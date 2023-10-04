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Эчпочмак классический

На чтение: 13 минут
Эчпочмак классический

Эчпочмак – это традиционная выпечка татарской кухни, которая отличается сочетанием сытной начинки с румяным тестом. Традиционно в такие пирожки добавляют начинку из мяса и картошки, а тесто готовят разными способами. Берите на заметку нашу кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фото и выбирайте подходящий для себя вариант.

Классический эчпочмак в домашних условиях по-татарски

Классический эчпочмак в домашних условиях по-татарски порадует вас своим аппетитным внешним видом, ярким вкусом и невероятной питательностью. Традиционные пирожки никого не оставят равнодушным и отлично подойдут как для домашнего, так и праздничного стола. Обязательно попробуйте!

Эчпочмак классический

Ингредиенты –+9 шт.

  • Мука 700 гр.
  • Кефир 200 мл.
  • Соль 1 ч.л.
  • Сода пищевая ½ ч.л.
  • Масло сливочное 200 гр.
  • Для начинки:
  • Говядина ½ кг
  • Картофель 5 шт.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Масло сливочное 80 гр.
  • Бульон 200 мл.
  • Соль  по вкусу
  • Специи для мяса  по вкусу

Шаги 90 мин.

  1. Эчпочмак классический

    Классический эчпочмак по-татарски в домашних условиях готовится очень просто. Сперва приготовим тесто. В глубокую емкость выливаем кефир, добавляем сюда соду и хорошо все перемешиваем венчиком до появления пузырьков.

  2. Эчпочмак классический

    Растапливаем сливочное масло и остужаем его, затем переливаем в миску с кефиром. Добавляем соль и все перемешиваем.

  3. Эчпочмак классический

    Порционно высыпаем сюда муку и продолжаем вымешивать заготовку.

  4. Эчпочмак классический

    Руками замешиваем однородное мягкое тесто. Убираем его в холодильник, пока готовим начинку.

  5. Эчпочмак классический

    Кусок мяса измельчаем ножом на очень мелкие кусочки. Выкладываем в глубокую миску.

  6. Эчпочмак классический

    Очищаем и промываем картофель, режем его мелкими кубиками. Отправляем овощи к мясу.

  7. Эчпочмак классический

    Сюда же добавляем измельченный лук.

  8. Эчпочмак классический

    Добавляем соль и специи, перемешиваем.

  9. Эчпочмак классический

    Достаем тесто из холодильника и слегка разминаем его руками. Формируем из него небольшую колбаску, которую разделяем на кусочки одинаковой толщины.

  10. Эчпочмак классический

    Каждый кусочек теста, обмакиваем в муку и раскатываем в тонкий круг. По центру каждого круга выкладываем немного начинки.

  11. Эчпочмак классический

    К начинке добавляем небольшой кусочек сливочного масла.

  12. Эчпочмак классический

    Поднимаем края теста с трех сторон и соединяем их. По центру оставляем небольшое отверстие.

  13. Эчпочмак классический

    Все заготовки выкладываем на противень с пергаментом и отправляем в разогретую до 180° духовку на 40-50 минут. За 15 минут до готовности в отверстия вливаем немного мясного бульона. Дальше эти отверстия можно закрыть небольшими кусочками теста, которые остались. По желанию, угощение можно обмазать взбитым яйцом для большего румянца.

  14. Эчпочмак классический

    Классический эчпочмак в домашних условиях по-татарски готов. Подавайте к столу!

Эчпочмак с мясом и картошкой

Эчпочмак с мясом и картошкой порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Сочетание сочной начинки и румяного теста никого не оставит равнодушным. Подавайте такое угощение к обеденному столу или в праздники, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 13 шт.

Ингредиенты:

  • Говядина – 0,5 кг.
  • Картофель – 4 шт.
  • Соль – 0,3 ч.л.
  • Специи – по вкусу.
  • Вода – 100 мл.
  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Мука – 0.7 кг.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Грудинка свиная – 200 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло растительное – ¼ ст.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сотейнике или кастрюле растапливаем сливочное масло.

