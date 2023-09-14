Врач посоветовала больше не пользоваться микроволновкой — и вот почему

Диетолог Марият Мухина предупредила родителей о том, что грудное молоко и детские смеси опасно разогревать в микроволновой печи. Об этом сообщает «Утро.ру».

Эксперт привела в пример исследование, которое доказало, что магнетрон в микроволновке продуцирует микроволны, меняющие молекулы воды в пище. При разогревании детского питания, особенно молочного, в продукте образуются нейротоксины и нефротоксины.

Эти вещества — по факту, яды — вредны тем, что деформируют нервную систему и почки. Маленькие дети в силу возраста и неокрепшего иммунитета могут серьезно пострадать из-за молекулярно измененной пищи.

Однако Мухина уточняет, что не только дети подвержены опасному влиянию микроволн — взрослым также следует пользоваться традиционными способами разогрева еды, например, паром, плитой или духовкой.