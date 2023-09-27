Описание приготовления:

Просто и очень вкусно, а если приготовить тесто заранее, то получается сытный перекус практически на скорую руку. Из указанного количества ингредиентов для теста, можно приготовить одну большую или две пиццы среднего размера. Толщину теста вы можете смело регулировать самостоятельно, оно очень пластичное и раскатывается даже до очень тонкого состояния. Любите пышную пиццу, приготовьте одну, а если предпочитаете тонкую основу, то две, можно с разными начинками. Сегодня будем готовить пиццу без сыра. Такую пиццу сложно назвать классической, но получается вкусно и сытно! Отличный вариант, когда вы собираетесь приготовить пиццу, и все ингредиенты вроде есть, а сыра нет.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Колбаса Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

Вода 125 Миллилитров

Мука 200 Грамм

Соль 1 Чайная ложка

Растительное масло 1 Ст. ложка

Дрожжи сухие 1 и 1/4 Чайных ложки (одна целая и одна четвёртая чайная ложка)

Сахар 1/2 Чайных ложки

Колбаса вареная 150 Грамм

Помидорчики черри 150 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Майонез 1 Ст. ложка

Томатный соус 2-3 Ст. ложек

Специи для пиццы 1 Чайная ложка

Количество порций 6

Калорийность

181 ккал

Калорийность

9 г

Белки

6 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца без сыра с колбасой в духовке»

Подготовьте все ингредиенты.

Добавьте в тёплую воду сахар и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут до появления пенной "шапочки".

Добавьте муку и соль. Перемешайте и добавьте масло. Затем руками замесите мягкое и чуть липкое тесто. Если тесто сильно липнет к рукам, то можно добавить ещё 1-2 ст.л. муки.

Накройте миску с тестом пищевой плёнкой и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа.

Готовое тесто должно увеличиться в размере примерно в два раза.

В отдельной миске взбейте яйца с майонезом. Можно добавить 1-2 щепотки соли. Из указанного количества ингредиентов у меня получается 2 пиццы диаметром 27 см. Разделите тесто на две части и одну часть уберите в морозилку до того времени, пока оно вам не понадобится или приготовьте две пиццы с разными начинками.

Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности, перенесите в смазанную маслом жаропрочную форму, сформируйте руками бортики и наколите дно вилкой, чтобы оно не вздулось.

Смажьте основу томатным соусом ил любым другим по вкусу. Сверху выложите нарезанную кубиками колбасу и нарезанные помидоры. Если у вас крупные помидоры, то нарежьте их дольками.

Залейте начинку яичной заливкой и выпекайте в духовке при температуре 250 гралусов около 10 минут.

Пицца без сыра с колбасой в духовке готова. Нарежьте на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Колбасу можно заменить на обжаренную или отварную куриную грудку, ветчину, сосиски или фарш.