Эчпочмак классический

Шаг 2. В растопленное масло добавляем майонез, яйца и соль. Выливаем воду и тщательно все перемешиваем до однородной массы.

Эчпочмак классический

Шаг 3. Теперь сюда высыпаем просеянную муку и постепенно перемешиваем. Замешиваем однородное тесто.

Эчпочмак классический

Шаг 4. Промываем и обсушиваем говядину, режем ее мелкими кубиками.

Эчпочмак классический

Шаг 5. Мясной продукт выкладываем в глубокую миску. Сюда же отправляем измельченную грудинку.

Эчпочмак классический

Шаг 6. Очищаем и промываем картофель, режем его небольшим кубиком.

Эчпочмак классический

Шаг 7. Картофель отправляем к мясу и перемешиваем.

Эчпочмак классический

Шаг 8. Сюда же добавляем измельченный репчатый лук. Солим содержимое и посыпаем специями. Перемешиваем.

Эчпочмак классический

Шаг 9. Тесто делим на небольшие кусочки. Каждый раскатываем в тонкий круг.

Эчпочмак классический

Шаг 10. По середине каждого круга кладем немного начинки и кусочек сливочного масла.

Эчпочмак классический

Шаг 11. Теперь начинаем собирать края теста, оборачивая начинку.

Эчпочмак классический

Шаг 12. Поднимаем три края и соединяем их, оставляя отверстия по середине.

Эчпочмак классический

Шаг 13. Отверстия прикрываем небольшим кружочком из теста. Оно будет легко сниматься, для дальнейшего вливания бульона или воды.

Эчпочмак классический

Шаг 14. Выкладываем заготовки на противень и ставим в разогретую до 200° духовку на 40-50 минут. За 15 минут до готовности в отверстие вливаем бульон или воду.

Эчпочмак классический

Шаг 15. Эчпочмак с мясом и картошкой готов. Подавайте блюдо к столу!

Эчпочмак классический

Домашний эчпочмак с курицей

Домашний эчпочмак с курицей каждый может приготовить своими руками. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовое угощение выйдет аппетитным, невероятно вкусным и сочным. Ваши близкие или гости не смогут устоять.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 7 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Кефир – 200 мл.
  • Масло сливочное/маргарин – 200 гр.
  • Курица – 300 гр.
  • Картофель – 500 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль — по вкусу.
  • Специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Эчпочмак классический

Шаг 2. Замешиваем тугое тесто из кефира, растопленного сливочного масла и муки. Замешиваем плотный ком и убираем его в холодильник на 15 минут.

Эчпочмак классический

Шаг 3. Для начинки мелкими кубиками режем курицу, картошку и репчатый лук. Соединяем все продукты в одной миске, солим их, дополняем специями и перемешиваем.

Эчпочмак классический

Шаг 4. Подготовленное тесто делим на небольшие кусочки, которые раскатываем в тонкие кружки. По центру каждого кружка кладем немного начинки.

Эчпочмак классический

Шаг 5. Поднимаем три края теста и соединяем их, оставляя отверстия по центру.

Эчпочмак классический

Шаг 6. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом и готовим около 30-35 минут при температуре 180°.

Эчпочмак классический

Шаг 7. Домашний эчпочмак с курицей готов. Подавайте аппетитное блюдо к столу, смазав сливочным маслом, и угощайтесь!

Эчпочмак классический

Эчпочмак с тестом на кефире

Эчпочмак с тестом на кефире порадует вас ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Сочетание сочной начинки и нежного теста никого не оставит равнодушным. Подавайте аппетитное угощение к обеденному столу или в праздники, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 4-5 ст.
  • Кефир – 2 ст.
  • Дрожжи сухие – 0,5 пакетика.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Для начинки:

  • Мясо – 300 гр.
  • Картофель – 5 шт.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для теста соединяем кефир, дрожжи, растительное масло, соду и соль. Высыпаем сюда просеянную муку.

