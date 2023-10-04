Эчпочмак классический

Эчпочмак – это традиционная выпечка татарской кухни, которая отличается сочетанием сытной начинки с румяным тестом. Традиционно в такие пирожки добавляют начинку из мяса и картошки, а тесто готовят разными способами. Берите на заметку нашу кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фото и выбирайте подходящий для себя вариант.

Классический эчпочмак в домашних условиях по-татарски

Классический эчпочмак в домашних условиях по-татарски порадует вас своим аппетитным внешним видом, ярким вкусом и невероятной питательностью. Традиционные пирожки никого не оставят равнодушным и отлично подойдут как для домашнего, так и праздничного стола. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты –+9 шт.

Мука 700 гр.

Кефир 200 мл.

Соль 1 ч.л.

Сода пищевая ½ ч.л.

Масло сливочное 200 гр.

Для начинки:

Говядина ½ кг

Картофель 5 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Масло сливочное 80 гр.

Бульон 200 мл.

Соль по вкусу

Специи для мяса по вкусу

Шаги 90 мин.

Классический эчпочмак по-татарски в домашних условиях готовится очень просто. Сперва приготовим тесто. В глубокую емкость выливаем кефир, добавляем сюда соду и хорошо все перемешиваем венчиком до появления пузырьков. Растапливаем сливочное масло и остужаем его, затем переливаем в миску с кефиром. Добавляем соль и все перемешиваем. Порционно высыпаем сюда муку и продолжаем вымешивать заготовку. Руками замешиваем однородное мягкое тесто. Убираем его в холодильник, пока готовим начинку. Кусок мяса измельчаем ножом на очень мелкие кусочки. Выкладываем в глубокую миску. Очищаем и промываем картофель, режем его мелкими кубиками. Отправляем овощи к мясу. Сюда же добавляем измельченный лук. Добавляем соль и специи, перемешиваем. Достаем тесто из холодильника и слегка разминаем его руками. Формируем из него небольшую колбаску, которую разделяем на кусочки одинаковой толщины. Каждый кусочек теста, обмакиваем в муку и раскатываем в тонкий круг. По центру каждого круга выкладываем немного начинки. К начинке добавляем небольшой кусочек сливочного масла. Поднимаем края теста с трех сторон и соединяем их. По центру оставляем небольшое отверстие. Все заготовки выкладываем на противень с пергаментом и отправляем в разогретую до 180° духовку на 40-50 минут. За 15 минут до готовности в отверстия вливаем немного мясного бульона. Дальше эти отверстия можно закрыть небольшими кусочками теста, которые остались. По желанию, угощение можно обмазать взбитым яйцом для большего румянца. Классический эчпочмак в домашних условиях по-татарски готов. Подавайте к столу!

Эчпочмак с мясом и картошкой

Эчпочмак с мясом и картошкой порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Сочетание сочной начинки и румяного теста никого не оставит равнодушным. Подавайте такое угощение к обеденному столу или в праздники, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 13 шт.

Ингредиенты:

Говядина – 0,5 кг.

Картофель – 4 шт.

Соль – 0,3 ч.л.

Специи – по вкусу.

Вода – 100 мл.

Лук репчатый – 4 шт.

Мука – 0.7 кг.

Майонез – 1 ст.л.

Грудинка свиная – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло растительное – ¼ ст.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сотейнике или кастрюле растапливаем сливочное масло.

Шаг 2. В растопленное масло добавляем майонез, яйца и соль. Выливаем воду и тщательно все перемешиваем до однородной массы.

Шаг 3. Теперь сюда высыпаем просеянную муку и постепенно перемешиваем. Замешиваем однородное тесто.

Шаг 4. Промываем и обсушиваем говядину, режем ее мелкими кубиками.

Шаг 5. Мясной продукт выкладываем в глубокую миску. Сюда же отправляем измельченную грудинку.

Шаг 6. Очищаем и промываем картофель, режем его небольшим кубиком.

Шаг 7. Картофель отправляем к мясу и перемешиваем.

Шаг 8. Сюда же добавляем измельченный репчатый лук. Солим содержимое и посыпаем специями. Перемешиваем.

Шаг 9. Тесто делим на небольшие кусочки. Каждый раскатываем в тонкий круг.

