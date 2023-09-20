Эклеры больше не покупаю. Рулет-пирожное, которое получается у всех: простой рецепт, готовлю так много лет

Рулеты стали готовить давно, в Римской Империи. Однако, в Риме предпочитали мясные рулеты. О сладком виде данной выпечки долгое время никто не знал.

Лишь спустя долгое время во Франции придумали различные виды сладких десертов. Среди них были сладкие рулеты, которые готовились из бисквитов и начинки с кремом или вареньем.

Сейчас рулетов в качестве десерта есть огромное множество в магазинах. Но не все они вкусные, часто приторные и отдают химией. Поэтому приготовим домашний сладкий рулет.

Ингредиенты теста для рулета-пирожного:

Вода — 100 мл;

Молоко — 100 мл;

Сахар — ст.л.;

Соль — щепотка;

Сливочное масло — 80 г;

Мука — 130 г;

Яйца — 3 шт.

Ингредиенты крема:

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 150 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Кукурузный крахмал — 30 г;

Молоко — 400 мл;

Сливочное масло — 50 г.

Приготовление рулета-пирожного:

В сотейник выливаем молоко и воду, смешиваем с сахарным песком и солью, добавляем сливочное мягкое масло. На огне выше среднего растапливаем масло, прогреваем до появления пара.

Перемешиваем ингредиенты в сотейнике, выключаем плиту. Высыпаем в муку в молочную смесь, замешиваем лопаткой тесто.

Постоянно перемешиваем тесто в сотейнике, не даем ему пригореть.

Далее перекладываем тесто в тарелку и оставляем остывать. В остывшее тесто разбиваем яйца, вводим каждое по очереди и тщательно вымешиваем лопаткой.

Застилаем противень пергаментом, площадь противня 38х20 см. Выкладываем тесто на противень, распределяем тонким слоем по дну, создаем лопаткой неровности.

Разогреваем духовку до 200 градусов, выпекаем полчаса. В это время в сотейнике готовим крем — соединяем яйца с классическим и ванильным сахаром и кукурузным крахмалом.

Вливаем в смесь ⅓ часть молока, тщательно все перемешиваем венчиком, избавляемся от комков.

Затем выливаем в смесь оставшееся молоко, перемешиваем. Варим крем до закипания. Активно перемешиваем, когда над кремом появится пар.

Спустя 20 секунд после закипания снимаем крем с огня и добавляем сливочное масло. Смешиваем ингредиенты до полного растворения масла.

Оставляем остывать и крем, и корж. Переворачиваем корж выпекаемой поверхностью вверх, смазываем ее кремом, не доходим до краев 1 см.

Сворачиваем корж в рулет начинкой внутрь. Заворачиваем рулет плотно в пергамент, убираем в холодильник застывать на 5-6 часов.

Посыпаем рулет сахарной пудрой и подаем на стол. Получается вкусный сладкий рулет-пирожное с заварным кремом.