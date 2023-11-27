Торт за 15 минут без выпечки. Шоколадно-молочный десерт с необычным заварным кремом на любой праздник

Примерно 150 лет назад торты были очень дорогим удовольствием для знати. Дело в том, что основной ингредиент для сладкой выпечки, а именно сахар, стоил огромных денег. К тому же рецепты приготовления пышных кремов и бисквитов были секретны. У каждого кондитера были свои техники приготовления тортов.
Сейчас все рецепты можно найти в кулинарных книгах или в интернете. Но, раньше такой информацией владели лишь настоящие умельцы своего дела.
Торты служили приглашением на балы, угощением к чаепитию. Готовили их не очень часто, ибо дорогое удовольствие недолго стояло на праздничном столе. Торты быстро приходили в негодность, портился крем.
Приготовим современный торт без выпечки за 15 минут.
Ингредиенты для торта с заварным кремом:
- Шоколадное печенье — 400 г;
- Молочное печенье — 300 г;
- Молоко — 800 мл;
- Яйца — 3 шт.;
- Сахар — 170 г;
- Сливочное масло — 100 г;
- Кокосовая стружка — 100 г;
- Мука — 2 ст. л.;
- Кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- Ванильный сахар — 10 г.
Приготовление торта с заварным кремом:
Для приготовления крема в сотейник разбиваем яйца, высыпаем сахар, ванильный сахар, муку и крахмал, тщательно перемешиваем. Постепенно в смесь вливаем молоко. На среднем огне доводим крем до загустения, постоянно помешиваем.
Выкладываем в кремовую массу сливочное масло, растапливаем внутри. Перемешиваем компоненты, варим еще пару минут.
Высыпаем в крем кокосовую стружку, смешиваем.
Крем перекладываем в миску, накрываем в контакт пленкой и отправляем остужаться. Смазываем дно формы остывшим кремом.
Выкладываем на кремовый слой печенье плотно друг к другу.
Смазываем слой шоколадного печенья кремом. На кремовый слой кладем молочное печенье также плотно. Таким образом каждый кремовый слой заполняем печеньем, чередуем молочное и шоколадное.
Из остатков печенья делаем мелкую крошку, которой посыпаем последний кремовый слой торта. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа.
В результате получается вкусный торт с заварным кремом без выпечки коржей.
Рекомендуем оставлять такой торт на всю ночь в холодильнике для лучшей пропитки.