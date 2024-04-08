Описание приготовления:
Для приготовления этого манника я использовала форму диаметром 20 см. Манник по этому рецепту получается очень нежный и воздушный. Обязательно порадуйте своих родных такой вкусной домашней выпечкой.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Выпечка / Манник
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 200 Миллилитров
- Манная крупа 200 Грамм
- Мак 30 Грамм
- Яйца 3 Штуки
- Масло сливочное 50 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Мука 40 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
272 ккал
Калорийность
5 г
Белки
11 г
Жиры
37 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Манник с маком на молоке в духовке»
Все ингредиенты выложите на стол.
В миску залейте молоко, вбейте яйца, добавьте сахар.
Миксером на небольшой скорости перемешайте эти ингредиенты.
Добавьте манку и мак.
Венчиком перемешайте эти ингредиенты до получения однородной смеси, оставьте миску в покое на 30 минут, чтобы манка набухла.
Затем добавьте растопленное сливочное масло.
Просейте муку и перемешайте все венчиком.
Дно формы застелите пергаментом для выпекания и выложите все маковое тесто. Выпекайте манник в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-45 минут.
Готовый манник охладите, нарежьте на кусочки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!