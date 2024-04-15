Услышав название такого блюда, как оладьи, практически все сразу же начинают думать о сладких пышках к завтраку. Однако это кушанье можно приготовить также из мяса и овощей. Сегодня мы расскажем, как пожарить золотистые капустные оладьи с фаршем, которые получаются ну очень питательными.

Для приготовления такого блюда вам понадобится небольшой кочан молодой капусты и полкилограмма мяса. Вы можете брать как свинину, так и курицу. Также не забудьте об овсяных хлопьях. Их необходимо добавить в фарш, чтобы он лучше держал форму. Всыпьте овсянку к остальным ингредиентам и хорошенько всё перемешайте. По истечение 15 минут хлопья набухнут, потому можно будет приступать к жарке.

Как приготовить сытные капустные оладьи с фаршем

Подготовка овоща. Вы можете измельчить белокочанную капусту двумя способами. Или очень мелко ее нашинкуйте, или пробейте в чаше блендера до однородной массы. При выборе второго метода вы получите более нежные оладушки.

Ингредиенты

Свиной фарш500 г Капуста белокочанная300 г Яйцо3 шт. Зеленый лук0,25 пуч. Укроп0,25 пуч. Овсяные хлопья4 ст. л. Чесночный порошок0,25 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Удаляем верхние листья молодой капусты. Нарезаем кочан произвольными кусочками. Измельчаем капусту в чаше блендера до однородного состояния. Хорошенько промываем укроп и зеленый лук. Обсушиваем их с помощью бумажного полотенца. Мелко нарезаем зелень. Выкладываем ее в глубокую емкость.Добавляем к зеленому луку с укропом измельченную капусту. Соединяем овощи с мясным фаршем. Вбиваем яйцо. Всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Добавляем сушеный чеснок. Всыпаем к соединенным ингредиентам овсяные хлопья. Тщательно перемешиваем всё до получения максимально однородной консистенции.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Выкладываем на нее массу из фарша и капусты, формируя оладушки. Обжариваем их на среднем огне с двух сторон до румяности.

Соедините сметану с мелко нарезанной зеленью и чесночком, пропущенным через пресс. Добавьте соль и черный перец. Хорошенько перемешайте все ингредиенты — домашний сметанный соус к капустным оладьям готов. Приятного аппетита!