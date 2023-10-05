Сырные палочки – это простая и очень вкусная закуска для компании. Такое угощение можно приготовить разными способами. Самые яркие идеи вы найдете в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Выбирайте подходящий для себя вариант и скорее пробуйте!

Сырные палочки на сковороде в домашних условиях

Сырные палочки на сковороде в домашних условиях получаются очень вкусными, хрустящими и румяными. Такую закуску можно есть просто так или подавать к столу с вашими любимыми соусами. Приготовить угощение несложно. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+2 порц.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 400 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Мука ½ ст.

Сухари панировочные ½ ст.

Соль ½ ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Масло растительное 250 мл.

Шаги 20 мин.

Сырные палочки легко готовятся в домашних условиях. Подготовим необходимые ингредиенты по списку. Взбиваем яйцо с солью и черным молотым перцем. Если масса получается слишком густой, можно влить немного воды или молока. В две плоские тарелки насыпаем муку и панировочные сухари. К сухарям добавляем соль и перец. Твердый сыр нарезаем брусочками равной длины и толщины. Каждый брусочек сыра обваливаем в муке. Дальше сырную палочку окунаем в яичную смесь. Сразу же обваливаем в панировочных сухарях со всех сторон. Погружаем заготовки на сковороду с большим количеством растительного масла. Обжариваем до румянца со всех сторон. Сырные палочки на сковороде в домашних условиях готовы. Подавайте к столу!

Сырные палочки в панировке

Сырные палочки в панировке получаются невероятно вкусными, хрустящими и аппетитными. Подавайте их как самостоятельную закуску с вашими любимыми соусами. Для приготовления палочек используйте проверенный рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Сыр моцарелла – 230 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сухари панировочные – 150 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Мука – 30 гр.

Травы итальянские – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 2 ст.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Разделываем твердый сыр на брусочки равной длины и толщины.

Шаг 3. В глубокую миску высыпаем указанное количество панировочных сухарей. Добавляем к ним соль и специи.

Шаг 4. Перемешиваем панировочные сухари со специями.

Шаг 5. Растапливаем сливочное масло и вливаем его в сухари.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем сухари с маслом. Тщательно перетираем. Крошка должна получиться рассыпчатой.

Шаг 7. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и добавляем две столовые ложки воды.

Шаг 8. Взбиваем яйца с водой до соединения.

Шаг 9. Каждую сырную полоску обваливаем сперва в муке.

Шаг 10. Дальше палочки погружаем в яичную смесь.

Шаг 11. Затем хорошенько обваливаем в панировочных сухарях со всех сторон.

Шаг 12. Раскладываем заготовки по противню, застеленному фольгой или пергаментом. Прикрываем палочки кусочками фольги.

Шаг 13. Отправляем заготовки в разогретую до 200° духовку на 15 минут.

Шаг 14. Сырные палочки в панировке готовы. Подавайте к столу просто так или с соусом.

Сырные палочки как в Макдональдсе

Сырные палочки как в Макдональдсе получаются удивительно вкусными, хрустящими и аппетитными. Такую закуску можно подавать с вашими любимыми соусами по вкусу. Для простого и быстрого приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Сыр твердый – 200 гр.

Сухари панировочные – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим указанные ингредиенты для приготовления сырных палочек.

Шаг 2. Твердый сыр режем брусочками одинаковой длины и толщины.

Шаг 3. Обваливаем сыр в смеси из взбитого куриного яйца.

Шаг 4. Дальше сыр обваливаем в муке.

Шаг 5. Снова погружаем в смесь из куриного яйца.

Шаг 6. Затем хорошенько обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 7. Перекладываем заготовки в сковороду с большим количеством растительного масла. Обжариваем до румянца со всех сторон.

Шаг 8. Перекладываем угощения на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 9. Сырные палочки как в Макдональдсе готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Сырные палочки из слоеного теста

Сырные палочки из слоеного теста – это оригинальное и простое в исполнении угощение, которое порадует ярким вкусом и аппетитным видом. Такой продукт можно подавать в качестве самостоятельной закуски или использовать как дополнение к горячим супам. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 250 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сыр голландский – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слоеное тесто заранее достаем из пачки и даем ему разморозиться.