Шаг 10. По середине каждого круга кладем немного начинки и кусочек сливочного масла.

Шаг 11. Теперь начинаем собирать края теста, оборачивая начинку.

Шаг 12. Поднимаем три края и соединяем их, оставляя отверстия по середине.

Шаг 13. Отверстия прикрываем небольшим кружочком из теста. Оно будет легко сниматься, для дальнейшего вливания бульона или воды.

Шаг 14. Выкладываем заготовки на противень и ставим в разогретую до 200° духовку на 40-50 минут. За 15 минут до готовности в отверстие вливаем бульон или воду.

Шаг 15. Эчпочмак с мясом и картошкой готов. Подавайте блюдо к столу!

Домашний эчпочмак с курицей

Домашний эчпочмак с курицей каждый может приготовить своими руками. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовое угощение выйдет аппетитным, невероятно вкусным и сочным. Ваши близкие или гости не смогут устоять.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 7 шт.

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Кефир – 200 мл.

Масло сливочное/маргарин – 200 гр.

Курица – 300 гр.

Картофель – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль — по вкусу.

Специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Замешиваем тугое тесто из кефира, растопленного сливочного масла и муки. Замешиваем плотный ком и убираем его в холодильник на 15 минут.

Шаг 3. Для начинки мелкими кубиками режем курицу, картошку и репчатый лук. Соединяем все продукты в одной миске, солим их, дополняем специями и перемешиваем.

Шаг 4. Подготовленное тесто делим на небольшие кусочки, которые раскатываем в тонкие кружки. По центру каждого кружка кладем немного начинки.

Шаг 5. Поднимаем три края теста и соединяем их, оставляя отверстия по центру.

Шаг 6. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом и готовим около 30-35 минут при температуре 180°.

Шаг 7. Домашний эчпочмак с курицей готов. Подавайте аппетитное блюдо к столу, смазав сливочным маслом, и угощайтесь!

Эчпочмак с тестом на кефире

Эчпочмак с тестом на кефире порадует вас ярким вкусом и привлекательным внешним видом. Сочетание сочной начинки и нежного теста никого не оставит равнодушным. Подавайте аппетитное угощение к обеденному столу или в праздники, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

Мука – 4-5 ст.

Кефир – 2 ст.

Дрожжи сухие – 0,5 пакетика.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Для начинки:

Мясо – 300 гр.

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 3 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для теста соединяем кефир, дрожжи, растительное масло, соду и соль. Высыпаем сюда просеянную муку.

Шаг 2. Вымешиваем однородное мягкое тесто. Накрываем его полотенцем и убираем в теплое место для поднятия.

Шаг 3. Для начинки режем мелким кубиком картофель, мясо и репчатый лук.

Шаг 4. Добавляем в начинку соль, перец и вливаем растительное масло. Перемешиваем.

Шаг 5. Тесто делим на небольшие кусочки и каждый раскатываем в тонкий круг. По центру каждого круга кладем немного начинки. Три края теста поднимаем вверх и соединяем, оставляя отверстия по середине. Формируем аккуратные треугольники с начинкой.

Шаг 6. Кладем заготовки на обмазанный растительным маслом противень и оставляем на 10 минут. В отверстия выливаем столовую ложку бульона или воды. Выпекаем 40 минут при температуре 180 Градусов.

Шаг 7. Эчпочмак с тестом на кефире готов. Угощайтесь!

Эчпочмак на бездрожжевом тесте в домашних условиях

Эчпочмак на бездрожжевом тесте в домашних условиях сможет приготовить каждый. В этом вам поможет наш подробный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением с сочной и вкусной начинкой. Готовые пирожки можно есть просто так или подавать к праздничному столу.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 14 шт.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Кефир – 200 мл.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сметана – 1 ст.л.

Для начинки:

Говядина – 300 гр.

Картофель – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления теста.

Шаг 2. В глубокую миску выливаем кефир. Добавляем к нему соль и сахар. Перемешиваем.

Шаг 3. Любым удобным способом растапливаем сливочное масло.

Шаг 4. Выливаем растопленное масло кефиру.

Шаг 5. Добавляем сюда просеянную муку с разрыхлителем и начинаем перемешивать.

Шаг 6. Замешиваем мягкое однородное тесто и убираем его в холодильник, пока готовим начинку.

