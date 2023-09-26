ГлавнаяРецептыСамая вкусная рыба со сливочным соусом, шпинатом и чери в которую влюбится каждый Самая вкусная рыба со сливочным соусом, шпинатом и чери в которую влюбится каждый На чтение: 1 минута Хотя мы и не каждый день употребляем рыбу в рационе, она очень полезна и вкусна. Особенно если правильно ее приготовить. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Самая вкусная рыбка со сливочным соусом, шпинатом и чери – это не только простой и легкий вариант для обеда или ужина, но и сытное блюдо для всей семьи. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Рыбу можно выбрать любую: красную или белую, но вкуснее всего будет с лососем или форелью. Также можно экспериментировать со шпинатом – выбирайте мороженый или свежий, в зависимости от сезона. Рецепт рыбы в сливках со шпинатом и черри Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 600 граммов красной рыбы; – масло для жарки; – соль; – черный молотый перец; – 1 зубчик чеснока; – 12 помидоров черри; – 75 граммов свежего шпината; – 200 граммов жирных 33% сливок. Приготовление: Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем кусочки рыбы с обеих сторон. Переводим на тарелку. На сковороде обжариваем выжатый чеснок, половинки помидоров и листья шпината. Добавляем специи и вливаем сливки. Тушим все 5 – 10 минут на медленном огне. Выкладываем рыбу и готовим еще 5 – 7 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Пробуйте также приготовить белые грибы в сметане. Поделитесь с друзьями