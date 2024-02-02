Соевый соус и мёд — одна из самых блестящих комбинаций для изумительного маринада. Предлагаем сделать с помощью этого шикарного сочетания продуктов невероятно нежное и вкусное мясо. Оно станет звездой вашей закуски. Готовим теплый салат со свининой, что удивляет своим богатым вкусом.
Чтобы эта закуска была сочной, советуем добавить к мясу мясистый болгарский перец и свежие томаты. Первый овощ необходимо слегка обжарить на сковороде, а второй — нарезать аккуратной соломкой. Если вы возьмете перцы и помидоры разных цветов, блюдо будет выглядеть очень красочно.
Как сделать вкусный теплый салат со свининой
Самое важное в создании такой закуски — правильное приготовление мяса. Сперва замаринуйте его в пряной смеси. А затем уже лишь обжаривайте. Во время добавления в салат свинина должна быть горячей. Потому рассчитайте время так, чтобы соединять ее с остальными ингредиентами непосредственно перед подачей закуски.
Ингредиенты
Свинина500 г Чеснок7 зуб. Болгарский перец3 шт. Помидор4 шт. Хмели-сунели1 ч. л. Соль1 ч. л. Соевый соус140 мл Лук2 шт. Мёд1 ст. л. Вода30 мл Крахмал1 ч. л.
Приготовление
- Тщательно промываем свинину. Обсушиваем ее. Нарезаем мясо тонкими полосками. Помещаем его в глубокую емкость. Вливаем к свинине 100 мл соевого соуса. Добавляем мёд.
Всыпаем к мясу 0,5 ч. л. соли и хмели-сунели. Очищаем 3 зуб. чеснока. Пропускаем их через пресс. Добавляем чеснок к свинине. Тщательно перемешиваем. Оставляем свинину мариноваться на 15 минут на кухне.Хорошенько моем болгарский перец. Удаляем семена и плодоножку. Нарезаем его крупными треугольными кусочками. Очищаем репчатый лук. Нарезаем овощ толстыми полукольцами.
Очищаем оставшийся чеснок. Нарезаем его на пластинки. Обжариваем чеснок на разогретой сковороде с подсолнечным маслом в течение 30 секунд. Добавляем к овощу болгарский перец и лук. Хорошенько их перемешиваем. Обжариваем овощи в течение 7–8 минут на среднем огне.Моем помидоры. Удаляем мякоть. Нарезаем толстую часть томатов (их стенки) соломкой. Помещаем в глубокую миску. Добавляем к помидорам обжаренные овощи. Всыпаем 0,5 ч. л. соли.
Обжариваем замаринованную свинину на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Соединяем в небольшой емкости 40 мл соевого соуса с крахмалом и водой. Перемешиваем до однородности.Вливаем полученную смесь к мясу. Перемешиваем. Держим свинину на огне до загустения соуса. Добавляем горячее мясо к овощам. Перемешиваем все ингредиенты.
Потом нужно будет лишь переложить готовый салат в красивую тарелочку и посыпать его черным кунжутом. Прелесть такой закуски в том, что ее роскошный аромат и великолепный вкус покоряют с первых же секунд. Запишите рецепт этого аппетитного блюда в азиатском стиле, чтобы удивить гостей новинкой во время следующего застолья.