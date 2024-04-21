Закуска из сала: рецепт ароматного и аппетитного блюда к праздничному столу

Ароматные специи и зелень делают закуску из сала невероятно вкусной. На столе она долго не задержится.
Сало – любимый среди украинцев продукт, и сделать его еще вкуснее можно массой самых разных способов. Например, приготовить аппетитнейшую закуску. Как ее сделать, рассказали в блоге «Консервация и кулинария».
Закуска из сала
Ингредиенты:
- сало — 500 гр;
- чеснок — 5–6 зубчиков;
- укроп — 30 гр;
- петрушка — 30 гр;
- аджика — 5 ст. л;
- черный молотый перец — 1 ст. л;
- соль — 3–4 ст. л;
- лук — 1 шт.
Способ приготовления:
С сала срезать всю кожуру. С одной стороны сделать несколько глубоких надрезов, не доходя до конца. Ширина надреза должна быть примерно полтора сантиметра.
Кусок сала перевернуть на другую сторону, сделать такие же глубокие разрезы.
Свежие укроп и петрушку мелко нашинковать, чеснок измельчить, все смешать. Смесь из зелени и чеснока посолить и перемешать еще раз.
Получившуюся смесь запихать в глубокие отверстия с одной стороны сала. Перевернуть его на другую сторону.
Застелить пленку, в середину положить кольца лука, а сверху выложить сало. В свободные отверстия отправить аджику. Сало со всех сторон посыпать солью и перцем.
Плотно затянуть сало пленкой в несколько слоев и поставить его в холодильник на три дня. Затем его переложить в морозилку.
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