Домашний хлеб в духовке — это великолепная выпечка, которую смогут повторить даже начинающие хозяйки. В подборке собраны варианты элементарные и рецепты посложнее. Приготовление некоторых рецептов достаточно длительное, но нетрудоемкое. Приготовив однажды домашний хлеб, магазинная выпечка будет менее востребованной.
Домашний хлеб на сухих дрожжах в духовке
Домашний хлеб на сухих дрожжах в духовке выходит невероятно воздушным внутри с аппетитной золотистой корочкой сверху. Воздушная текстура и нейтральный вкус подходит как для сладких, так и закусочных бутербродов. Если использовать качественные дрожжи, то хлеб получится с первого раза.
Ингредиенты –+1 порц.
- Мука 500 гр.
- Вода 320 мл.
- Сухие дрожжи 1 ч.л.
- Сахар-песок 20 гр.
- Сухие дрожжи 1 ч.л.
- Масло растительное 20 мл.
- Соль 8 гр.
Шаги 270 мин.
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Хлеб легко можно приготовить в духовке в домашних условиях. Подготавливаем продукты.
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В 120 миллилитрах теплой воды растворяем сухие дрожжи и сахарный песок. Размешав и оставив на полчаса, даем подняться.
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Смесь станет воздушной и пористой.
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К опаре выливаем нагретую воду, растительное масло и солим. Высыпаем муку.
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Вымешиваем тесто. Масса будет липнуть к ладоням. Но больше добавлять муки не нужно, чтобы не забить тесто.
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Перекладываем тесто в высокую миску. Прикрываем. Размещаем на столе и оставляем подрасти. Спустя 2 часа тесто увеличится в 2-2,5 раза. Разогреваем духовку, выставив 240°С на датчике температуры. Помещаем форму в духовку прогреться.
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Обмяв на припыленной мукой поверхности тесто, скатываем его в ком.
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Миску застилаем пергаментом и присыпаем мукой. Помещаем тесто и оставляем на час подняться.
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Заготовка значительно увеличится в объеме.
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Форму достаем из духовки. Перекладываем поднявшееся тесто. По своему усмотрению делаем надрез.
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Закрываем форму крышкой. Помещаем в горячую духовку и выпекаем 20 минут.
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Открыв через 20 минут дверцу духового шкафа, убираем крышку, уменьшаем нагрев до 200°С и выпекаем хлеб 25 минут.
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Осторожно вынимаем хлеб при помощи прихваток.
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Хлеб извлекаем из формы.
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Остужаем изделие, разместив на решетке или досточке.
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Домашний хлеб в духовке готов! Разрезаем хлеб на ломтики. Готовим гренки или делаем бутерброды. Приятного аппетита!
Ржаной хлеб в домашних условиях в духовке
Ржаной хлеб в домашних условиях в духовке – выпечка, которая может быть реализована не только опытными кулинарами. Изделие, приготовленное на кефире, сэкономит время в отличие от предыдущего варианта. Пористый хлебушек с семечками покорит любителей с первого укуса.
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 5
Ингредиенты:
- Мука пшеничная в/с – 1-2 ст.
- Кефир – 250 мл.
- Семена подсолнечника – 40 гр.
- Мука ржаная – 1 ст.
- Сахар-песок – 1 ст.л. без горки
- Сода/разрыхлитель – 1 ч.л. без горки/2 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л. без горки
Процесс приготовления:
Шаг 1. Собираем продукты. Включаем духовой шкаф для разогрева, выставив 220°С на температурном переключателе.
Шаг 2. В миске объединяем кефир (с содержанием жира от 2,5%) и сахарным песком. Сдобрив растительным маслом и посолив, взбалтываем.
Шаг 3. Подсушиваем семечки на сухой сковородке. Засыпаем к жидкой субстанции.
Шаг 4. Смешиваем ржаную муку с питьевой содой. Соду допускается заменить разрыхлителем.
Шаг 5. Полученную смесь пропускаем через сито к жидкой смеси.
Шаг 6. Перемешиваем содержимое ложкой.
Шаг 7. Порционно сыплем просеянную пшеничную муку.
Шаг 8. Продолжаем размешивать лопаткой или ложкой.
Шаг 9. Вымешиваем тесто вручную, пока оно с легкостью не будет отставать от рук. Если есть время, ком накрываем пленкой и даем отдохнуть.
