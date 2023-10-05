Сырные палочки – это простая и очень вкусная закуска для компании. Такое угощение можно приготовить разными способами. Самые яркие идеи вы найдете в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Выбирайте подходящий для себя вариант и скорее пробуйте!
Сырные палочки на сковороде в домашних условиях
Сырные палочки на сковороде в домашних условиях получаются очень вкусными, хрустящими и румяными. Такую закуску можно есть просто так или подавать к столу с вашими любимыми соусами. Приготовить угощение несложно. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Ингредиенты –+2 порц.
- Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 400 гр.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Мука ½ ст.
- Сухари панировочные ½ ст.
- Соль ½ ч.л.
- Перец чёрный молотый ½ ч.л.
- Масло растительное 250 мл.
Шаги 20 мин.
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Сырные палочки легко готовятся в домашних условиях. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.
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Взбиваем яйцо с солью и черным молотым перцем. Если масса получается слишком густой, можно влить немного воды или молока.
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В две плоские тарелки насыпаем муку и панировочные сухари. К сухарям добавляем соль и перец.
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Твердый сыр нарезаем брусочками равной длины и толщины.
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Каждый брусочек сыра обваливаем в муке.
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Дальше сырную палочку окунаем в яичную смесь.
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Сразу же обваливаем в панировочных сухарях со всех сторон.
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Погружаем заготовки на сковороду с большим количеством растительного масла. Обжариваем до румянца со всех сторон.
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Сырные палочки на сковороде в домашних условиях готовы. Подавайте к столу!
Сырные палочки в панировке
Сырные палочки в панировке получаются невероятно вкусными, хрустящими и аппетитными. Подавайте их как самостоятельную закуску с вашими любимыми соусами. Для приготовления палочек используйте проверенный рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Сыр моцарелла – 230 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Сухари панировочные – 150 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Мука – 30 гр.
- Травы итальянские – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Вода – 2 ст.л.
- Масло растительное – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Разделываем твердый сыр на брусочки равной длины и толщины.
Шаг 3. В глубокую миску высыпаем указанное количество панировочных сухарей. Добавляем к ним соль и специи.
Шаг 4. Перемешиваем панировочные сухари со специями.
Шаг 5. Растапливаем сливочное масло и вливаем его в сухари.
Шаг 6. Хорошенько перемешиваем сухари с маслом. Тщательно перетираем. Крошка должна получиться рассыпчатой.
Шаг 7. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и добавляем две столовые ложки воды.
Шаг 8. Взбиваем яйца с водой до соединения.
Шаг 9. Каждую сырную полоску обваливаем сперва в муке.
Шаг 10. Дальше палочки погружаем в яичную смесь.
Шаг 11. Затем хорошенько обваливаем в панировочных сухарях со всех сторон.
Шаг 12. Раскладываем заготовки по противню, застеленному фольгой или пергаментом. Прикрываем палочки кусочками фольги.
Шаг 13. Отправляем заготовки в разогретую до 200° духовку на 15 минут.
Шаг 14. Сырные палочки в панировке готовы. Подавайте к столу просто так или с соусом.
Сырные палочки как в Макдональдсе
Сырные палочки как в Макдональдсе получаются удивительно вкусными, хрустящими и аппетитными. Такую закуску можно подавать с вашими любимыми соусами по вкусу. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Сыр твердый – 200 гр.
- Сухари панировочные – 200 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 100 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим указанные ингредиенты для приготовления сырных палочек.
Шаг 2. Твердый сыр режем брусочками одинаковой длины и толщины.
Шаг 3. Обваливаем сыр в смеси из взбитого куриного яйца.
Шаг 4. Дальше сыр обваливаем в муке.
Шаг 5. Снова погружаем в смесь из куриного яйца.
Шаг 6. Затем хорошенько обваливаем в панировочных сухарях.
Шаг 7. Перекладываем заготовки в сковороду с большим количеством растительного масла. Обжариваем до румянца со всех сторон.
Шаг 8. Перекладываем угощения на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Шаг 9. Сырные палочки как в Макдональдсе готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!
Сырные палочки из слоеного теста
Сырные палочки из слоеного теста – это оригинальное и простое в исполнении угощение, которое порадует ярким вкусом и аппетитным видом. Такой продукт можно подавать в качестве самостоятельной закуски или использовать как дополнение к горячим супам. Обязательно попробуйте!
