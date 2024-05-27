Управитесь за 10 минут: рецепт бюджетной намазки, которая исчезает за секунду

Намазка всегда пригодится, когда хочется чего-то вкусного и быстрого. Попробуйте приготовить ее по этому элементарному рецепту.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эту намазку еще называют еврейской. Также она известна как салат «Белочка».

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Душистая намазка из плавленых сырков

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 вареное яйцо;

– 1 плавленый сырок;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец по вкусу;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 чайная ложка горчицы.

Смотрите, как приготовить еврейскую намазку: видео

Приготовление:

Плавленый сырок и чеснок натрите на мелкой терке. Добавьте майонез и горчицу. Посолите и поперчите по вкусу. Натрите яйцо и перемешайте. Багет поджарьте с обеих сторон и смажьте намазкой.

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