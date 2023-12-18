Описание приготовления:
Папоротник для приготовления можно взять свежий или соленый, который продается в магазине. Но учтите, что обычно он очень соленый и чтобы не испортить блюдо, обязательно замочите его. В компанию к папоротнику можно взять любые овощи, главное, чтобы они не перебили его вкус.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Папоротник 200 Грамм (соленый)
- Свинина 300 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Помидор 1 Штука
- Сельдерей 1 Штука (черешковый, стебель)
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Перец болгарский 1 Штука
- Лук зеленый 20 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
114 ккал
Калорийность
6 г
Белки
6 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Папоротник со свининой»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления папоротника со свининой.
Соленый папоротник промойте и замочите его в холодной воде на 6-8 часов. Затем промойте и порежьте на куски длиной 5-6 сантиметров.
В сковороду налейте растительное масло, выложите морковь порезанную соломкой, резаный репчатый лук и папоротник, влейте воду. Поставьте в сковороду на средний огонь и тушите под крышкой 5-7 минут.
Добавьте в сковороду помидор нарезанный кусочками, сельдерей и болгарский перец соломкой. Все поперчите и перемешайте.
Свинину вымойте, обсушите и порежьте кубиком. Добавьте мясо к папоротнику с овощами и перемешайте.
Тушите все под крышкой на медленном огне в течение 20-25 минут, до готовности мяса. Готовый папоротник со свининой разложите по тарелкам и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!