По этому рецепту я готовлю свеклу 3 раза в неделю. Знаменитый и очень вкусный салат

Свекольные салаты всегда отличались не только вкусом и пользой, но и интересным цветом. Свекла окрашиваем соус и многие продукты — морковь и лук, что придает всему салату яркий фиолетовый, а то и розовый оттенок.

Разумеется, такой красивый цветной салат хочется подавать на стол. Но, как правило, это бывает либо Сельдь под Шубой, либо Винегрет. Не все могут разнообразить свой рацион другими свекольными салатами. Хотя, на самом деле из свеклы можно приготовить много интересных салатов. Покажем один из простых и не типичных салатов из свеклы.

Ингредиенты для салата Барби:

свекла отварная — 1 кг;

маринованные огурцы — 4 шт.;

чеснок — зубчик;

лук — 1 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

укроп — 1 пучок;

перец черный молотый — ½ ч. л.;

майонез — 3 ст.л.

Приготовление салата Барби:

Нарезаем мелко репчатый лук, кубиком режем соленые огурцы, шинкуем мелко зубчик чеснока. Обжариваем в сковороде на растительном масле лук, добавляем огурцы и чеснок, жарим 2-3 минуты.

Натираем на крупной терке очищенную вареную свеклу. Нарезаем маленьким кубиком вареные яйца. В салатнике смешиваем свеклу с яйцами, обжаренным луком и огурцами.

Шинкуем мелко укроп, высыпаем вместе с перцем молотым в салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

В итоге мы имеем вкусный и бюджетный салат со свеклой.

Этот салат можно готовить как на праздник, так и на повседневной основе.