Шаг 10. Припорошив противень мукой, из теста формуем буханку. Присыпаем мукой сверху. Надрезаем неглубоко и посыпаем семечками. Отправляем выпекаться на 45 минут. убавив температуру до 200°С. Спустя полчаса протыкаем изделие шпажкой и при необходимости допекаем.
Шаг 11. Открыв дверцу, при помощи прихваток вынимаем противень. Испеченный хлеб перемещаем и охлаждаем на решетке. Затем разрезаем остывшее изделие на куски.
Шаг 12. Дегустируем, запивая кефиром или молоком. Приятного аппетита!
Домашний хлеб на закваске в духовке
Домашний хлеб на закваске в духовке получается ароматным и очень аппетитным. Приготовив выпечку, вы раз и навсегда откажетесь от покупных аналогов. Успешный результат зависит от качественной закваски. Ее приобретаем в специальных хлебных лавках или делаем собственноручно.
Время готовки – 2 ч. 30 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 400 гр.
- Вода – 285 мл.
- Закваска – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Соль – 1,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продукты. Разогреваем духовку, выставив 220°С на датчике температуры.
Шаг 2. Вечером смешиваем 2 столовые ложки закваски с 85 миллилитрами теплой воды и 100 граммами муки. Вымешиваем и оставляем под пленкой на кухонном столе.
Шаг 3. Утром просеиваем оставшуюся муку во вместительную миску. Далее необходимо добавить сахар и соль. Перекладываем опару.
Шаг 4. Выливаем половину воды и растительное масло. Вымешиваем массу ложкой.
Шаг 5. Доливаем оставшуюся воду и замешиваем до эластичности. Собираем тесто в ком.
Шаг 6. Прикрываем салфеткой и ждем 1 час, пока тесто подрастет.
Шаг 7. Через час тесто увеличится в объеме.
Шаг 8. На противень кладем антипригарный пергамент. Формуем хлеб. Укладываем и ждем, когда заготовка поднимется, примерно один час. Делаем неглубокие надрезы. В горячую духовку вниз помещаем противень с горячей водой. Размещаем заготовку.
Шаг 9. Выпекаем 15 минут. Уменьшив нагрев до 180°С, допекаем изделие 20 минут.
Шаг 10. Достав испеченный хлеб, остужаем на решетке. Режем на кусочки и применяем по назначению. Приятного аппетита!
Хлеб без дрожжей в домашних условиях
Хлеб без дрожжей в домашних условиях приготовит даже ребенок. Вкуснейшая выпечка с семечками подходит к супам или для приготовления бутербродов. На приготовление аппетитного хлеба уйдет меньше часа. Количество семечек и разновидность можно отрегулировать по своему усмотрению.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 1
Ингредиенты:
- Мука ржаная цельнозерновая – 200 гр.
- Простокваша/ряженка/густой йогурт – 4 ст.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Яйца куриные – 1 шт.
- Тыквенные семечки – 2 ст.л.
- Семена подсолнечника – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Уксус – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ознакомившись с пропорциями, отмеряем ингредиенты. Засыпаем муку в чашу и высыпаем соль. Если хлеб предполагает полезную выпечку, используем любую цельнозерновую муку. Для тех, кто не боится поправиться, можно взять пшеничную муку. С пшеничной мукой изделие будет нежным и похожим на булочку.
Шаг 2. Смешав составляющие, разбиваем яйцо.
Шаг 3. Кладем 4 столовые ложки простокваши или другие кисломолочные продукты. Размешиваем содержимое.
Шаг 4. Соду гасим уксусом. Когда реакция пройдет, выливаем в тесто. Вместо соды иногда кладут разрыхлитель. Я предпочитаю все же соду. Погасив ее, выпечка всегда получается воздушной.
Шаг 5. Размешав компоненты, засыпаем тыквенные семечки и семена подсолнечника. При желании подсушиваем их на сухой сковороде и рубим на части. Семечки можно заменить орехами или вообще не класть.
Шаг 6. Форму застилаем фольгой или антипригарной бумагой для выпечки. Перекладываем тесто и разравниваем мокрой ложкой. Включаем духовку, выставив 180°С на температурном рычаге.
