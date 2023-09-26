Самая вкусная рыба со сливочным соусом, шпинатом и чери в которую влюбится каждый

Хотя мы и не каждый день употребляем рыбу в рационе, она очень полезна и вкусна. Особенно если правильно ее приготовить.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Самая вкусная рыбка со сливочным соусом, шпинатом и чери – это не только простой и легкий вариант для обеда или ужина, но и сытное блюдо для всей семьи.

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Рыбу можно выбрать любую: красную или белую, но вкуснее всего будет с лососем или форелью. Также можно экспериментировать со шпинатом – выбирайте мороженый или свежий, в зависимости от сезона.

Рецепт рыбы в сливках со шпинатом и черри

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов красной рыбы;

– масло для жарки;

– соль;

– черный молотый перец;

– 1 зубчик чеснока;

– 12 помидоров черри;

– 75 граммов свежего шпината;

– 200 граммов жирных 33% сливок.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем кусочки рыбы с обеих сторон. Переводим на тарелку.

На сковороде обжариваем выжатый чеснок, половинки помидоров и листья шпината.

Добавляем специи и вливаем сливки. Тушим все 5 – 10 минут на медленном огне.

Выкладываем рыбу и готовим еще 5 – 7 минут.

Приятного аппетита!

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