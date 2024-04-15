Услышав название такого блюда, как оладьи, практически все сразу же начинают думать о сладких пышках к завтраку. Однако это кушанье можно приготовить также из мяса и овощей. Сегодня мы расскажем, как пожарить золотистые капустные оладьи с фаршем, которые получаются ну очень питательными.
Для приготовления такого блюда вам понадобится небольшой кочан молодой капусты и полкилограмма мяса. Вы можете брать как свинину, так и курицу. Также не забудьте об овсяных хлопьях. Их необходимо добавить в фарш, чтобы он лучше держал форму. Всыпьте овсянку к остальным ингредиентам и хорошенько всё перемешайте. По истечение 15 минут хлопья набухнут, потому можно будет приступать к жарке.
Как приготовить сытные капустные оладьи с фаршем
Подготовка овоща. Вы можете измельчить белокочанную капусту двумя способами. Или очень мелко ее нашинкуйте, или пробейте в чаше блендера до однородной массы. При выборе второго метода вы получите более нежные оладушки.
Ингредиенты
Свиной фарш500 г Капуста белокочанная300 г Яйцо3 шт. Зеленый лук0,25 пуч. Укроп0,25 пуч. Овсяные хлопья4 ст. л. Чесночный порошок0,25 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Удаляем верхние листья молодой капусты. Нарезаем кочан произвольными кусочками. Измельчаем капусту в чаше блендера до однородного состояния.
Хорошенько промываем укроп и зеленый лук. Обсушиваем их с помощью бумажного полотенца. Мелко нарезаем зелень. Выкладываем ее в глубокую емкость.Добавляем к зеленому луку с укропом измельченную капусту. Соединяем овощи с мясным фаршем. Вбиваем яйцо. Всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Добавляем сушеный чеснок.
Всыпаем к соединенным ингредиентам овсяные хлопья. Тщательно перемешиваем всё до получения максимально однородной консистенции.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Выкладываем на нее массу из фарша и капусты, формируя оладушки. Обжариваем их на среднем огне с двух сторон до румяности.
Соедините сметану с мелко нарезанной зеленью и чесночком, пропущенным через пресс. Добавьте соль и черный перец. Хорошенько перемешайте все ингредиенты — домашний сметанный соус к капустным оладьям готов. Приятного аппетита!