ГлавнаяРецептыНа аромат прибегут соседи: готовим фантастический итальянский пирог с клубникой На аромат прибегут соседи: готовим фантастический итальянский пирог с клубникой На чтение: 1 минута Клубника уже начала появляться в магазинах. Попробуйте приготовить из нее итальянский пирог. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Маскарпоне придаст выпечке еще больше нежности. Обязательно сохраните этот рецепт. Будет вкусно Сезон официально начался: рецепт фантастического клубничного лимонада Итальянский пирог с клубникой Время: 55 минут Порций: 6 Ингредиенты для теста: – 2 яйца; – 100 граммов сахара; – 10 граммов ванильного сахара; – 100 миллилитров масла; – 100 миллилитров молока 2,5%; – 250 граммов муки; – 12 граммов разрыхлителя. Для наполнителя: – 3 столовые ложки сыра маскарпоне; – 1 яйцо; – 2 столовые ложки сахарной пудры; – 100 граммов клубники. Приготовление: Взбейте миксером яйца, сахар и ванильный сахар до побеления. Налейте масло и молоко и снова взбейте до однородности. Насыпьте муку, разрыхлитель и перемешайте миксером. Затем еще немного вымешайте лопаткой. Форму для выпекания застелите пергаментом и вылейте в нее тесто. В глубокую тарелку выложите маскарпоне, добавьте яйцо, сахарную пудру и взбейте миксером до пышной, однородной массы. Переложите массу в кондитерский мешочек и выложите на тесто красивым узором. Клубнику промойте и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите их на пирог. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой. Понравился рецепт? Узнайте, как испечь чрезвычайный галицкий пляцок «Глаза царицы». Поделитесь с друзьями