Шаг 7. Помещаем заготовку в горячую духовку на полчаса. Через указанное время открываем дверцу, выдвигаем противень и прокалываем хлеб шпажкой. Она должна быть сухой, если мякиш пропекся.
Шаг 8. Аккуратно вынимаем изделие, извлекаем из формы и даем ему остыть, перевернув на бок и уложив на решетке. Воздух будет циркулировать, а значит выпечка быстрее остынет и не отсыреет. Остывший хлеб режем на ломтики. Приятного аппетита!
Как испечь пшеничный хлеб в духовке
Как испечь пшеничный хлеб в духовке – вопрос, который часто задают начинающие кулинары. Сложного здесь ничего нет. Все, что нужно – взять качественные дрожжи и запастись терпением. В рецепте добавлены нори, но их использовать необязательно. Добавки каждый определяет по своему вкусу.
Время готовки – 2 ч. 00 мин.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 380-400 гр.
- Вода – 240 мл.
- Дрожжи сухие/прессованные – 5 гр./15 гр.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Масло оливковое – 30 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Нори – 1-2 листа по желанию.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты по списку. Если нет сухих дрожжей, используем прессованные. При использовании прессованных дрожжей обязательно делаем опару.
Шаг 2. 5 столовых ложек предварительно просеянной муки соединяем с дрожжами. Добавив теплую воду, вымешиваем, чтобы не осталось комочков. Затягиваем пленкой и даем подняться. Спустя полчаса опара вырастет.
Шаг 3. Добавляем сахар и оливковое масло. Солим.
Шаг 4. Нори мелко крошим. Но можно вообще их не использовать. В опару высыпаем измельченные нори и оставшуюся муку.
Шаг 5. Собрав компоненты в ком, кладем в миску, смазанную маслом. Скатав в шар и накрыв пленкой, даем постоять 1 час в месте без сквозняков.
Шаг 6. Спустя час заготовка хорошо поднимется.
Шаг 7. Обминаем поднявшееся тесто и формируем хлеб. Перекладываем в смазанную маслом или предварительно выстеленную качественной бумагой для выпечки форму. Прикрыв полотенчиком, растаиваем 40 минут.
Шаг 8. Включаем духовой шкаф, установив 200°С. Помещаем заготовку в духовку. Выпекаем 10 минут, убавляем нагрев до 180°С и выпекаем еще полчаса.
Шаг 9. Горячий хлеб осторожно, чтобы не обжечься, достаем из формы и перемещаем на решетку. Ждем полного остывания.
Шаг 10. Разрезав на ломтики, дегустируем и наслаждаемся пшеничным хлебом. Приятного аппетита!
Хлеб из цельнозерновой муки в духовке
Хлеб из цельнозерновой муки в духовке имеет невероятный аромат и вкус. Домашний цельнозерновой хлеб используют для приготовления правильных бутербродов. Рецепт идеально подходит для всех, кто следит за питанием. Если следовать инструкции и использовать качественные продукты, выпечка получится с первого раза.
Время готовки – 2 ч. 00 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука пшеничная цельнозерновая – 550 гр.
- Вода – 300 мл.
- Дрожжи сухие – 8 гр.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Масло оливковое – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.
Шаг 2. Треть муки просеиваем в чашу.
Шаг 3. Засыпаем сухие дрожжи к муке и просеиваем еще раз все вместе.
Шаг 4. Насыпаем сахарный песок, заливаем теплую воду.
Шаг 5. Хорошенько вымешав, прикрываем и даем подняться.
Шаг 6. Спустя 20 минут опара поднимется и станет воздушной.
Шаг 7. Размешав опару, солим и добавляем оливковое масло.
Шаг 8. Понемногу высыпаем оставшуюся просеянную муку.
Шаг 9. Замешиваем податливое эластичное тесто.
Шаг 10. Налив еще столовую ложку оливкового масла, месим 5 минут, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.
Шаг 11. Перекладываем тесто в чашу и накрываем полотенцем. Переставляем в теплое место на полчаса. Обминаем тесто и скатываем в ком.
Шаг 12. Огнеупорную форму смазываем маслом и формуем изделие. Прикрыв, даем подняться 15 минут. Разогреваем духовку, установив на датчике 200°С.
Шаг 13. Присыпаем мукой и делаем прорези. Переносим выпекаться в прогретую духовку.
