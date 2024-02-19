Просто натрите свеклу. Вместо надоевшего винегрета готовлю улетный салат за 5 минут: век живи — век учись

Свекольные салаты всегда были важной частью рациона человека. Дело в том, что свекла — это овощ с большим содержанием витаминов и минералов. Особенно полезна свекла в холодный период. Поэтому большинство свекольных блюд становятся актуальны именно в осенний и зимний сезон.
Из основных блюд из свеклы стоит отметить борщ, Сельдь под шубой и винегрет. В летний период готовят свекольник. Но, нередко знакомые традиционные блюда надоедают. По этой причине нужно разнообразить свой рацион питания.
Расскажем про один полезный салат из свеклы.
Ингредиенты для салата:
- Свекла вареная — 1 шт.;
- Пекинская капуста — 150 г;
- Зеленый лук — пучок;
- Петрушка — пучок;
- Нерафинированное растительное масло — 3 ст.л.;
- Лимонный сок — 2 ст.л.;
- Французская горчица — 1 ч.л.;
- Мед — 1/2 ч.л.;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление салата из свеклы:
Очищенную вареную свеклу натираем на крупной терке. Делим листья салата, удаляем выпуклую часть и тонко шинкуем.
Выкладываем нашинкованный салат к свекле.
Шинкуем мелко петрушку и зеленый лук, выкладываем в салат. В миску с растительным маслом выливаем лимонный сок, добавляем горчицу, мед, высыпаем соль и тщательно перемешиваем.
Заправляем салат приготовленным соусом и тщательно перемешиваем.
Получается простой и вкусный свекольный салат.
Это отличная альтернатива винегрету.