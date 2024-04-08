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Манник с маком на молоке в духовке

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Манник с маком на молоке в духовке

Описание приготовления:

Для приготовления этого манника я использовала форму диаметром 20 см. Манник по этому рецепту получается очень нежный и воздушный. Обязательно порадуйте своих родных такой вкусной домашней выпечкой.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Выпечка / Манник

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 200 Миллилитров
  • Манная крупа 200 Грамм
  • Мак 30 Грамм
  • Яйца 3 Штуки
  • Масло сливочное 50 Грамм
  • Сахар 100 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Мука 40 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

272 ккал

Калорийность

5 г

Белки

11 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манник с маком на молоке в духовке»

Манник с маком на молоке в духовке

Все ингредиенты выложите на стол.

Манник с маком на молоке в духовке

В миску залейте молоко, вбейте яйца, добавьте сахар.

Манник с маком на молоке в духовке

Миксером на небольшой скорости перемешайте эти ингредиенты.

Манник с маком на молоке в духовке

Добавьте манку и мак.

Манник с маком на молоке в духовке

Венчиком перемешайте эти ингредиенты до получения однородной смеси, оставьте миску в покое на 30 минут, чтобы манка набухла.

Манник с маком на молоке в духовке

Затем добавьте растопленное сливочное масло.

Манник с маком на молоке в духовке

Просейте муку и перемешайте все венчиком.

Манник с маком на молоке в духовке

Дно формы застелите пергаментом для выпекания и выложите все маковое тесто. Выпекайте манник в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-45 минут.

Манник с маком на молоке в духовке

Готовый манник охладите, нарежьте на кусочки и подавайте к столу.

Манник с маком на молоке в духовке

Приятного аппетита!

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