Шаг 7. Для начинки промываем и обсушиваем мясо. Очищаем и промываем овощи.

Шаг 8. Мясо режем мелким кубиком и отправляем в глубокую миску.

Шаг 9. Так же поступаем и с почищенным картофелем.

Шаг 10. Измельчаем репчатый лук и отправляем его к остальным продуктам.

Шаг 11. Солим, перчим по вкусу и перемешиваем.

Шаг 12. Подготовленное тесто делим на небольшие кусочки.

Шаг 13. Каждый кусочек раскатываем в тонкий круг. По центру каждого круга кладем немного начинки.

Шаг 14. Поднимаем три края теста и соединяем их, оставляя отверстия по середине.

Шаг 15. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 25 минут.

Шаг 16. Спустя указанное время противень с угощением достаем из духовки.

Шаг 17. В каждое отверстие выливаем столовую ложку воды или бульона. Блюдо отправляем обратно в духовку на 20-25 минут.

Шаг 18. Включаем духовку и достаем угощения. Даем им немного остыть.

Шаг 19. Эчпочмак на бездрожжевом тесте в домашних условиях готов. Пробуйте!

Домашний эчпочмак на дрожжевом тесте

Домашний эчпочмак на дрожжевом тесте – это невероятно вкусное и сытное угощение для всей семьи. Блюдо представляет собой румяные пирожки с очень сочной начинкой из мяса и картофеля. Обязательно попробуйте приготовить угощение по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

Мука – 450 гр.

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 260 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Масло сливочное – для смазывания.

Для начинки:

Грудка куриная – 200 гр.

Картофель – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Мясо промываем и обсушиваем, затем рубим мелким кубиком.

Шаг 3. Очищаем картофель от кожуры и натираем его на терке. Измельчаем репчатый лук. Овощи соединяем с мясом для начинки.

Шаг 4. Добавляем сюда соль и черный молотый перец. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 5. Замешиваем тугое однородное тесто из кефира, растительного масла, яйца, муки, соли, сахара и сухих дрожжей. Можно использовать хлебопечку или замешать все руками. Даем тесту постоять в теплом месте и подняться.

Шаг 6. Готовое тесто разминаем руками и делим на небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатываем в тонкий круг и наполняем начинкой. Поднимаем три края теста и соединяем их в форме треугольника, оставив отверстия по середине.

Шаг 7. Выкладываем заготовки на противень.

Шаг 8. Выпекаем до румянца 30 минут при температуре 180°.

Шаг 9. Достаем угощение из духовки, смазываем сливочным маслом и даем ему слегка остыть.

Шаг 10. Домашний эчпочмак на дрожжевом тесте готов. Угощайтесь!

Эчпочмак с фаршем и картошкой в духовке

Эчпочмак с фаршем и картошкой в духовке порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Сочетание сочной начинки и румяного теста никого не оставит равнодушным. Подавайте сытное угощение к обеденному столу или в праздники, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6 шт.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сметана – 2 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Фарш мясной – 200 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Картофель – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку на рабочую поверхность. Перемешиваем ее с солью, сахаром и разрыхлителем. Выкладываем сюда сметану и размягченное сливочное масло.

Шаг 2. Замешиваем тугое однородное тесто и отправляем его в холодильник, пока готовим начинку.

Шаг 3. Для начинки подготовим фарш, мелко нарезаем лук и очищаем картофель. Лук немного солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Шаг 4. Фарш выкладываем в глубокую миску и сюда же отправляем картофель, порезанный мелкими кубиками.

Шаг 5. Добавляем лук и хорошо все перемешиваем.

Шаг 6. Готовое тесто делим на небольшие шарики и раскатываем их в тонкие круги. Из начинки так же лепим небольшие шарики.

Шаг 7. На каждый круг теста кладем шарик из начинки.

Шаг 8. Формируем пирожки виде треугольников с отверстиями по середине. Выкладываем их на противень.

Шаг 9. В каждое отверстие кладем небольшой кусочек сливочного масла. Тесто можно обмазать яйцом.

Шаг 10. Выпекаем угощение 30 минут при температуре 180°.

Шаг 11. Эчпочмак с фаршем и картошкой в духовке готов. Угощайтесь!

