Описание приготовления:

Чтобы ленивые голубцы были вкусные и нежные, нужно удалить у капусты все толстые жилки. Вместо белокочанной капусты можно взять красную, пекинскую или даже салат айсберг. Фарш лучше всего взять смешанный, а сметану густую и жирную.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Капуста / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Голубцы

Состав / Ингредиенты:

Фарш 600 Грамм (свинина, говядина или смешанный)

Рис 60 Грамм

Капуста белокочанная 300 Грамм

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Мука 1 Ст. ложка (без горки)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Сметана 200 Грамм

Томатный соус 2 Ст. ложки

Лавровый лист 1 Штука

Вода 100 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

189 ккал

Калорийность

8 г

Белки

14 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ленивые голубцы в томатно-сметанном соусе в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ленивых голубцов в томатно-сметанном соусе. Морковь и лук почистите и сполосните.

Рис хорошо вымойте и отварите в соленой воде на среднем огне до полуготовности. Откиньте рис на сито, промойте и дайте воде стечь.

Мясной фарш выложите в миску, добавьте рис и тертый на крупной терке репчатый лук. Все посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Капусту мелко нашинкуйте и выложите в чашку с фаршем. Все хорошо перемешайте и отбейте до плотности.

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Влажными руками сформируйте голубцы и выложите в форму. Поставьте их в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Голубцы должны стать плотными.

В сковороду налейте растительное масло, выложите нарезанный репчатый лук и тертую морковь, обжаривайте в течение 5 минут, перемешивая. Снимите сковороду с огня и выложите муку, перемешайте.

В миску выложите томатный соус, сметану и влейте воду. Все посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Сверху на голубцы разложите обжаренные овощи с мукой и залейте томатно-сметанным соусом.

Форму с голубцами закройте фольгой для запекания. Запекайте голубцы в горячей духовке в течение одного часа. Затем уберите фольгу и запекайте еще 10-15 минут. Спустя время достаньте ленивые голубцы из духовки и сразу подавайте к столу со сметаной или подливой.

Приятного аппетита!