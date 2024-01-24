Как привлечь туристов в отель?

Туризм – отрасль, в которой продвижение имеет особое значение, а малейшая ошибка может привести к потере клиентов и прибыли. Расскажем об эффективных методах продвижения отеля, которые обеспечат вам стабильный приток туристов, повышение узнаваемости и рост прибыли.

Работа с отзывами

Изучайте каждый отзыв о гостинице, который оставляют клиенты. Особенно тщательно нужно работать с негативом. Проверяйте факты: будьте готовы, что отрицательные комментарии могут оставлять конкуренты. Работайте с возражениями. Если посетителю не понравилось что-либо при заселении, проживании или выезде, компенсируйте эти неудобства: предложите скидку на следующее проживание, небольшой подарок при заселении.

Вовремя устраняйте недостатки, которые перечисляют клиенты в отзывах: в номерах не должно быть неисправной техники или плохо вымытого пола.

Создание идеального сайта

Ни один современный отель не может работать без качественного, удобного для посетителей сайта. Оптимальный вариант – создание многостраничника, где будут представлены следующие разделы:

Информация об отеле, история его создания (особенно актуально для давно существующих заведений). В этом же разделе можно указать знаменитых гостей (звезды, политики), которые у вас останавливались, если это имело место быть.

Категории номеров с качественными профессиональными фотографиями и подробным описанием. Напротив каждого номера должна быть кнопка для бронирования, стоимость.

Услуги. Бассейн и СПА-центр на территории, массаж, тренажерный зал – если у вас есть эти дополнительные бонусы, о них обязательно нужно рассказать.

На территории гостиницы может быть ресторан: приведите меню, приложите наиболее привлекательные фотографии блюд.

Раздел со скидками и акциями (скидки для пенсионеров, за раннее бронирование, подарочные сертификаты – перечислите все имеющиеся предложения).

Раздел с контактами и чат с онлайн-консультантом. Используйте несколько способов связи. Далеко не все любят решать вопросы по телефону, поэтому предусмотрите возможность консультации в чате.

Система онлайн-бронирования

Сегодня мало кто бронирует номер по телефону, а значит, у вас должна быть внедрена CRM для оплаты заказов онлайн, составления и изучения отчетности. Приведем возможности современных CRM:

Составление базы с клиентами, что позволит вам в дальнейшем учитывать их предложения, рассылать персональные предложения, уведомлять о новостях, быстро реагировать на заявки. Подробная аналитика. Вы можете просмотреть отчеты о заявках, покупках, отказах за определенный период. Составление отчетов поможет составить и вовремя скорректировать маркетинговую стратегию. Эффективное управление персоналом. Во-первых, часть задач можно автоматизировать, тем самым «разгрузив» сотрудников. Во-вторых, вы сможете следить за выполнением поставленных задач. Повышение качества обслуживания клиентов. CRM позволяют не просто зарезервировать номер, но и обеспечить надлежащее обслуживание гостя во время его проживания.

Поиск источников для увеличения трафика

Продвижение нужно осуществлять сразу несколькими способами, тогда оно будет эффективным. Отличный вариант – локальные каналы (местная группа в социальных сетях или доска объявлений, которая есть только в вашем городе).

Используйте промокоды: так вы сможете давать небольшие бонусы по незавершенным бронированиям, это будет мотивировать потенциальных клиентов.

Яндекс.Дзен – отличная площадка для рекламы и повышения узнаваемости бренда. Для этого регулярно публикуйте информационные статьи, полезные для людей. Примерные темы – как выбрать номер на выходные или для семьи с ребенком, обзор достопримечательностей вашего города, где перекусить (обязательно приводите свой ресторан, если он открыт при отеле, уточняйте возможность завтраков и ужинов в номер).

Эксклюзивные предложения

Современные клиенты – взыскательные люди, которые предпочитают изучить десятки предложений, прежде чем остановиться на выбранном варианте. Приведем список предложений, которые помогут вам выделиться среди конкурентов:

Завтраки по эксклюзивному меню. Даже если у вас нет услуг питания, вы можете наладить сотрудничество с партнером, который будет поставлять блюда. Подарки для молодоженов. Практически в каждой гостинице есть свадебный номер, украшенный в соответствующем стиле, а значит, влюбленной парочке не помешает бутылка шампанского, коробка конфет или другой приятный презент. Позднее или раннее заселение. Стандартный час для заселения – полдень, однако вы можете расширить эту опцию за дополнительную плату, предлагая более гибкое время. Массаж в номере. Это оптимальный вариант, если в вашем комплексе есть СПА-центр. В этом случае клиенту не придется покидать номер, чтобы провести эту расслабляющую процедуру. Чек-лист с достопримечательностями. Его рекомендуется отправлять каждому клиенту перед заселением. Так вы покажете, что внимательно относитесь к потребностям туристов и желаете им приятного отдыха.

Таким образом, продвижение отеля – комплексная задача, при которой стоит учитывать интересы своей аудитории, действия конкурентов, принятые стратегии маркетинга в Интернете.

Источник: https://top15hotels.com