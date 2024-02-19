Портал про города-курорты | Perekop

Просто натрите свеклу. Вместо надоевшего винегрета готовлю улетный салат за 5 минут: век живи — век учись

На чтение: 1 минута
Просто натрите свеклу. Вместо надоевшего винегрета готовлю улетный салат за 5 минут: век живи — век учись

Свекольные салаты всегда были важной частью рациона человека. Дело в том, что свекла — это овощ с большим содержанием витаминов и минералов. Особенно полезна свекла в холодный период. Поэтому большинство свекольных блюд становятся актуальны именно в осенний и зимний сезон.

Из основных блюд из свеклы стоит отметить борщ, Сельдь под шубой и винегрет. В летний период готовят свекольник. Но, нередко знакомые традиционные блюда надоедают. По этой причине нужно разнообразить свой рацион питания.

Расскажем про один полезный салат из свеклы.

Ингредиенты для салата:

  • Свекла вареная — 1 шт.;
  • Пекинская капуста — 150 г;
  • Зеленый лук — пучок;
  • Петрушка — пучок;
  • Нерафинированное растительное масло — 3 ст.л.;
  • Лимонный сок — 2 ст.л.;
  • Французская горчица — 1 ч.л.;
  • Мед — 1/2 ч.л.;
  • Соль — ½ ч.л.

Приготовление салата из свеклы:

Очищенную вареную свеклу натираем на крупной терке. Делим листья салата, удаляем выпуклую часть и тонко шинкуем.

Выкладываем нашинкованный салат к свекле.

Шинкуем мелко петрушку и зеленый лук, выкладываем в салат. В миску с растительным маслом выливаем лимонный сок, добавляем горчицу, мед, высыпаем соль и тщательно перемешиваем.

Просто натрите свеклу. Вместо надоевшего винегрета готовлю улетный салат за 5 минут: век живи — век учись

Заправляем салат приготовленным соусом и тщательно перемешиваем.

Просто натрите свеклу. Вместо надоевшего винегрета готовлю улетный салат за 5 минут: век живи — век учись

Получается простой и вкусный свекольный салат.

Просто натрите свеклу. Вместо надоевшего винегрета готовлю улетный салат за 5 минут: век живи — век учись

Это отличная альтернатива винегрету.

Что будем искать? Например,Человек