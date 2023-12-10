Ему нет равных по вкусу. Лучший праздничный салат с кальмарами

Нечасто люди добавляют кальмаров в свои повседневные блюда. Речь идет о жителях Северной Европы. В южной части Европы, а также в Азии закуски из кальмаров вполне хорошо распространены.

Этот вид морепродукта можно назвать диетическим, так как он не содержит большого числа углеводов. В кальмаре наоборот имеется много витаминов, которые помогают человеку чувствовать себя лучше. Например, в кальмаре есть витамины С, В, РР и Е. Также в мясе кальмара есть калий и магний.

Люди нередко сталкиваются с вопросом о том, как и с чем готовить кальмара. Стоит обратиться к рецептам незамысловатых салатов с кальмарами.

Ингредиенты для салата с кальмаром:

Кальмары отварные — 4 шт.;

Огурцы — 2 шт.;

Лук репчатый — 2 шт.;

Яйцо — 3 шт.;

Крахмал — 1 ч. л.;

Петрушка свежая — пучок;

Соль — ½ ч.л.;

Майонез — 100 г.

Приготовление салата с кальмаром:

Нарезаем тонкой соломкой поперек отварных кальмаров. Вдоль брусочками нарезаем свежие огурцы и совмещаем с кальмарами в одной миске.

Нарезаем перьями лук, в сковороде на растительном масле солим и обжариваем лук до мягкости.

Выкладываем лук к кальмару и огурцам.

Разбиваем в миску яйца, высыпаем крахмал и смешиваем. Выливаем яичную смесь на сковороду и обжариваем с обеих сторон по паре минут. Сворачиваем яичный блин в рулет и нарезаем тонкой соломкой.

Выкладываем яичную соломку в салат, солим и перчим. Шинкуем в салат петрушку. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Получается простой вкусный салат с кальмаром. Это удачный салат для подачи на праздничный стол.