Эчпочмак классический

Шаг 2. Вымешиваем однородное мягкое тесто. Накрываем его полотенцем и убираем в теплое место для поднятия.

Эчпочмак классический

Шаг 3. Для начинки режем мелким кубиком картофель, мясо и репчатый лук.

Эчпочмак классический

Шаг 4. Добавляем в начинку соль, перец и вливаем растительное масло. Перемешиваем.

Эчпочмак классический

Шаг 5. Тесто делим на небольшие кусочки и каждый раскатываем в тонкий круг. По центру каждого круга кладем немного начинки. Три края теста поднимаем вверх и соединяем, оставляя отверстия по середине. Формируем аккуратные треугольники с начинкой.

Эчпочмак классический

Шаг 6. Кладем заготовки на обмазанный растительным маслом противень и оставляем на 10 минут. В отверстия выливаем столовую ложку бульона или воды. Выпекаем 40 минут при температуре 180 Градусов.

Эчпочмак классический

Шаг 7. Эчпочмак с тестом на кефире готов. Угощайтесь!

Эчпочмак классический

Эчпочмак на бездрожжевом тесте в домашних условиях

Эчпочмак на бездрожжевом тесте в домашних условиях сможет приготовить каждый. В этом вам поможет наш подробный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением с сочной и вкусной начинкой. Готовые пирожки можно есть просто так или подавать к праздничному столу.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 14 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сметана – 1 ст.л.

Для начинки:

  • Говядина – 300 гр.
  • Картофель – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления теста.

Эчпочмак классический

Шаг 2. В глубокую миску выливаем кефир. Добавляем к нему соль и сахар. Перемешиваем.

Шаг 3. Любым удобным способом растапливаем сливочное масло.

Эчпочмак классический

Шаг 4. Выливаем растопленное масло кефиру.

Шаг 5. Добавляем сюда просеянную муку с разрыхлителем и начинаем перемешивать.

Эчпочмак классический

Шаг 6. Замешиваем мягкое однородное тесто и убираем его в холодильник, пока готовим начинку.

Шаг 7. Для начинки промываем и обсушиваем мясо. Очищаем и промываем овощи.

Эчпочмак классический

Шаг 8. Мясо режем мелким кубиком и отправляем в глубокую миску.

Шаг 9. Так же поступаем и с почищенным картофелем.

Эчпочмак классический

Шаг 10. Измельчаем репчатый лук и отправляем его к остальным продуктам.

Шаг 11. Солим, перчим по вкусу и перемешиваем.

Эчпочмак классический

Шаг 12. Подготовленное тесто делим на небольшие кусочки.

Шаг 13. Каждый кусочек раскатываем в тонкий круг. По центру каждого круга кладем немного начинки.

Эчпочмак классический

Шаг 14. Поднимаем три края теста и соединяем их, оставляя отверстия по середине.

Шаг 15. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 25 минут.

Эчпочмак классический

Шаг 16. Спустя указанное время противень с угощением достаем из духовки.

Шаг 17. В каждое отверстие выливаем столовую ложку воды или бульона. Блюдо отправляем обратно в духовку на 20-25 минут.

Эчпочмак классический

Шаг 18. Включаем духовку и достаем угощения. Даем им немного остыть.

Шаг 19. Эчпочмак на бездрожжевом тесте в домашних условиях готов. Пробуйте!

Эчпочмак классический

Домашний эчпочмак на дрожжевом тесте

Домашний эчпочмак на дрожжевом тесте – это невероятно вкусное и сытное угощение для всей семьи. Блюдо представляет собой румяные пирожки с очень сочной начинкой из мяса и картофеля. Обязательно попробуйте приготовить угощение по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 450 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кефир – 260 мл.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Дрожжи сухие – 10 гр.
  • Масло сливочное – для смазывания.

Для начинки:

  • Грудка куриная – 200 гр.
  • Картофель – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Эчпочмак классический

Шаг 2. Мясо промываем и обсушиваем, затем рубим мелким кубиком.