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Тесто слоеное – 250 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр голландский – 60 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Слоеное тесто заранее достаем из пачки и даем ему разморозиться.
Шаг 2. Форму для выпекания сбрызгиваем водой.
Шаг 3. Размороженное тесто нарезаем полосками и выкладываем их в форму для выпекания.
Шаг 4. На мелкой терке натираем твердый сыр.
Шаг 5. Разбиваем куриное яйцо в глубокую тарелку и взбиваем его вилкой.
Шаг 6. Полоски из теста обмазываем взбитым яйцом и посыпаем тертым сыром.
Шаг 7. Выпекаем в духовке при температуре 180° до румянца. На это уйдет примерно 10-15 минут.
Шаг 8. Сырные палочки из слоеного теста готовы. Угощайтесь!
Сырные палочки на кефире
Сырные палочки на кефире получаются невероятно вкусными, нежными и аппетитными. Подавайте их как дополнение к горячим домашним блюдам или используйте в качестве самостоятельной закуски. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Сыр твердый – 70 гр.
- Мука – 150 гр.
- Кефир – 50 мл.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокой миске соединяем кефир с размягченным сливочным маслом. Хорошенько все растираем.
Шаг 2. Добавляем сюда сыр, предварительно натертый на терке с мелкими зубчиками. Перемешиваем.
Шаг 3. Добавляем сюда муку, разрыхлитель и соль. Замешиваем тугое однородное тесто.
Шаг 4. Подготовленное тесто раскатываем в пласт.
Шаг 5. Заготовку нарезаем аккуратными палочками.
Шаг 6. Палочки сырного теста раскладываем по противню с пергаментом.
Шаг 7. Выпекаем угощение при температуре 200° около 15-20 минут.
Шаг 8. Сырные палочки на кефире готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!
Сырные палочки во фритюре
Сырные палочки во фритюре получаются очень вкусными и с аппетитной румяной корочкой. Такую закуску можно есть просто так или подавать к столу с вашими любимыми соусами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Сыр твердый – 0,5 кг.
- Молоко – 50 мл.
- Мука – 100 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сухари панировочные – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Твердый сыр режем брусочками одинакового размера.
Шаг 2. В глубокую миску высыпаем панировочные сухари и добавляем к ним соль и специи. Перемешиваем.
Шаг 3. Взбиваем яйца с солью и небольшим количеством молока. Твердый сыр обваливаем в муке и погружаем в яичную смесь.
Шаг 4. Дальше сырные палочки хорошенько обваливаем в панировочных сухарях.
Шаг 5. Так поступаем со всеми палочками и выкладываем их на плоскую тарелку.
Шаг 6. В сотейник или в специальную фритюрницу выливаем большое количество растительного масла. Нагреваем его и погружаем сюда сырные палочки. Обжариваем до румяной корочки и достаем из масла с помощью шумовки. Затем продукт можно выложить на бумажные полотенца, чтобы впитать лишнее масло.
Шаг 7. Сырные палочки во фритюре готовы. Скорее пробуйте!
Домашние сырные палочки в духовке
Домашние сырные палочки в духовке – это интересной угощение, которое порадует ярким вкусом и аппетитным внешним видом. Такой продукт можно подавать в качестве самостоятельной закуски или использовать как дополнение к горячим обеденным блюдам. Обязательно берите на заметку!
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Сыр твердый – 150 гр.
- Мука – 150 гр.
- Молоко – 100 мл.
- Масло сливочное – 80 гр.
- Разрыхлитель – 3 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Указанное количество твердого сыра натираем на крупной терке.
Шаг 2. Тертый сыр соединяем с размягченным сливочным маслом и хорошенько перемешиваем.
Шаг 3. Добавляем сюда муку, молоко, разрыхлитель и соль. Начинаем все перемешивать.
Шаг 4. Замешиваем тугое однородное тесто и убираем его в холодильник на 30 минут.
Шаг 5. Подготовленное тесто раскатываем в тонкий пласт. Нарезаем его узкими полосками. Затем эти полоски накручиваем на деревянную палочку. Палочки извлекаем и получаем привлекательный сырные заготовки.