Шаг 2. Форму для выпекания сбрызгиваем водой.

Шаг 3. Размороженное тесто нарезаем полосками и выкладываем их в форму для выпекания.

Шаг 4. На мелкой терке натираем твердый сыр.

Шаг 5. Разбиваем куриное яйцо в глубокую тарелку и взбиваем его вилкой.

Шаг 6. Полоски из теста обмазываем взбитым яйцом и посыпаем тертым сыром.

Шаг 7. Выпекаем в духовке при температуре 180° до румянца. На это уйдет примерно 10-15 минут.

Шаг 8. Сырные палочки из слоеного теста готовы. Угощайтесь!

Сырные палочки на кефире

Сырные палочки на кефире получаются невероятно вкусными, нежными и аппетитными. Подавайте их как дополнение к горячим домашним блюдам или используйте в качестве самостоятельной закуски. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Сыр твердый – 70 гр.

Мука – 150 гр.

Кефир – 50 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем кефир с размягченным сливочным маслом. Хорошенько все растираем.

Шаг 2. Добавляем сюда сыр, предварительно натертый на терке с мелкими зубчиками. Перемешиваем.

Шаг 3. Добавляем сюда муку, разрыхлитель и соль. Замешиваем тугое однородное тесто.

Шаг 4. Подготовленное тесто раскатываем в пласт.

Шаг 5. Заготовку нарезаем аккуратными палочками.

Шаг 6. Палочки сырного теста раскладываем по противню с пергаментом.

Шаг 7. Выпекаем угощение при температуре 200° около 15-20 минут.

Шаг 8. Сырные палочки на кефире готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Сырные палочки во фритюре

Сырные палочки во фритюре получаются очень вкусными и с аппетитной румяной корочкой. Такую закуску можно есть просто так или подавать к столу с вашими любимыми соусами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Сыр твердый – 0,5 кг.

Молоко – 50 мл.

Мука – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сухари панировочные – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Твердый сыр режем брусочками одинакового размера.

Шаг 2. В глубокую миску высыпаем панировочные сухари и добавляем к ним соль и специи. Перемешиваем.

Шаг 3. Взбиваем яйца с солью и небольшим количеством молока. Твердый сыр обваливаем в муке и погружаем в яичную смесь.

Шаг 4. Дальше сырные палочки хорошенько обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 5. Так поступаем со всеми палочками и выкладываем их на плоскую тарелку.

Шаг 6. В сотейник или в специальную фритюрницу выливаем большое количество растительного масла. Нагреваем его и погружаем сюда сырные палочки. Обжариваем до румяной корочки и достаем из масла с помощью шумовки. Затем продукт можно выложить на бумажные полотенца, чтобы впитать лишнее масло.

Шаг 7. Сырные палочки во фритюре готовы. Скорее пробуйте!

Домашние сырные палочки в духовке

Домашние сырные палочки в духовке – это интересной угощение, которое порадует ярким вкусом и аппетитным внешним видом. Такой продукт можно подавать в качестве самостоятельной закуски или использовать как дополнение к горячим обеденным блюдам. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Сыр твердый – 150 гр.

Мука – 150 гр.

Молоко – 100 мл.

Масло сливочное – 80 гр.

Разрыхлитель – 3 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество твердого сыра натираем на крупной терке.

Шаг 2. Тертый сыр соединяем с размягченным сливочным маслом и хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Добавляем сюда муку, молоко, разрыхлитель и соль. Начинаем все перемешивать.

Шаг 4. Замешиваем тугое однородное тесто и убираем его в холодильник на 30 минут.

Шаг 5. Подготовленное тесто раскатываем в тонкий пласт. Нарезаем его узкими полосками. Затем эти полоски накручиваем на деревянную палочку. Палочки извлекаем и получаем привлекательный сырные заготовки.

