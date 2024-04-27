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Капкейки с кремом чиз

На чтение: 2 минуты
Капкейки с кремом чиз

Описание приготовления:

Капкейки получаются очень нежными, особенно сразу после приготовления. Их можно подавать сразу после остывания, но нахождение в холодильнике делает их более стабильными. Для заполнения (начинки) можно взять варенье (без косточек), джем, карамель, сгущенку или просто заполнить этим же кремом. Украсить капкейки можно орехами, ягодами или шоколадом.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Капкейк

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 50 Грамм
  • Мука 90 Грамм
  • Масло сливочное 70 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Сливки 45 Грамм (33-35% жирности)
  • Ванильный сахар 10 Грамм
  • Какао порошок 10 Грамм (темный)
  • Сахар 70 Грамм
  • Сахарная пудра 90 Грамм
  • Разрыхлитель 5 Грамм
  • Сыр творожный 200 Грамм (сливочный)
  • Джем По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

308 ккал

Калорийность

5 г

Белки

16 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Капкейки с кремом чиз»

Капкейки с кремом чиз

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления капкейков с кремом чиз. Сливочное масло достаньте из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким.

Капкейки с кремом чиз

Мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли взбивайте миксером в течение 2 минут до пышной массы.

Капкейки с кремом чиз

Разбейте в масленую массу яйцо и взбивайте до однородной массы.

Капкейки с кремом чиз

Муку соедините с содой, какао порошком и половину просейте в миску. Перемешайте все до однородности.

Капкейки с кремом чиз

Влейте в тесто молоко и перемешайте до однородного теста.

Капкейки с кремом чиз

В тесто просейте оставшуюся мучную массу и перемешайте в однородное тесто.

Капкейки с кремом чиз

Разложите тесто по формочкам не выше 2/3 высоты и разровняйте верх.

Капкейки с кремом чиз

Форму с будущими капкейками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-25 минут. Готовые капкейки остудите и дайте постоять в течение 8 часов в холодильнике.

Капкейки с кремом чиз

У каждого капкейка ножом удалите часть середины и заполните джемом.

Капкейки с кремом чиз

В миску выложите творожный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и влейте сливки. Все хорошо взбейте в пышный крем.

Капкейки с кремом чиз

Готовый крем чиз переложите в корнетик и сделайте сверху капкейка шапочку. Украсьте капкейки по своему желанию и подавайте к столу.

Капкейки с кремом чиз

Приятного аппетита!

Капкейки с кремом чиз

На чтение: 2 минуты
Капкейки с кремом чиз

Описание приготовления:

Капкейки получаются очень нежными, особенно сразу после приготовления. Их можно подавать сразу после остывания, но нахождение в холодильнике делает их более стабильными. Для заполнения (начинки) можно взять варенье (без косточек), джем, карамель, сгущенку или просто заполнить этим же кремом. Украсить капкейки можно орехами, ягодами или шоколадом.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Капкейк

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 50 Грамм
  • Мука 90 Грамм
  • Масло сливочное 70 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Сливки 45 Грамм (33-35% жирности)
  • Ванильный сахар 10 Грамм
  • Какао порошок 10 Грамм (темный)
  • Сахар 70 Грамм
  • Сахарная пудра 90 Грамм
  • Разрыхлитель 5 Грамм
  • Сыр творожный 200 Грамм (сливочный)
  • Джем По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

308 ккал

Калорийность

5 г

Белки

16 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Капкейки с кремом чиз»

Капкейки с кремом чиз

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления капкейков с кремом чиз. Сливочное масло достаньте из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким.

Капкейки с кремом чиз

Мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли взбивайте миксером в течение 2 минут до пышной массы.

Капкейки с кремом чиз

Разбейте в масленую массу яйцо и взбивайте до однородной массы.

Капкейки с кремом чиз

Муку соедините с содой, какао порошком и половину просейте в миску. Перемешайте все до однородности.

Капкейки с кремом чиз

Влейте в тесто молоко и перемешайте до однородного теста.

Капкейки с кремом чиз

В тесто просейте оставшуюся мучную массу и перемешайте в однородное тесто.

Капкейки с кремом чиз

Разложите тесто по формочкам не выше 2/3 высоты и разровняйте верх.

Капкейки с кремом чиз

Форму с будущими капкейками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-25 минут. Готовые капкейки остудите и дайте постоять в течение 8 часов в холодильнике.

Капкейки с кремом чиз

У каждого капкейка ножом удалите часть середины и заполните джемом.

Капкейки с кремом чиз

В миску выложите творожный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и влейте сливки. Все хорошо взбейте в пышный крем.

Капкейки с кремом чиз

Готовый крем чиз переложите в корнетик и сделайте сверху капкейка шапочку. Украсьте капкейки по своему желанию и подавайте к столу.

Капкейки с кремом чиз

Приятного аппетита!

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