Рецепт: Пицца-тост с сосисками — На сковороде

Ингредиенты:

хлеб тостовый — 1 упаковка;

сыр твердый «российский» — 150 г;

оливки черные консервированные без косточек — полбанки;

сосиски — 1 упаковка;

майонез — 2 ст.л.;

кетчуп — 2 ст.л.

Способ приготовления: Вот хочется пиццу, а времени на неё совсем нет, и тогда нам на выручку приходит экспресс-рецепт:

Пицца-тост с сосисками, можно называть их горячими бутербродами, можно мини-пиццами.

Ломтики тостового хлеба поджариваем на сухой сковороде, можно с добавлением небольшого количества растительного масла.

Пока обжаривается хлеб, нарезаем сосиски и оливки колечками.

На каждый ломтик хлеба намазываем кетчуп и майонез, или любой другой соус, какой нравится.

Сверху выкладываем сосиски, нарезанные колечками.

Поверх сосисок выкладываем оливки, можно чёрные, можно зелёные. Или лук нарезать полукольцами, в общем, что есть в холодильнике, то и добавляем. На то она и пицца.

Каждый ломтик хлеба накрываем большим кружком твёрдого сыра.

Накрываем крышкой, чтобы сыр расплавился и скрепил всю начинку.

Подаём к столу и едим сразу, пока горяченькое:)

Такой вот пицца-тост или бутер-пицца, как у меня дети говорят, на скорую руку. И с духовкой не возиться:)

Время приготовления: 10 мин.