Шаг 6. Угощение выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем до румянца при температуре 200°. На процесс уйдет около 15 минут.

Шаг 7. Домашние сырные палочки в духовке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Сырные палочки из дрожжевого теста

Сырные палочки из дрожжевого теста получаются невероятно вкусными, нежными и аппетитными. Подавайте их как дополнение к горячим домашним блюдам или используйте в качестве отдельной закуски. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко – 60 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Вода – 20 мл.

Сыр твердый – 50 гр.

Кунжут белый – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим опару. Вымешиваем теплое молоко, сахар, соль, сухие дрожжи и три столовые ложки муки.

Шаг 2. Оставляем опару на 15 минут.

Шаг 3. В глубокую миску просеиваем оставшуюся муку и вводим сюда одно куриное яйцо.

Шаг 4. Твердый сыр натираем на терке с мелкими зубчиками.

Шаг 5. Сыр и готовую опару отправляем в общую заготовку и начинаем перемешивать.

Шаг 6. Замешиваем однородное тесто. При необходимости, подсыпаем еще муки. Убираем заготовку в теплое место на 1 час.

Шаг 7. Готовое тесто делим на равные небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатываем в длинную колбаску.

Шаг 8. Полученные заготовки выкладываем на противень с пергаментом. Сбрызгиваем их водой и посыпаем кунжутом. Выпекаем около 20-25 минут при температуре 180°.

Шаг 9. Сырные палочки из дрожжевого теста готовы. Можно пробовать!

Сырные палочки с чесноком

Сырные палочки с чесноком – это оригинальное угощение, которое порадует ярким вкусом и аппетитным ароматом. Такой продукт можно подавать в качестве самостоятельной закуски или использовать как дополнение к горячим обеденным супам. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Сахар – 1 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 3 гр.

Дрожжи сухие – 15 гр.

Вода – 1 ст.

Масло оливковое – 80 мл.

Сыр твердый – 100 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Кунжут белый – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Твердый сыр натираем на средней или мелкой терке. Измельчаем чеснок.

Шаг 2. Смешиваем теплую воду с дрожжами, сахаром и небольшим количеством муки. Оставляем опару на 5-10 минут, затем вводим остальную муку, добавляем соль и разрыхлитель. Перемешиваем, вливаем оливковое масло и замешиваем однородное тесто, даем ему отдохнуть, накрыв полотенцем, на 15 минут.

Шаг 3. Готовое тесто обминаем руками и делим на равные кусочки. Лепим из них аккуратные шарики и оставляем на 10 минут.

Шаг 4. Теперь займемся начинкой. Измельченный чеснок перемешиваем с оливковым маслом.

Шаг 5. Каждому шарику придаем прямоугольную форму. Раскатываем заготовки в тонкий пласт. Обмазываем пласты теста чесночным маслом и посыпаем тертым сыром. Скручиваем все это в рулетики и растягиваем, придавая форму жгутов.

Шаг 6. Оригинальные палочки выкладываем на противень с пергаментом. Обмазываем их водой и посыпаем кунжутом. Выпекаем 20-25 минут при температуре 220°.

Шаг 7. Сырные палочки с чесноком готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Сырные палочки в кляре на сковороде

Сырные палочки в кляре на сковороде получаются очень вкусными, хрустящими и румяными. Такую закуску можно есть просто так или подавать к столу с вашими любимыми соусами. Приготовить угощение несложно. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Сыр твердый – 0,5 кг.

Мука – 150 гр.

Молоко – 70 мл.

Сухари панировочные – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Твердый сыр режем на брусочки.

Шаг 3. Для кляра взбиваем яйца с солью, перцем, мукой и молоком. Смесь должна получиться однородная и без комочков.

Шаг 4. В этом кляре обваливаем каждый кусочек сыра.

Шаг 5. Дальше заготовки обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 6. Перекладываем их в сковороду с разогретом растительным маслом и обжариваем до румянца со всех сторон. Перед подачей можно положить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 7. Сырные палочки в кляре на сковороде готовы. Угощайтесь!