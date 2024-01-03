Прежде всего, салат со свеклой и кукурузой привлекает внимание своей яркостью. К тому же готовится он очень просто, а вкус получается на удивление сбалансированным и гармоничным. Вареная или запеченная свекла придают блюду уместную нежность, кукуруза разбавляет его сладостью, а заправка из лимонного сока и чеснока добавляет нотку пикантности.

Редакция «Со Вкусом» уверяет, что такая полезная закуска может запросто сравниться по своей сытости с салатами на майонезной основе. Тогда зачем нам эти лишние калории, есть есть такая чудесная альтернатива? Пока еще не настал сезон свежих овощей, порадуйте свой организм таким здоровым, а главное, быстрым в приготовлении блюдом!

Вкусный салат со свеклой и кукурузой: нюансы приготовления

Многие хозяйки не понимают, зачем запекать свеклу, если ее можно просто отварить, очистить, а затем использовать для салатов, закусок, горячих блюд и даже выпечки. Приведем главный довод в пользу приготовления в фольге: запеченная в духовке свекла становится карамельно-сладкой, сохраняя при этом характерный минеральный вкус. Нам нравится делать всё возможное, чтобы подчеркнуть вкусы и ароматы, поэтому рекомендуем готовить свеклу именно таким способом.

Ингредиенты

Свекла1 шт. Красный лук1 шт. Кукуруза100 г Зелень по вкусу Чеснок2 зуб. Оливковое масло2 ст. л. Лимон1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Отварите (запеките) свеклу, остудите и нарежьте на маленькие кубики. Выложите овощ в глубокую миску. Красную луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте измельченную зелень (петрушку, укроп). Высыпьте консервированную кукурузу. Для заправки влейте в отдельную посудину растительное масло (желательно оливковое), сок половинки лимона, 2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс. Посолите, поперчите по вкусу. По желанию можно добавить немного мёда и дижонской горчицы. Влейте получившийся соус к овощам и всё тщательно перемешайте. Подавайте к столу с гарниром.

Освежающий легкий салат из свеклы готов. Желаем вам приятных приготовлений и вкусных застолий! Если понравился рецепт, не забывайте его сохранить себе. Отдельное спасибо за распространение рецепта — нам очень приятно! А вот какая свекла подойдет для приготовления настоящего украинского борща, можно прочесть здесь.