Описание приготовления:
Дождевики можно жарить, тушить, готовить в кляре, но они не подходят для отваривания. При желании можно добавить к ним репчатый лук или измельченный чеснок. Не стоит собирать их после дождя, так как они впитывают много воды и становятся жидкими. Собирать и готовить можно только белые грибы, если есть хоть малейшая желтизна, гриб не пригоден к употреблению. Учтите, что мякоть дождевиков практически не имеет жидкости и очень сильно впитывает масло.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Грибы / Дождевики Блюдо: Горячие блюда Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Дождевики 500 Грамм
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
76 ккал
Калорийность
4 г
Белки
7 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Дождевики жареные»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жареных дождевиков.
Гриб сполосните и очистите их от верхнего слоя. Порежьте белую мякоть средней соломкой. В сковороду налейте растительное масло, выложите грибы.
Обжаривайте грибы на среднем огне, перемешивая в течение 15-20 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!