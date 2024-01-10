Описание приготовления:

Молочную кашу по этому рецепту можно давать маленьким деткам в качестве первого прикорма, а ещё такая каша станет идеальным вариантом для тех, кто соблюдает вынужденную диету или просто следит за своим весом. Нежный сливочный вкус можете дополнить разнообразными топпингами, орехами, ягодами или фруктами. Молочная рисовая каша на завтрак — залог бодрости в течение дня, а красивое оформление этого блюда добавит вашему полезному завтраку утончённости и изысканности!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Каши Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Рис 150 Грамм

Козье молоко 750 Грамм

Вода 250 Миллилитров

Сахар 30 Грамм (по вкусу)

Соль 1 Щепотка

Масло сливочное 30 Грамм (по вкусу)

Количество порций 3

Калорийность

112 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рисовая каша на козьем молоке»

Подготовьте все ингредиенты.

Рис хорошо промойте и переложите в кастрюльку.

Добавьте воду.

После закипания варите рис на небольшом огне, пока вся жидкость почти полностью не впитается.

Затем влейте половину порции молока.

Снова доведите до кипения и убавьте огонь. Каша должна стать гуще, а молоко почти полностью впитаться.

Влейте оставшееся молоко, добавьте по вкусу соль и сахар. Снова доведите до кипения и периодически помешивая готовьте на небольшом огне около 5 минут.

Когда рис ещё набухнет, а часть молока впитается, добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте.

Снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой, укутайте полотенцем и дайте настояться 10 минут. Рисовая каша на козьем молоке готова.

Подавать к столу её можно со свежими или замороженными ягодами, с орехами, с мёдом, с вареньем или с сухофруктами. Приятного аппетита!