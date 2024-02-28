Драники получаются хрустящими, но не жесткими: все благодаря правилу 1:1

Согласитесь, что драники – это очень вкусно. Нежные внутри и хрустящие снаружи, они просто тают во рту. Есть одна техника, применяя которую вы получите идеальное блюдо.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Деруны можно подавать с сырной подливкой, сметаной и другими соусами. Главный секрет: как приготовить так, чтобы они были нежные и не «забитые».

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Почему драники «не получились»

Наверное, лучшие деруны – мамины. Все благодаря опыту и четким пропорциям. Есть несколько распространенных ошибок, почему драники получились не такими, как ожидалось.

Наиболее распространенная – слишком большое количество муки. Если драники очень большие – они не успеют хорошо прожариться внутри и начнут гореть. Чтобы деруны держали форму и не разваливались, для них нужно выбирать картофель, в котором высокое содержание крахмала и обязательно слить лишнюю жидкость.

Как приготовить идеальные драники

Если вы хотите мягкие, но одновременно хрустящие блины, натрите картофель с помощью мелких отверстий терки. После натирания картофеля также желательно слить лишнюю воду с помощью сита. Чем меньше в смеси воды, тем меньше муки понадобится.

Есть идеальная пропорция, благодаря которой верх и края блинов румяные и хрустящие, а центр остается мягким. Секрет в соотношении 1:1 (1 столовая ложка муки на 1 килограмм картофеля). Максимальное количество муки – 2 столовые ложки на 1 килограмм. Этого достаточно, чтобы получить идеальные блины: золотистые, с хрустящей внешностью и мягкой серединкой.

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