Эчпочмак классический

Шаг 3. Очищаем картофель от кожуры и натираем его на терке. Измельчаем репчатый лук. Овощи соединяем с мясом для начинки.

Эчпочмак классический

Шаг 4. Добавляем сюда соль и черный молотый перец. Тщательно все перемешиваем.

Эчпочмак классический

Шаг 5. Замешиваем тугое однородное тесто из кефира, растительного масла, яйца, муки, соли, сахара и сухих дрожжей. Можно использовать хлебопечку или замешать все руками. Даем тесту постоять в теплом месте и подняться.

Эчпочмак классический

Шаг 6. Готовое тесто разминаем руками и делим на небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатываем в тонкий круг и наполняем начинкой. Поднимаем три края теста и соединяем их в форме треугольника, оставив отверстия по середине.

Эчпочмак классический

Шаг 7. Выкладываем заготовки на противень.

Эчпочмак классический

Шаг 8. Выпекаем до румянца 30 минут при температуре 180°.

Эчпочмак классический

Шаг 9. Достаем угощение из духовки, смазываем сливочным маслом и даем ему слегка остыть.

Эчпочмак классический

Шаг 10. Домашний эчпочмак на дрожжевом тесте готов. Угощайтесь!

Эчпочмак классический

Эчпочмак с фаршем и картошкой в духовке

Эчпочмак с фаршем и картошкой в духовке порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Сочетание сочной начинки и румяного теста никого не оставит равнодушным. Подавайте сытное угощение к обеденному столу или в праздники, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Фарш мясной – 200 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Картофель – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку на рабочую поверхность. Перемешиваем ее с солью, сахаром и разрыхлителем. Выкладываем сюда сметану и размягченное сливочное масло.

Эчпочмак классический

Шаг 2. Замешиваем тугое однородное тесто и отправляем его в холодильник, пока готовим начинку.

Эчпочмак классический

Шаг 3. Для начинки подготовим фарш, мелко нарезаем лук и очищаем картофель. Лук немного солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Эчпочмак классический

Шаг 4. Фарш выкладываем в глубокую миску и сюда же отправляем картофель, порезанный мелкими кубиками.

Эчпочмак классический

Шаг 5. Добавляем лук и хорошо все перемешиваем.

Эчпочмак классический

Шаг 6. Готовое тесто делим на небольшие шарики и раскатываем их в тонкие круги. Из начинки так же лепим небольшие шарики.

Эчпочмак классический

Шаг 7. На каждый круг теста кладем шарик из начинки.

Эчпочмак классический

Шаг 8. Формируем пирожки виде треугольников с отверстиями по середине. Выкладываем их на противень.

Эчпочмак классический

Шаг 9. В каждое отверстие кладем небольшой кусочек сливочного масла. Тесто можно обмазать яйцом.

Эчпочмак классический

Шаг 10. Выпекаем угощение 30 минут при температуре 180°.

Эчпочмак классический

Шаг 11. Эчпочмак с фаршем и картошкой в духовке готов. Угощайтесь!

Эчпочмак классический

Эчпочмак с тестом на сметане

Эчпочмак с тестом на сметане каждый сможет приготовить в домашних условиях. Используйте для этого наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Порадуйте себя и своих близких аппетитным и сытным угощением!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 4 ст.
  • Вода – 0,5 ст.
  • Сметана – 5 ст.л.
  • Масло сливочное – 5 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное –для смазывания противня.

Для начинки:

  • Говядина – 0,6 кг.
  • Лук репчатый крупный – 2 шт.
  • Картофель – 400 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Желток – 1 шт.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замешиваем однородное эластичное тесто из муки, воды, сметаны, сливочного масла, яйца и соли. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник.

Эчпочмак классический

Шаг 2. Для начинки мелко рубим репчатый лук, солим его, разминаем руками до выделения сока и оставляем на время.

Эчпочмак классический

Шаг 3. Говядину промываем и обсушиваем, затем режем мелким кубиком.

