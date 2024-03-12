Рецепт: Пицца-тост с сосисками — На сковороде

Ингредиенты:
хлеб тостовый — 1 упаковка;
сыр твердый «российский» — 150 г;
оливки черные консервированные без косточек — полбанки;
сосиски — 1 упаковка;
майонез — 2 ст.л.;
кетчуп — 2 ст.л.
Способ приготовления: Вот хочется пиццу, а времени на неё совсем нет, и тогда нам на выручку приходит экспресс-рецепт:
Пицца-тост с сосисками, можно называть их горячими бутербродами, можно мини-пиццами.
Ломтики тостового хлеба поджариваем на сухой сковороде, можно с добавлением небольшого количества растительного масла.
Пока обжаривается хлеб, нарезаем сосиски и оливки колечками.
На каждый ломтик хлеба намазываем кетчуп и майонез, или любой другой соус, какой нравится.
Сверху выкладываем сосиски, нарезанные колечками.
Поверх сосисок выкладываем оливки, можно чёрные, можно зелёные. Или лук нарезать полукольцами, в общем, что есть в холодильнике, то и добавляем. На то она и пицца.
Каждый ломтик хлеба накрываем большим кружком твёрдого сыра.
Накрываем крышкой, чтобы сыр расплавился и скрепил всю начинку.
Подаём к столу и едим сразу, пока горяченькое:)
Такой вот пицца-тост или бутер-пицца, как у меня дети говорят, на скорую руку. И с духовкой не возиться:)
Время приготовления: 10 мин.