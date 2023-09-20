Описание приготовления:

Дождевики можно жарить, тушить, готовить в кляре, но они не подходят для отваривания. При желании можно добавить к ним репчатый лук или измельченный чеснок. Не стоит собирать их после дождя, так как они впитывают много воды и становятся жидкими. Собирать и готовить можно только белые грибы, если есть хоть малейшая желтизна, гриб не пригоден к употреблению. Учтите, что мякоть дождевиков практически не имеет жидкости и очень сильно впитывает масло.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Грибы / Дождевики Блюдо: Горячие блюда Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Дождевики 500 Грамм

Масло растительное 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

76 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дождевики жареные»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жареных дождевиков.

Гриб сполосните и очистите их от верхнего слоя. Порежьте белую мякоть средней соломкой. В сковороду налейте растительное масло, выложите грибы.

Обжаривайте грибы на среднем огне, перемешивая в течение 15-20 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!