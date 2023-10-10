Странное сочетание, но это очень вкусно. Праздничный салат «Шедевр» с крабовыми палочками

Как часто вам попадались салаты с весьма странным набором ингредиентов? А как много подобных салатов по итогу оказались вкусными?

Нередко бывает, что эксперименты с данным блюдом заканчиваются провалом. Причина — тотально не сочетаются вкусы тех или иных продуктов. В кулинарных училищах существует понятие не комплиментарных ингредиентов. То есть, продуктов, которые нельзя смешивать друг с другом.

Но, иногда можно найти исключение из правил. Расскажем про салат “Шедевр” с непривычными, но сочетаемыми ингредиентами.

Ингредиенты для салата “Шедевр”:

крабовые палочки — 300 г;

яйца — 5 шт.;

ананасы — 250 г;

сыр — 150 г;

майонез;

лук красный — шт.;

сахар — ч.л.;

соль — ч.л.;

уксус — 3 ст.л.;

вода — 50 мл.

Приготовление салата “Шедевр”:

Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук, смешиваем с солью, сахарным песком. Заливаем лук уксусом и водой, оставляем мариноваться на час.

В это время отвариваем вкрутую яйца, очищаем и нарезаем тоже маленьким кубиком. В форму выкладываем яйца, утрамбовываем и смазываем слоем майонеза.

Убираем из лука маринад, кладем его вторым слоем, распределяем по поверхности равномерно. Нарезаем тонкими пластинами крабовые палочки, выкладываем на слой из лука.

Смазываем палочки майонезом.

Нарезаем маленькими кусочками консервированные ананасы, кладем на майонезную прослойку.

Натираем на крупных резцах терки сыр, создаем шапочку на верхушке салата. Смазываем сырный слой майонезом и оставляем для пропитки на 20-30 минут.

Украшать салат можно по своему вкусу, например, зеленью. Получается отменный необычный салат для праздничного стола.