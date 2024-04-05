Драники с грибами и сыром на сковороде

Золотистые драники с грибами и сыром — блюдо, которое сочетает в себе традиционный вкус картофельных дерунов и насыщенный аромат шампиньонов. Это не только отличное угощение, но и питательная закуска, которая подходит как для завтрака, так и для ужина.

Попробовав такое блюдо, вы убедитесь, что лучше традиционных дерунов могут быть лишь те, что приготовлены с начинкой. Ведь грибы придадут драникам яркий аромат, а сыр мгновенно расплавится, сделав текстуру картофельного блюда еще интереснее.

Как пожарить золотистые драники с грибами и сыром

Варианты начинки. При желании вы можете заменить шампиньоны другим ингредиентом. Возьмите вместо грибочков ветчину, нарезанную небольшим кубиком. Или отдайте предпочтение мясному фаршу, предварительно обжаренному на сковороде с луком. Получится ой как вкусно и сытно!

Ингредиенты

Картофель1 кг Шампиньоны400 г Твердый сыр200 г Яйцо2 шт. Лук2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Приготовьте начинку. Нарежьте шампиньоны небольшими кубиками. Обжарьте грибы на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до полного испарения влаги (приблизительно в течение 5 минут).Очистите 1 луковицу от шелухи. Мелко ее нарежьте. Добавьте лук к шампиньонам на сковороде. Всыпьте соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошенько всё перемешайте. Обжарьте содержимое сковороды до прозрачности лука. Выложите шампиньоны на бумажное полотенце для избавления от излишков жира. Затем переложите их в глубокую емкость. Натрите на средней терке твердый сыр. Добавьте его к полностью остывшим грибами. Тщательно перемешайте.Очистите картошку от кожуры. Натрите ее и вторую луковицу на терке с крупными ячейками. Выложите овощи в глубокую миску. Вбейте к ним яйца. Добавьте соль и черный перец. Перемешайте всё до получения однородной смеси. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Выложите на нее по 1 ст. л. массы из картофеля. В центр каждого деруна поместите начинку из шампиньонов и сыра. Сверху выложите еще немного картофельной массы тонким слоем.Обжарьте сформированные таким способом драники на сковороде с двух сторон до аппетитного золотистого цвета. Затем переложите их на бумажные полотенца. Румяные красавцы к ужину готовы!

Аппетитные драники с грибной начинкой подойдут для любого случая. Попробуйте приготовить их самостоятельно, чтобы насладиться вкусом и ароматом этого великолепного сочетания картофеля, сочных шампиньонов и тянущегося сыра.