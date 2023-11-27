Торт за 15 минут без выпечки. Шоколадно-молочный десерт с необычным заварным кремом на любой праздник

Примерно 150 лет назад торты были очень дорогим удовольствием для знати. Дело в том, что основной ингредиент для сладкой выпечки, а именно сахар, стоил огромных денег. К тому же рецепты приготовления пышных кремов и бисквитов были секретны. У каждого кондитера были свои техники приготовления тортов.

Сейчас все рецепты можно найти в кулинарных книгах или в интернете. Но, раньше такой информацией владели лишь настоящие умельцы своего дела.

Торты служили приглашением на балы, угощением к чаепитию. Готовили их не очень часто, ибо дорогое удовольствие недолго стояло на праздничном столе. Торты быстро приходили в негодность, портился крем.

Приготовим современный торт без выпечки за 15 минут.

Ингредиенты для торта с заварным кремом:

Шоколадное печенье — 400 г;

Молочное печенье — 300 г;

Молоко — 800 мл;

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 170 г;

Сливочное масло — 100 г;

Кокосовая стружка — 100 г;

Мука — 2 ст. л.;

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

Ванильный сахар — 10 г.

Приготовление торта с заварным кремом:

Для приготовления крема в сотейник разбиваем яйца, высыпаем сахар, ванильный сахар, муку и крахмал, тщательно перемешиваем. Постепенно в смесь вливаем молоко. На среднем огне доводим крем до загустения, постоянно помешиваем.

Выкладываем в кремовую массу сливочное масло, растапливаем внутри. Перемешиваем компоненты, варим еще пару минут.

Высыпаем в крем кокосовую стружку, смешиваем.

Крем перекладываем в миску, накрываем в контакт пленкой и отправляем остужаться. Смазываем дно формы остывшим кремом.

Выкладываем на кремовый слой печенье плотно друг к другу.

Смазываем слой шоколадного печенья кремом. На кремовый слой кладем молочное печенье также плотно. Таким образом каждый кремовый слой заполняем печеньем, чередуем молочное и шоколадное.

Из остатков печенья делаем мелкую крошку, которой посыпаем последний кремовый слой торта. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа.

В результате получается вкусный торт с заварным кремом без выпечки коржей.

Рекомендуем оставлять такой торт на всю ночь в холодильнике для лучшей пропитки.