ГлавнаяРецептыЕсли остался кусочек капусты: рецепт идеальной запеканки с сыром Если остался кусочек капусты: рецепт идеальной запеканки с сыром На чтение: 1 минута Если вы купили слишком большую капусту и она у вас осталась, приготовьте вкусную запеканку. Для нее нужны только самые простые ингредиенты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Готовить ее невероятно просто. Вам понадобится всего полчаса. Стоит попробовать Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой Запеканка из капусты – простой рецепт Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 600 граммов капусты; – 100 граммов сыра; – 2 яйца; – соль, черный перец, сухой чеснок по вкусу. Приготовление: Нашинкуйте капусту. Положите ее на сковороду вместе с любимыми специями и солью. Немного потушите. Тем временем нарежьте сыр тоненькими пластинками. В форме для запекания взбейте яйца с солью. Добавьте сыр и капусту и перемешайте. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, до золотой корочки. Понравился рецепт? Узнайте, какое любимое блюдо президента Владимира Зеленского. Поделитесь с друзьями