Эчпочмак классический

Шаг 4. Почищенный картофель так же нарезаем кубиком.

Эчпочмак классический

Шаг 5. Мясо, картофель и лук соединяем в общей посуде. Добавляем соль и перец, перемешиваем.

Эчпочмак классический

Шаг 6. Тесто делим на небольшие равные части. Каждую часть раскатываем в тонкий круг.

Эчпочмак классический

Шаг 7. По центру каждого круга кладем немного начинки.

Эчпочмак классический

Шаг 8. Формируем из заготовок треугольные пирожки с отверстием по середине.

Эчпочмак классический

Шаг 9. Кладем заготовки на противень, промазанный растительным маслом. Тесто обмазываем желтком, а в отверстия кладем кусочек сливочного масла. Выпекаем 1 час при температуре 200°. За 20 минут до готовки в отверстия вливаем столовую ложку бульона или воды.

Эчпочмак классический

Шаг 10. Эчпочмак с тестом на сметане готов. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Эчпочмак классический

Эчпочмак из слоеного теста

Эчпочмак из слоеного теста – это простой и быстрый вариант приготовления аппетитных пирожков с сытной и сочной начинкой. Такое угощение разнообразит и украсит ваш домашний стол. Порадуйте себя и близких вкусным и невероятно сытным продуктом. Равнодушных не останется!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 16 шт.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 250 гр.
  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размораживаем слоеное тесто, раскатываем. Вырезаем из продукта кружки.

Эчпочмак классический

Шаг 2. Отвариваем куриные яйца для начинки, остужаем их и очищаем от скорлупы.

Эчпочмак классический

Шаг 3. Для начинки соединяем измельченные отварные яйца, мясной фарш, измельченные укроп, лук и всыпаем соль. Перемешиваем.

Эчпочмак классический

Шаг 4. По центру каждого кружка кладем немного начинки. Формируем треугольные пирожки.

Эчпочмак классический

Шаг 5. Выкладываем заготовки на противень.

Эчпочмак классический

Шаг 6. Выпекаем 30 минут при температуре 180°.

Эчпочмак классический

Шаг 7. Эчпочмак из слоеного теста готов. Подавайте румяное и аппетитное угощение к столу!

Эчпочмак классический

Эчпочмак на молоке в домашних условиях

Эчпочмак на молоке в домашних условиях отличается насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Сочная начинка в сочетании с румяным тестом никого не оставит равнодушным. Подавайте такое угощение к обеденному столу или в праздники, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Картофель – 6 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Молоко – 250 мл.
  • Дрожжи быстродействующие – 1 ч.л.
  • Сахар – 0,5 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель для начинки и промываем его под водой.

Шаг 2. Дальше овощ нарезаем мелким кубиком.

Эчпочмак классический

Шаг 3. Посыпаем картошку солью и черным молотым перцем.

Шаг 4. Картофель отправляем в мясной фарш и измельченный лук. Перемешиваем.

Эчпочмак классический

Шаг 5. Для теста соединяем молоко, растительное масло, сахар и соль. Перемешиваем.

Шаг 6. Отдельно просеиваем муку и соединяем ее с сухими дрожжами.

Эчпочмак классический

Шаг 7. Сухую смесь выкладываем в жидкую и начинаем перемешивать.

Шаг 8. Замешиваем однородное эластичное тесто.

Эчпочмак классический

Шаг 9. Подготовленное тесто делим на небольшие кусочки и лепим из них аккуратные шарики.

Шаг 10. Каждый шарик раскатываем в тонкий круг.

Эчпочмак классический

Шаг 11. По центру каждого круга выкладываем начинку.

Шаг 12. Заворачиваем края теста и формируем треугольники, оставляя отверстия по середине.

Эчпочмак классический

Шаг 13. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом и выпекаем их 50 минут при температуре 150°.

Шаг 14. Эчпочмак на молоке в домашних условиях готов.

Эчпочмак классический

Угощайтесь!

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