Просто натрите свеклу. Вместо надоевшего винегрета готовлю улетный салат за 5 минут: век живи — век учись

Свекольные салаты всегда были важной частью рациона человека. Дело в том, что свекла — это овощ с большим содержанием витаминов и минералов. Особенно полезна свекла в холодный период. Поэтому большинство свекольных блюд становятся актуальны именно в осенний и зимний сезон.

Из основных блюд из свеклы стоит отметить борщ, Сельдь под шубой и винегрет. В летний период готовят свекольник. Но, нередко знакомые традиционные блюда надоедают. По этой причине нужно разнообразить свой рацион питания.

Расскажем про один полезный салат из свеклы.

Ингредиенты для салата:

Свекла вареная — 1 шт.;

Пекинская капуста — 150 г;

Зеленый лук — пучок;

Петрушка — пучок;

Нерафинированное растительное масло — 3 ст.л.;

Лимонный сок — 2 ст.л.;

Французская горчица — 1 ч.л.;

Мед — 1/2 ч.л.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление салата из свеклы:

Очищенную вареную свеклу натираем на крупной терке. Делим листья салата, удаляем выпуклую часть и тонко шинкуем.

Выкладываем нашинкованный салат к свекле.

Шинкуем мелко петрушку и зеленый лук, выкладываем в салат. В миску с растительным маслом выливаем лимонный сок, добавляем горчицу, мед, высыпаем соль и тщательно перемешиваем.

Заправляем салат приготовленным соусом и тщательно перемешиваем.

Получается простой и вкусный свекольный салат.

Это отличная альтернатива винегрету.