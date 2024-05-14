На аромат прибегут соседи: готовим фантастический итальянский пирог с клубникой

Клубника уже начала появляться в магазинах. Попробуйте приготовить из нее итальянский пирог. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Маскарпоне придаст выпечке еще больше нежности. Обязательно сохраните этот рецепт. Будет вкусно Сезон официально начался: рецепт фантастического клубничного лимонада Итальянский пирог с клубникой Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 6 Ингредиенты для теста:

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 100 миллилитров масла;

– 100 миллилитров молока 2,5%;

– 250 граммов муки;

– 12 граммов разрыхлителя.

Для наполнителя:

– 3 столовые ложки сыра маскарпоне;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 100 граммов клубники. Приготовление: Взбейте миксером яйца, сахар и ванильный сахар до побеления. Налейте масло и молоко и снова взбейте до однородности. Насыпьте муку, разрыхлитель и перемешайте миксером. Затем еще немного вымешайте лопаткой. Форму для выпекания застелите пергаментом и вылейте в нее тесто. В глубокую тарелку выложите маскарпоне, добавьте яйцо, сахарную пудру и взбейте миксером до пышной, однородной массы. Переложите массу в кондитерский мешочек и выложите на тесто красивым узором. Клубнику промойте и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите их на пирог. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой. Понравился рецепт? Узнайте, как испечь чрезвычайный галицкий пляцок «Глаза царицы».