ГлавнаяРецепты«Елка» на Новый год: как приготовить торт, который точно поразит ваших гостей «Елка» на Новый год: как приготовить торт, который точно поразит ваших гостей На чтение: 2 минуты От торта в виде новогодней елки в восторге будут и дети, и взрослые. Кроме того, сделать такую красоту очень просто. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вам не нужно специальное кондитерское оборудование или много времени. Этот тортик можно приготовить всего через час. Будет вкусно Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой Как приготовить торт «Елка» Время: 1 час Порций: 10 Ингредиенты для теста: – 3 яйца; – 100 граммов сахара; – 200 граммов сметаны; – 100 граммов растопленного сливочного масла; – 200 граммов муки; – четверть чайной ложки соды; – 1,5 чайной ложки разрыхлителя; – 1 столовая ложка какао-порошка. Крем: – 200 миллилитров сметаны; – 2 столовые ложки сахара. Для декора нужно: – 150 граммов молочного или темного шоколада; – 2 столовые ложки молока; – кокосовая стружка; – мармелад; – конфеты, цукаты или сухофрукты. Приготовление: Яйца взбейте с сахаром. Добавьте сметану, растопленное негорячее масло и перемешайте. В муку добавьте четверть чайной ложки соды и просейте в миску с яйцами. Всыпьте щепотку соли и полторы чайные ложки разрыхлителя. Перемешайте. Тесто можно разделить пополам и добавить в одну часть какао-порошок. Любую форму смажьте растительным маслом и выложите тесто. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35 – 45 минут до румяности и сухой шпажки. Когда корж остынет, порежьте его кубиками. Взбейте стакан сметаны с 1 – 2 ложками сахара и смешайте кусочки коржа с кремом. На руки наденьте перчатки, выложите массу на поднос и сформуйте елку. Растопите на водяной бане шоколад с несколькими ложками молока и намажьте торт глазурью со всех сторон. Посыпьте кокосовой стружкой. Украсьте «Елку» конфетами, цукатами и мармеладом. Также можно использовать изюм, орешки или вяленые ягоды. Любите сладенькое? Попробуйте приготовить торт «Монастырская изба». Он удивит вас своим нежным вкусом. Поделитесь с друзьями