Шаг 14. Выпекаем цельнозерновой хлеб полчаса. Достаем, придерживая прихватками.
Шаг 15. Изделие перемещаем на решетку.
Шаг 16. Режем на ломтики.
Шаг 17. Корочка получается хрустящей, а мякоть воздушной и пористой.
Шаг 18. Натираем корочку чесноком и пробуем. Приятного аппетита!
Как приготовить бородинский хлеб в духовке
Как приготовить бородинский хлеб в духовке – вопрос, который решается проще, чем кажется. Готовый домашний хлеб никто не сможет отличить от магазинного. Как говорят домочадцы, выходит он вкуснее покупного. Придется немного потрудиться и душистая выпечка у вас на обеденном столе.
Время готовки – 3 ч. 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 170 гр.
- Вода – 400 мл.
- Мука ржаная – 300 гр.
- Мед – 1 ст.л.
- Дрожжи сухие – 3 гр.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Семена кориандра – по вкусу.
- Ржаной солод – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. На кухонных весах взвешиваем продукты для приготовления бородинского хлеба. Прогреваем духовой шкаф, установив на температурном переключателе 180°С. Если нет сухих дрожжей, применяем сырые прессованные. Соотношение сухих к сырым – 1 к 3.
Шаг 2. В пиалу кладем 2 столовых ложки солода и завариваем 150 миллилитрами кипятка. Размешав, даем остыть. В оставшейся воде разбалтываем ложку меда.
Шаг 3. Во вместительной емкости смешиваем 170 граммов пшеничной и 300 граммов ржаной муки, а также 3 грамма качественных сухих дрожжей. Посолив, выливаем растворившийся мед и остывший солод. Сдабриваем двумя столовыми ложками подсолнечного масла.
Шаг 4. Месим тесто и перемещаем в чашу, смазанную маслом. Прикрыв, размещаем на столе, в месте без сквозняков, на 1-1,5 часа. При использовании хороших дрожжей тесто поднимется быстрее.
Шаг 5. Масса увеличится вдвое и станет воздушной.
Шаг 6. Жаропрочную емкость смазываем маслом или кладем антипригарный пергамент. Обминаем тесто и формуем хлеб. Укладываем в форму, промазываем верх водой. Посыпав кориандром, слегка придавливаем. Прикрыв салфеткой, оставляем подниматься минимум на полчаса.
Шаг 7. Помещаем будущее изделие в горячий духовой шкаф на среднем уровне и выпекаем 40 минут.
Шаг 8. Проткнув зубочисткой, проверяем, пропекся ли мякиш. Если шпажка сухая, вынимаем изделие, придерживая прихватками, чтобы не обжечься. Переворачиваем буханку на решетку и охлаждаем.
Шаг 9. Режем остывшую выпечку на ломтики, готовим бутерброды, кушаем с супом или так, как нравится. Приятного аппетита!
Домашний хлеб на кефире в духовке
Домашний хлеб на кефире в духовке готовится элементарно. Не нужно заводить опару. Достаточно смешать ингредиенты и замесить тесто. А дальше дело за духовкой. В рецепте используется белая мука, но можно экспериментировать и заменить пшеничную муку ржаной или добавить обе в равных пропорциях.
Время готовки – 1 ч. 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5
Ингредиенты:
- Мука – 300 гр. + на замес.
- Кефир – 300 мл.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Соль –1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ознакомившись с описанием, подготавливаем ингредиенты. Прогреваем духовку, выставив на регуляторе 220°С.
Шаг 2. К просеянной муке сыплем соль и сахарный песок. Объединяем составляющие.
Шаг 3. Соду гасим небольшим количеством кефира. Кефир берем с содержанием жира от 2,5%.
Шаг 4. Выливаем гашеную соду в сухую смесь вместе с остальным кисломолочным продуктом.
Шаг 5. Замешиваем тесто, при необходимости немного подсыпая муку. Масса должна с легкостью отставать от ладоней. Собрав в ком, накрываем его пакетом и даем постоять не меньше получаса.
Шаг 6. Спустя время формуем будущий хлеб на противне, застеленном антипригарным пергаментом. Сверху делаем насечки и припыляем мукой.
Шаг 7. Помещаем хлеб в духовку на 50 минут выпекаться. Спустя 25 минут, убавляем нагрев до 200°С. По истечении указанного времени прокалываем изделие шпажкой. Если она сухая, значит хлеб готов. Достав и остудив на решетке, приступаем к нарезке.