Шаг 6. Угощение выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем до румянца при температуре 200°. На процесс уйдет около 15 минут.
Шаг 7. Домашние сырные палочки в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!
Сырные палочки из дрожжевого теста
Сырные палочки из дрожжевого теста получаются невероятно вкусными, нежными и аппетитными. Подавайте их как дополнение к горячим домашним блюдам или используйте в качестве отдельной закуски. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Мука – 200 гр.
- Молоко – 60 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Дрожжи сухие – 1 ч.л.
- Вода – 20 мл.
- Сыр твердый – 50 гр.
- Кунжут белый – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сперва приготовим опару. Вымешиваем теплое молоко, сахар, соль, сухие дрожжи и три столовые ложки муки.
Шаг 2. Оставляем опару на 15 минут.
Шаг 3. В глубокую миску просеиваем оставшуюся муку и вводим сюда одно куриное яйцо.
Шаг 4. Твердый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.
Шаг 5. Сыр и готовую опару отправляем в общую заготовку и начинаем перемешивать.
Шаг 6. Замешиваем однородное тесто. При необходимости, подсыпаем еще муки. Убираем заготовку в теплое место на 1 час.
Шаг 7. Готовое тесто делим на равные небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатываем в длинную колбаску.
Шаг 8. Полученные заготовки выкладываем на противень с пергаментом. Сбрызгиваем их водой и посыпаем кунжутом. Выпекаем около 20-25 минут при температуре 180°.
Шаг 9. Сырные палочки из дрожжевого теста готовы. Можно пробовать!
Сырные палочки с чесноком
Сырные палочки с чесноком – это оригинальное угощение, которое порадует ярким вкусом и аппетитным ароматом. Такой продукт можно подавать в качестве самостоятельной закуски или использовать как дополнение к горячим обеденным супам. Обязательно попробуйте!
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Мука – 3 ст.
- Сахар – 1 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль – 3 гр.
- Дрожжи сухие – 15 гр.
- Вода – 1 ст.
- Масло оливковое – 80 мл.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Кунжут белый – для украшения.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Твердый сыр натираем на средней или мелкой терке. Измельчаем чеснок.
Шаг 2. Смешиваем теплую воду с дрожжами, сахаром и небольшим количеством муки. Оставляем опару на 5-10 минут, затем вводим остальную муку, добавляем соль и разрыхлитель. Перемешиваем, вливаем оливковое масло и замешиваем однородное тесто, даем ему отдохнуть, накрыв полотенцем, на 15 минут.
Шаг 3. Готовое тесто обминаем руками и делим на равные кусочки. Лепим из них аккуратные шарики и оставляем на 10 минут.
Шаг 4. Теперь займемся начинкой. Измельченный чеснок перемешиваем с оливковым маслом.
Шаг 5. Каждому шарику придаем прямоугольную форму. Раскатываем заготовки в тонкий пласт. Обмазываем пласты теста чесночным маслом и посыпаем тертым сыром. Скручиваем все это в рулетики и растягиваем, придавая форму жгутов.
Шаг 6. Оригинальные палочки выкладываем на противень с пергаментом. Обмазываем их водой и посыпаем кунжутом. Выпекаем 20-25 минут при температуре 220°.
Шаг 7. Сырные палочки с чесноком готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!
Сырные палочки в кляре на сковороде
Сырные палочки в кляре на сковороде получаются очень вкусными, хрустящими и румяными. Такую закуску можно есть просто так или подавать к столу с вашими любимыми соусами. Приготовить угощение несложно. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Сыр твердый – 0,5 кг.
- Мука – 150 гр.
- Молоко – 70 мл.
- Сухари панировочные – 100 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Твердый сыр режем на брусочки.
Шаг 3. Для кляра взбиваем яйца с солью, перцем, мукой и молоком. Смесь должна получиться однородная и без комочков.
Шаг 4. В этом кляре обваливаем каждый кусочек сыра.
Шаг 5. Дальше заготовки обваливаем в панировочных сухарях.
Шаг 6. Перекладываем их в сковороду с разогретом растительным маслом и обжариваем до румянца со всех сторон. Перед подачей можно положить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Шаг 7. Сырные палочки в кляре на сковороде готовы. Угощайтесь!