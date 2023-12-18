Описание приготовления:

Папоротник для приготовления можно взять свежий или соленый, который продается в магазине. Но учтите, что обычно он очень соленый и чтобы не испортить блюдо, обязательно замочите его. В компанию к папоротнику можно взять любые овощи, главное, чтобы они не перебили его вкус.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Папоротник 200 Грамм (соленый)

Свинина 300 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Помидор 1 Штука

Сельдерей 1 Штука (черешковый, стебель)

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Перец болгарский 1 Штука

Лук зеленый 20 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

114 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Папоротник со свининой»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления папоротника со свининой.

Соленый папоротник промойте и замочите его в холодной воде на 6-8 часов. Затем промойте и порежьте на куски длиной 5-6 сантиметров.

В сковороду налейте растительное масло, выложите морковь порезанную соломкой, резаный репчатый лук и папоротник, влейте воду. Поставьте в сковороду на средний огонь и тушите под крышкой 5-7 минут.

Добавьте в сковороду помидор нарезанный кусочками, сельдерей и болгарский перец соломкой. Все поперчите и перемешайте.

Свинину вымойте, обсушите и порежьте кубиком. Добавьте мясо к папоротнику с овощами и перемешайте.

Тушите все под крышкой на медленном огне в течение 20-25 минут, до готовности мяса. Готовый папоротник со свининой разложите по тарелкам и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!