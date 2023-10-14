Салат с курицей и овощами: вкусное начало активного дня

Вместо сментаны для заправки можно взять греческий йогурт.

Легкий салат с курицей и овощами – лучшее решение для быстрого перекуса или добавки к гарниру. Предлагаем приготовить салат с капустой и курицей, которым поделились в кулинарном блоге «Сборник рецептов». Он готовится очень быстро и получается сытным. Однако при этом блюдо не оставляет тяжести в желудке и подойдет для тех, кто следит за своим питанием.

Салат с капустой и курицей

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 250 гр;

куриная грудка – 350-400 гр;

помидоры – 2 шт;

огурцы – 2-3 шт;

яйца – 4 шт;

зеленый горошек – 1 банка;

сметана (для заправки);

зелень;

соль.

Способ приготовления:

Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности. Яйца сварить вкрутую, остудить и почистить. Мясо и яйца нарезать соломкой. Помидоры и огурцы помыть, тоже нарезать соломкой. Огурцы при желании можно почистить от шкурки.

В глубокой миске смешать все ингредиенты. С горошка слить воду и добавить в салат, туда же отправить мелко нарубленную зелень. Все заправить сметаной или греческим йогуртом, перемешать и можно подавать к столу.

Ранее Фокус писал, как приготовить простой салат из красной капусты с кукурузой.