Описание приготовления:
Чтобы ленивые голубцы были вкусные и нежные, нужно удалить у капусты все толстые жилки. Вместо белокочанной капусты можно взять красную, пекинскую или даже салат айсберг. Фарш лучше всего взять смешанный, а сметану густую и жирную.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Капуста / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Голубцы
Состав / Ингредиенты:
- Фарш 600 Грамм (свинина, говядина или смешанный)
- Рис 60 Грамм
- Капуста белокочанная 300 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
- Мука 1 Ст. ложка (без горки)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Сметана 200 Грамм
- Томатный соус 2 Ст. ложки
- Лавровый лист 1 Штука
- Вода 100 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
189 ккал
Калорийность
8 г
Белки
14 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ленивые голубцы в томатно-сметанном соусе в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ленивых голубцов в томатно-сметанном соусе. Морковь и лук почистите и сполосните.
Рис хорошо вымойте и отварите в соленой воде на среднем огне до полуготовности. Откиньте рис на сито, промойте и дайте воде стечь.
Мясной фарш выложите в миску, добавьте рис и тертый на крупной терке репчатый лук. Все посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Капусту мелко нашинкуйте и выложите в чашку с фаршем. Все хорошо перемешайте и отбейте до плотности.
Форму для запекания смажьте растительным маслом. Влажными руками сформируйте голубцы и выложите в форму. Поставьте их в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Голубцы должны стать плотными.
В сковороду налейте растительное масло, выложите нарезанный репчатый лук и тертую морковь, обжаривайте в течение 5 минут, перемешивая. Снимите сковороду с огня и выложите муку, перемешайте.
В миску выложите томатный соус, сметану и влейте воду. Все посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Сверху на голубцы разложите обжаренные овощи с мукой и залейте томатно-сметанным соусом.
Форму с голубцами закройте фольгой для запекания. Запекайте голубцы в горячей духовке в течение одного часа. Затем уберите фольгу и запекайте еще 10-15 минут. Спустя время достаньте ленивые голубцы из духовки и сразу подавайте к столу со сметаной или подливой.
Приятного аппетита!