Эчпочмак с тестом на сметане

Эчпочмак с тестом на сметане каждый сможет приготовить в домашних условиях. Используйте для этого наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Порадуйте себя и своих близких аппетитным и сытным угощением!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

Мука – 4 ст.

Вода – 0,5 ст.

Сметана – 5 ст.л.

Масло сливочное – 5 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное –для смазывания противня.

Для начинки:

Говядина – 0,6 кг.

Лук репчатый крупный – 2 шт.

Картофель – 400 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – 2 ч.л.

Желток – 1 шт.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замешиваем однородное эластичное тесто из муки, воды, сметаны, сливочного масла, яйца и соли. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник.

Шаг 2. Для начинки мелко рубим репчатый лук, солим его, разминаем руками до выделения сока и оставляем на время.

Шаг 3. Говядину промываем и обсушиваем, затем режем мелким кубиком.

Шаг 4. Почищенный картофель так же нарезаем кубиком.

Шаг 5. Мясо, картофель и лук соединяем в общей посуде. Добавляем соль и перец, перемешиваем.

Шаг 6. Тесто делим на небольшие равные части. Каждую часть раскатываем в тонкий круг.

Шаг 7. По центру каждого круга кладем немного начинки.

Шаг 8. Формируем из заготовок треугольные пирожки с отверстием по середине.

Шаг 9. Кладем заготовки на противень, промазанный растительным маслом. Тесто обмазываем желтком, а в отверстия кладем кусочек сливочного масла. Выпекаем 1 час при температуре 200°. За 20 минут до готовки в отверстия вливаем столовую ложку бульона или воды.

Шаг 10. Эчпочмак с тестом на сметане готов. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Эчпочмак из слоеного теста

Эчпочмак из слоеного теста – это простой и быстрый вариант приготовления аппетитных пирожков с сытной и сочной начинкой. Такое угощение разнообразит и украсит ваш домашний стол. Порадуйте себя и близких вкусным и невероятно сытным продуктом. Равнодушных не останется!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 16 шт.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 250 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размораживаем слоеное тесто, раскатываем. Вырезаем из продукта кружки.

Шаг 2. Отвариваем куриные яйца для начинки, остужаем их и очищаем от скорлупы.

Шаг 3. Для начинки соединяем измельченные отварные яйца, мясной фарш, измельченные укроп, лук и всыпаем соль. Перемешиваем.

Шаг 4. По центру каждого кружка кладем немного начинки. Формируем треугольные пирожки.

Шаг 5. Выкладываем заготовки на противень.

Шаг 6. Выпекаем 30 минут при температуре 180°.

Шаг 7. Эчпочмак из слоеного теста готов. Подавайте румяное и аппетитное угощение к столу!

Эчпочмак на молоке в домашних условиях

Эчпочмак на молоке в домашних условиях отличается насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Сочная начинка в сочетании с румяным тестом никого не оставит равнодушным. Подавайте такое угощение к обеденному столу или в праздники, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Фарш мясной – 300 гр.

Картофель – 6 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – 50 мл.

Молоко – 250 мл.

Дрожжи быстродействующие – 1 ч.л.

Сахар – 0,5 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель для начинки и промываем его под водой.

Шаг 2. Дальше овощ нарезаем мелким кубиком.

Шаг 3. Посыпаем картошку солью и черным молотым перцем.

Шаг 4. Картофель отправляем в мясной фарш и измельченный лук. Перемешиваем.

Шаг 5. Для теста соединяем молоко, растительное масло, сахар и соль. Перемешиваем.

Шаг 6. Отдельно просеиваем муку и соединяем ее с сухими дрожжами.

Шаг 7. Сухую смесь выкладываем в жидкую и начинаем перемешивать.

Шаг 8. Замешиваем однородное эластичное тесто.

Шаг 9. Подготовленное тесто делим на небольшие кусочки и лепим из них аккуратные шарики.

Шаг 10. Каждый шарик раскатываем в тонкий круг.

Шаг 11. По центру каждого круга выкладываем начинку.

Шаг 12. Заворачиваем края теста и формируем треугольники, оставляя отверстия по середине.

Шаг 13. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом и выпекаем их 50 минут при температуре 150°.

Шаг 14. Эчпочмак на молоке в домашних условиях готов.

Угощайтесь!