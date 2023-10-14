Едим сладкое без угрызений совести: рецепт трюфелей от Клопотенко

Как часто вы едите сладкое? А как бы хотелось – каждый день. У нас есть интересный вариант домашних сладостей, которые не испортят усердие и фигуру, ведь они без добавленного сахара.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Трюфели – популярные конфеты, которые готовят на основе шоколада, но сегодня мы предлагаем попробовать другой вариант – с финиками. В них не нужно добавлять сахар, потому что финики сами по себе сладкие.

Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке

Как сделать такие конфеты дома своими руками? Достаточно приобрести нужные ингредиенты и четко выполнять простые пункты по рецепту. Давайте готовить вместе!

Рецепт трюфелей без сахара

Время: 30 минут

30 минут Порции: 10 – 12 штук

Ингредиенты:

– 500 граммов вяленых фиников;

– 3 столовые ложки какао;

– 30 граммов сливок.

Для обрушения:

– 2 столовые ложки какао;

– 100 граммов измельченных фисташек;

– 100 граммов измельченных грецких орехов.

Приготовление:

Из фиников достаем косточки, добавляем к ним 3 столовых ложки какао и немного сливок. Перебиваем все в блендере до однородной массы.

Из финиковой массы сформуйте шарики влажными руками, обваляйте их либо в какао, либо в фисташках, либо в грецких орехах, чтобы были разные вкусы. Выложите их на лист пергамента.

Поставьте конфеты в холодильник для стабилизации (можно на 1 час, а можно на ночь).

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить запеченную грушу с творогом и медом к вину или игристому.