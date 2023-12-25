Других рецептов не ищу. Лучшая «Морковь по-Корейски» из всех рецептов, что я пробовала

Морковь по-корейски является одним из самых интересных продуктов, добавляемых в салаты. Она делает блюда острее и слаще одновременно. Поэтому, если вы не знаете, как разнообразить свой салат — добавьте морковь по-корейски.

Но, стоит использовать для блюд домашнюю морковь, так как покупная может быть слишком приторной. Дешевая морковь по-корейски имеет яркий вкус уксуса и соды, что не хочется чувствовать в салатах и закусках.

Сделать морковь по-корейски несложно. Для этого вам не нужные какие-либо навыки опытного повара. В интернете много рецептов.

Один из таких рецептов продемонстрируем.

Ингредиенты для моркови по-корейски:

морковь — 1 кг;

соль – 1 ч.л.;

рафинированное растительное масло — 5 ст.л.;

лук — 1 шт.;

сахар – 1,5 ст.л.;

чеснок – 3 зубчика;

кориандр молотый – 3 ч.л.;

перец черный молотый – 1 ч.л.;

перец красный острый – 1/3 ч.л.;

паприка сладкая молотая – 1 ч.л.;

соевый соус – 4 ст.л.;

уксус 9% — 35 мл;

кунжут – 1 ч.л.

Приготовление моркови по-корейски:

Очищенную морковь натираем на терке по-корейски. Солим морковь и тщательно перемешиваем, оставляем на 30 минут.

Обминаем морковь, избавляем от лишнего сока.

Перекладываем морковь в отдельную миску, высыпаем к ней сахар, пропускаем зубчики чеснока. Высыпаем к моркови кориандр, черный молотый перец, красный острый перец, паприку.

Нарезаем на полукольца лук, обжариваем в сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Выливаем остатки масла со сковороды в морковь.

Тщательно перемешиваем морковь руками. Выливаем к моркови соевый соус и уксус, продолжаем перемешивать. Выкладываем морковь в банку, слегка утрамбовываем.

Закрываем банку крышкой и переворачиваем дном вверх. Убираем морковь в холодильник на 24 часа.

После того как морковь маринуется, можно подавать к столу.

Заранее стоит обжарить кунжут и посыпать им морковь по-корейски.