Шаг 8. Домашний хлеб используем для бутербродов, гренок и закусок. Приятного аппетита!
Черный хлеб с чесноком в духовке
Черный хлеб с чесноком в духовке – рецепт, который стоит воплотить в жизнь хотя бы раз. Приготовление простое, но затратное по времени. Для рецепта используется закваска. Я предпочитаю домашнюю. Но ее можно приобрести в специализированных хлебных лавках. Такой хлеб идеально сочетается с салом и подходит к борщу.
Время готовки – 15 ч. 00 мин.
Время приготовления – 40 мин.
Порции – 730 гр.
Ингредиенты:
Опара:
- Мука ржаная обдирная – 200 гр.
- Вода – 160 гр.
- Закваска ржаная (стартер) – 20 гр.
Тесто:
- Мука ржаная обдирная – 300 гр.
- Вода – 200 мл.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Соль – 9 гр.
- Тмин – 9 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмеряем все необходимые ингредиенты.
Шаг 2. С вечера в чашу кладем закваску и наливаем 160 граммов воды. Размешиваем до однородности.
Шаг 3. К жидкой смеси кладем 200 граммов ржаной муки.
Шаг 4. Вымешиваем компоненты до образования вязкой консистенции. Накрываем пленкой и отставляем в сторону на 12 часов.
Шаг 5. Очистив и ополоснув чеснок, мелко крошим.
Шаг 6. Спустя время опара станет воздушной и увеличится.
Шаг 7. В поднявшуюся опару наливаем 200 граммов воды. Вымешиваем деревянной лопаткой.
Шаг 8. Насыпаем муку. Приправляем солью, тмином и рубленым чесноком.
Шаг 9. Вымешиваем лопаткой, пока это возможно. Затем смачиваем ладони и быстро замешиваем тесто. Хлебную форму присыпаем мукой и формуем хлеб мокрыми руками. Прикрыв и оставив на 2 часа, даем тесту подняться.
Шаг 10. Включаем духовку, выставив на датчике максимальную температуру. Форму убираем на 15 минут в горячую духовку. Убавляем нагрев до 200°С и выпекаем хлеб еще полчаса.
Шаг 11. Проверив, пропеклось ли изделие, затем аккуратно достаем и даем постоять несколько минут. Переворачиваем хлеб на решетку и даем полностью остыть. Хлеб режем на ломтики.
Шаг 12. Изделие получается душистым и пористым.
Шаг 13. Используем его по назначению. Приятного аппетита!
Домашний хлеб с сыром в духовке
Домашний хлеб с сыром в духовке – отличный вариант для приготовления бутербродов к завтраку или на перекус. Тесто готовится проще простого и в отличие от дрожжевого, не требует больших временных затрат. Изделие моментально исчезает со стола. Опытные хозяйки готовят сразу двойную порцию, чтобы доставить гастрономическое наслаждение близким по максимуму.
Время готовки – 2 ч. 10 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 320 гр.
- Молоко – 200 мл.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Сыр Эмменталь – 150 гр.
- Разрыхлитель – 15 гр.
- Масло растительное – 45 мл.
- Соль – по вкусу.
- Травы прованские – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продукты, основываясь на рецептуре. Смешав с разрыхлителем муку, просеиваем в миску и солим.
Шаг 2. К сухой смеси высыпаем тертый сыр и приправляем душистыми прованскими травами.
Шаг 3. Отдельно наливаем теплое молоко, 45 миллилитров растительного масла, добавляем предварительно вымытые и обсушенные яйца. Размешиваем до объединения компонентов. Даем немного настояться.
Шаг 4. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты.
Шаг 5. Замесив тесто, прикрываем и даем отдохнуть 25 минут. Прогреваем духовку, выставив на датчике 180°С.
Шаг 6. Форму смазываем маслом и перекладываем тесто, формируя будущий хлеб.
Шаг 7. Помещаем заготовку в духовой шкаф на 35 минут. Спустя время открыв духовку и придерживая прихватками, прокалываем хлеб шпажкой. Она должна быть сухой. Это означает, что хлеб готов.
Шаг 8. Достаем изделие, даем остыть на решетке. Нарезав кусочками, дегустируем. Приятного аппетита!