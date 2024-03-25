Де можна отримати апостиль

Апостиль – верифікація документів для підтвердження їхньої легальності в інших державах. Процедура необхідна під час поїздок з України до інших країн світу. В бюро перекладів Legalab виконують апостиль (Київ) для свідоцтва про народження, диплома, атестата, свідоцтва про шлюб та інших офіційних документів.

Як проставляється апостиль

Апостиль ставлять на документи у 125 країнах світу, які ухвалили та ратифікували Гаазьку конвенцію. Встановлюються загальні вимоги для підтвердження документів та проставлення на них спеціальної печатки.

У деяких країнах просять зробити подвійний апостиль – одна печатка на оригінальному документі та ще одна на нотаріально завіреному перекладі. Правила поширюються на Норвегію, Нідерланди, Австрію, Італію, Францію, Перу, Люксембург та інші країни. Окремі держави можуть встановлювати індивідуальні вимоги, з якими краще ознайомитись до поїздки. Ви зможете уникнути неприємностей.

Апостиль на документі підтверджує, що підписи, печатки та інформація є автентичними, мають юридичну чинність у країні. Він виконується обмеженою кількістю відомств, тому не варто звертатися до сумнівних організацій, якщо вони пропонують дешеві послуги.

Вартість проставлення апостиля

В бюро перекладів Legalab можна офіційно замовити послугу та проставити апостиль, ціна якого залежить від кількох моментів:

організація, через яку виконується апостилювання, – процедурою займаються у Міністерстві освіти та науки (МОН), Міністерстві юстиції (Мін’юст), а також у Міністерстві закордонних справ (МЗС) України за встановленими тарифами;

терміни – якщо потрібен апостиль терміново (за 1-2 дні), вартість буде вищою;

статус – встановлені різні тарифи для фізичних та юридичних осіб;

стан документів.

Вартість проставлення печатки-апостиля залежить від виду документа. Для диплома про вищу освіту, свідоцтва про народження, довідки про несудимість, свідоцтва про реєстрацію шлюбу та інших документів вона буде ідентичною при зверненні в одну й ту ж саму організацію та за однакових термінів виконання.

Щоб без проблем знаходитись в інших державах, важливо вчасно виконувати апостилювання. Звертайтеся лише до офіційних організацій, які проводять процедуру відповідно до міжнародних стандартів для конкретної держави. Однією з найкращих є київське бюро перекладів Legalab. Звертайтеся туди – не пожалкуєте!