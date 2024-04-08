Описание приготовления:

Для приготовления этого манника я использовала форму диаметром 20 см. Манник по этому рецепту получается очень нежный и воздушный. Обязательно порадуйте своих родных такой вкусной домашней выпечкой.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Выпечка / Манник

Состав / Ингредиенты:

Молоко 200 Миллилитров

Манная крупа 200 Грамм

Мак 30 Грамм

Яйца 3 Штуки

Масло сливочное 50 Грамм

Сахар 100 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Мука 40 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

272 ккал

Калорийность

5 г

Белки

11 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манник с маком на молоке в духовке»

Все ингредиенты выложите на стол.

В миску залейте молоко, вбейте яйца, добавьте сахар.

Миксером на небольшой скорости перемешайте эти ингредиенты.

Добавьте манку и мак.

Венчиком перемешайте эти ингредиенты до получения однородной смеси, оставьте миску в покое на 30 минут, чтобы манка набухла.

Затем добавьте растопленное сливочное масло.

Просейте муку и перемешайте все венчиком.

Дно формы застелите пергаментом для выпекания и выложите все маковое тесто. Выпекайте манник в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-45 минут.

Готовый манник охладите, нарежьте на кусочки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!