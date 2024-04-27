Описание приготовления:
Капкейки получаются очень нежными, особенно сразу после приготовления. Их можно подавать сразу после остывания, но нахождение в холодильнике делает их более стабильными. Для заполнения (начинки) можно взять варенье (без косточек), джем, карамель, сгущенку или просто заполнить этим же кремом. Украсить капкейки можно орехами, ягодами или шоколадом.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Капкейк
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 50 Грамм
- Мука 90 Грамм
- Масло сливочное 70 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Сливки 45 Грамм (33-35% жирности)
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Какао порошок 10 Грамм (темный)
- Сахар 70 Грамм
- Сахарная пудра 90 Грамм
- Разрыхлитель 5 Грамм
- Сыр творожный 200 Грамм (сливочный)
- Джем По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
308 ккал
Калорийность
5 г
Белки
16 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Капкейки с кремом чиз»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления капкейков с кремом чиз. Сливочное масло достаньте из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким.
Мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли взбивайте миксером в течение 2 минут до пышной массы.
Разбейте в масленую массу яйцо и взбивайте до однородной массы.
Муку соедините с содой, какао порошком и половину просейте в миску. Перемешайте все до однородности.
Влейте в тесто молоко и перемешайте до однородного теста.
В тесто просейте оставшуюся мучную массу и перемешайте в однородное тесто.
Разложите тесто по формочкам не выше 2/3 высоты и разровняйте верх.
Форму с будущими капкейками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-25 минут. Готовые капкейки остудите и дайте постоять в течение 8 часов в холодильнике.
У каждого капкейка ножом удалите часть середины и заполните джемом.
В миску выложите творожный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и влейте сливки. Все хорошо взбейте в пышный крем.
Готовый крем чиз переложите в корнетик и сделайте сверху капкейка шапочку. Украсьте капкейки по своему желанию и подавайте к столу.
Приятного аппетита!