Описание приготовления:

Если у вас получится много картофельных шариков, то их можно заморозить впрок. Для соуса выбирайте специи на свой вкус, а сыр используйте тот, который хорошо плавится.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Картофель 700 Грамм

Яйцо 1 Штука

Мука 200 Грамм (2 ч.л. — в соус, остальная мука — в тесто)

Соль 2 Чайных ложки (1 ч.л. — в картофельное тесто, 1 ч.л. — в соус)

Лук репчатый 1 Штука

Растительное масло 4 Ст. ложки

Томатный соус 2 Ст. ложки

Хмели-сунели 1 Чайная ложка

Сыр 50 Грамм (твердый)

Чеснок 2 Зубчика

Вода 250 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

150 ккал

Калорийность

3 г

Белки

7 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Картофельные шарики в соусе»

Подготовьте все ингредиенты. Лук и чеснок почистите. Картофель также почистите и помойте.

Картофель нарежьте небольшими кусочками, выложите в сотейник, залейте водой, отварите до готовности, слейте воду.

Отварной картофель выложите в миску, добавьте 1 ч.л. соли. Толкушкой истолчите весь картофель в пюре.

К слегка охлажденному картофельному пюре вбейте яйцо, добавьте муку.

Замесите картофельное тесто руками, которое не прилипает к пальцам.

Из всего картофельного теста скатайте шарики, размером с небольшой грецкий орех.

Приготовьте соус. Мелко нашинкуйте лук и выложите его в сковороду с растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне до легкого золотистого оттенка, постоянно помешивая лопаткой.

К луку добавьте 2 чайные ложки муки и, активно помешивая лопаткой, продолжайте обжаривать все вместе еще пару минут.

В отдельной чашке взболтайте воду с томатным соусом до получения однородной смеси.

Залейте томатную смесь в сковороду к обжаренному луку с мукой, добавьте 1 ч.л. соли и хмели-сунели. Продолжайте все вместе томить на небольшом огне, помешивая лопаткой, до заметного загустевания.

Параллельно в небольшой кастрюльке доведите 1-2 литра воды до кипения и выложите все картофельные шарики в активно кипящую воду. Варите картофельные шарики с момента всплытия 3-4 минуты, затем выловите все готовые картофельные шарики шумовкой и переложите на тарелку.

А в загустевший соус в сковороде добавьте сыр, натертый на крупную терку и чеснок, продавленный через чеснокодавилку. Активно все перемешайте лопаткой и снимите сковороду с огня. Соус готов.

Добавьте готовый соус к картофельным шарикам в тарелке и сразу же подавайте к столу.