Описание приготовления:

Готовят Эсик-флейш из говядины или баранины. Если не любите какую либо специю, просто не добавляйте или уменьшите количество. Если вас смущает присутствие пряника, замените его на сахар по вкусу. Мясо лучше всего подавать на хлебной лепешке или с лавашем.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда География кухни: Еврейская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 500 Грамм

Хлеб ржаной 100 Грамм

Чернослив 70 Грамм (без косточек)

Масло сливочное 30 Грамм

Помидоры в собственном соку 100 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Корица 1 Штука (палочка)

Лаврвый лист 1 Штука

Кумин По вкусу (молотый)

Гвоздика молотая По вкусу

Пряники 1/3 Штуки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Количество порций 4

Калорийность

237 ккал

Калорийность

13 г

Белки

21 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Эсик флейш»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления Эсик-флейш. Овощи и чернослив вымойте, обсушите и при необходимости почистите.

Мясо вымойте, обсушите и порежьте средними кусочками. В казане разогрейте растительное масло вместе со сливочным на сильном огне. Выложите мясо и обжаривайте до золотистой корочки.

Репчатый лук мелко порежьте и выложите в казан. Обжаривайте все еще 4 минуты, перемешивая.

Убавьте огонь до среднего. Чернослив разрежьте пополам и добавьте к мясу.

Добавьте в казан помидоры в собственном соку, лавровый лист и тертый пряник.

У ржаного хлеба срежьте корки, порежьте мелким кубиком и выложите к мясу.

Влейте в казан воду, Чтобы она была в уровень продуктов. Добавьте специи, посолите и поперчите.

Закройте казан крышкой, убавьте огонь до минимального и готовьте в течение одного часа, следя, чтобы не пригорело.

Приятного аппетита!