.

Шаг 4. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты.

Шаг 5. Замесив тесто, прикрываем и даем отдохнуть 25 минут. Прогреваем духовку, выставив на датчике 180°С.

Шаг 6. Форму смазываем маслом и перекладываем тесто, формируя будущий хлеб.

Шаг 7. Помещаем заготовку в духовой шкаф на 35 минут. Спустя время открыв духовку и придерживая прихватками, прокалываем хлеб шпажкой. Она должна быть сухой. Это означает, что хлеб готов.

Шаг 8. Достаем изделие, даем остыть на решетке. Нарезав кусочками, дегустируем. Приятного аппетита!