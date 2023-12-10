Описание приготовления:
Если у вас получится много картофельных шариков, то их можно заморозить впрок. Для соуса выбирайте специи на свой вкус, а сыр используйте тот, который хорошо плавится.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 700 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Мука 200 Грамм (2 ч.л. — в соус, остальная мука — в тесто)
- Соль 2 Чайных ложки (1 ч.л. — в картофельное тесто, 1 ч.л. — в соус)
- Лук репчатый 1 Штука
- Растительное масло 4 Ст. ложки
- Томатный соус 2 Ст. ложки
- Хмели-сунели 1 Чайная ложка
- Сыр 50 Грамм (твердый)
- Чеснок 2 Зубчика
- Вода 250 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
150 ккал
Калорийность
3 г
Белки
7 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Картофельные шарики в соусе»
Подготовьте все ингредиенты. Лук и чеснок почистите. Картофель также почистите и помойте.
Картофель нарежьте небольшими кусочками, выложите в сотейник, залейте водой, отварите до готовности, слейте воду.
Отварной картофель выложите в миску, добавьте 1 ч.л. соли. Толкушкой истолчите весь картофель в пюре.
К слегка охлажденному картофельному пюре вбейте яйцо, добавьте муку.
Замесите картофельное тесто руками, которое не прилипает к пальцам.
Из всего картофельного теста скатайте шарики, размером с небольшой грецкий орех.
Приготовьте соус. Мелко нашинкуйте лук и выложите его в сковороду с растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне до легкого золотистого оттенка, постоянно помешивая лопаткой.
К луку добавьте 2 чайные ложки муки и, активно помешивая лопаткой, продолжайте обжаривать все вместе еще пару минут.
В отдельной чашке взболтайте воду с томатным соусом до получения однородной смеси.
Залейте томатную смесь в сковороду к обжаренному луку с мукой, добавьте 1 ч.л. соли и хмели-сунели. Продолжайте все вместе томить на небольшом огне, помешивая лопаткой, до заметного загустевания.
Параллельно в небольшой кастрюльке доведите 1-2 литра воды до кипения и выложите все картофельные шарики в активно кипящую воду. Варите картофельные шарики с момента всплытия 3-4 минуты, затем выловите все готовые картофельные шарики шумовкой и переложите на тарелку.
А в загустевший соус в сковороде добавьте сыр, натертый на крупную терку и чеснок, продавленный через чеснокодавилку. Активно все перемешайте лопаткой и снимите сковороду с огня. Соус готов.
Добавьте готовый соус к картофельным шарикам в тарелке и сразу же подавайте к столу.