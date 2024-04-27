Описание приготовления:

Капкейки получаются очень нежными, особенно сразу после приготовления. Их можно подавать сразу после остывания, но нахождение в холодильнике делает их более стабильными. Для заполнения (начинки) можно взять варенье (без косточек), джем, карамель, сгущенку или просто заполнить этим же кремом. Украсить капкейки можно орехами, ягодами или шоколадом.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Капкейк

Состав / Ингредиенты:

Молоко 50 Грамм

Мука 90 Грамм

Масло сливочное 70 Грамм

Яйца 1 Штука

Сливки 45 Грамм (33-35% жирности)

Ванильный сахар 10 Грамм

Какао порошок 10 Грамм (темный)

Сахар 70 Грамм

Сахарная пудра 90 Грамм

Разрыхлитель 5 Грамм

Сыр творожный 200 Грамм (сливочный)

Джем По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

308 ккал

Калорийность

5 г

Белки

16 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Капкейки с кремом чиз»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления капкейков с кремом чиз. Сливочное масло достаньте из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким.

Мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли взбивайте миксером в течение 2 минут до пышной массы.

Разбейте в масленую массу яйцо и взбивайте до однородной массы.

Муку соедините с содой, какао порошком и половину просейте в миску. Перемешайте все до однородности.

Влейте в тесто молоко и перемешайте до однородного теста.

В тесто просейте оставшуюся мучную массу и перемешайте в однородное тесто.

Разложите тесто по формочкам не выше 2/3 высоты и разровняйте верх.

Форму с будущими капкейками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-25 минут. Готовые капкейки остудите и дайте постоять в течение 8 часов в холодильнике.

У каждого капкейка ножом удалите часть середины и заполните джемом.

В миску выложите творожный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и влейте сливки. Все хорошо взбейте в пышный крем.

Готовый крем чиз переложите в корнетик и сделайте сверху капкейка шапочку. Украсьте капкейки по своему желанию и подавайте к столу.

Приятного аппетита!