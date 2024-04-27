Ем и не поправляюсь. Творожный торт без муки и сахара: быстро и диетично

Творожный торт — это десерт, который состоит из нескольких слоев, пропитанных кремом на основе творога. Можно предположить, что этот десерт появился, когда люди начали смешивать творог с другими ингредиентами и использовать его в качестве начинки для пирогов и тортов.

Историки кулинарии считают, что творожные торты были популярны в Древней Греции. В то время творог смешивали с мёдом и фруктами, а затем запекали. В Средние века творожные торты стали актуальны в Европе. В это время их готовили из творога, яиц, сахара и муки.

Сегодня существует множество рецептов творожных тортов.

Ингредиенты:

Творог — 500 г;

Овсяные отруби — 4 ст.л.;

Какао-порошок — 2 ст.л.;

Белок — 1 шт.;

Яйцо — 2 шт.;

Стевия — 2 ч.л.

Приготовление творожного торта:

В 200 грамм творога высыпаем овсяные отруби, просеиваем какао-порошок, перемешиваем. В форму для выпечки диаметром 18 см кладем пергамент, смазываем сливочным маслом.

Выкладываем в форму ½ часть творожного теста, выравниваем по поверхности.

В остальные 300 грамм творога высыпаем стевию, перемешиваем.

Разбиваем в творог яйца, добавляем белок и взбиваем погружным блендером до однородности. Вливаем в форму на тесто творожный крем, выравниваем.

На крем кладем остатки творожного теста, тоже выравниваем по поверхности.

Выпекаем торт при 180 градусах 40-45 минут.

Получается весьма диетический творожный торт.

Хороший способ не отказываться от десертов во время похудения.