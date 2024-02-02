Соевый соус и мёд — одна из самых блестящих комбинаций для изумительного маринада. Предлагаем сделать с помощью этого шикарного сочетания продуктов невероятно нежное и вкусное мясо. Оно станет звездой вашей закуски. Готовим теплый салат со свининой, что удивляет своим богатым вкусом.

Чтобы эта закуска была сочной, советуем добавить к мясу мясистый болгарский перец и свежие томаты. Первый овощ необходимо слегка обжарить на сковороде, а второй — нарезать аккуратной соломкой. Если вы возьмете перцы и помидоры разных цветов, блюдо будет выглядеть очень красочно.

Как сделать вкусный теплый салат со свининой

Самое важное в создании такой закуски — правильное приготовление мяса. Сперва замаринуйте его в пряной смеси. А затем уже лишь обжаривайте. Во время добавления в салат свинина должна быть горячей. Потому рассчитайте время так, чтобы соединять ее с остальными ингредиентами непосредственно перед подачей закуски.

Ингредиенты

Свинина500 г Чеснок7 зуб. Болгарский перец3 шт. Помидор4 шт. Хмели-сунели1 ч. л. Соль1 ч. л. Соевый соус140 мл Лук2 шт. Мёд1 ст. л. Вода30 мл Крахмал1 ч. л.

Приготовление

Тщательно промываем свинину. Обсушиваем ее. Нарезаем мясо тонкими полосками. Помещаем его в глубокую емкость. Вливаем к свинине 100 мл соевого соуса. Добавляем мёд. Всыпаем к мясу 0,5 ч. л. соли и хмели-сунели. Очищаем 3 зуб. чеснока. Пропускаем их через пресс. Добавляем чеснок к свинине. Тщательно перемешиваем. Оставляем свинину мариноваться на 15 минут на кухне.Хорошенько моем болгарский перец. Удаляем семена и плодоножку. Нарезаем его крупными треугольными кусочками. Очищаем репчатый лук. Нарезаем овощ толстыми полукольцами. Очищаем оставшийся чеснок. Нарезаем его на пластинки. Обжариваем чеснок на разогретой сковороде с подсолнечным маслом в течение 30 секунд. Добавляем к овощу болгарский перец и лук. Хорошенько их перемешиваем. Обжариваем овощи в течение 7–8 минут на среднем огне.Моем помидоры. Удаляем мякоть. Нарезаем толстую часть томатов (их стенки) соломкой. Помещаем в глубокую миску. Добавляем к помидорам обжаренные овощи. Всыпаем 0,5 ч. л. соли. Обжариваем замаринованную свинину на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Соединяем в небольшой емкости 40 мл соевого соуса с крахмалом и водой. Перемешиваем до однородности.Вливаем полученную смесь к мясу. Перемешиваем. Держим свинину на огне до загустения соуса. Добавляем горячее мясо к овощам. Перемешиваем все ингредиенты.

Потом нужно будет лишь переложить готовый салат в красивую тарелочку и посыпать его черным кунжутом. Прелесть такой закуски в том, что ее роскошный аромат и великолепный вкус покоряют с первых же секунд. Запишите рецепт этого аппетитного блюда в азиатском стиле, чтобы удивить гостей новинкой во время следующего застолья.