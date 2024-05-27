ГлавнаяРецептыУправитесь за 10 минут: рецепт бюджетной намазки, которая исчезает за секунду Управитесь за 10 минут: рецепт бюджетной намазки, которая исчезает за секунду На чтение: 1 минута Намазка всегда пригодится, когда хочется чего-то вкусного и быстрого. Попробуйте приготовить ее по этому элементарному рецепту. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эту намазку еще называют еврейской. Также она известна как салат «Белочка». Будет вкусно Ваши родные будут в восторге: приготовьте фантастический пирог с курицей и грибами Душистая намазка из плавленых сырков Время: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 вареное яйцо; – 1 плавленый сырок; – 1 зубчик чеснока; – соль, перец по вкусу; – 1 столовая ложка майонеза; – 1 чайная ложка горчицы. Смотрите, как приготовить еврейскую намазку: видео Приготовление: Плавленый сырок и чеснок натрите на мелкой терке. Добавьте майонез и горчицу. Посолите и поперчите по вкусу. Натрите яйцо и перемешайте. Багет поджарьте с обеих сторон и смажьте намазкой. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить куриный террин, который будет вкуснее, чем колбаса. Поделитесь с друзьями