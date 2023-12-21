Эти 6 рецептов блюд помогут разгрузить организм: что можно приготовить — попробуйте так сделать

После череды праздничных дней организм, как правило, чувствует тяжесть и требует отдыха.

В последнее время большую популярность в питании набирают так называемые детокс или разгрузочные дни. Они помогают не только сбросить лишние килограммы, но и очищают организм от шлаков.

Предлагаем 6 очищающих рецептов блюд.

Начнем с салата.

Салат-щетка практически не содержит углеводов, а сырые овощи усиливают перистальтику кишечника.

Ингредиенты: капуста свежая 0,5 кочана, свёкла 1 штука, морковь 1 штука, зелень пучок, соль, перец, растительное масло 2-3 сл. ложки, лимонный сок.

Капусту нашинковать. Чем тоньше, тем лучше. Слегка обмять руками, чтобы выделился сок. Добавить натертую морковь и свеклу. Лучше использовать терку для корейской моркови.

Соль можно не класть, но для вкуса допустимо слегка присолить. Все перемешать и заправить растительным маслом. В идеале оливковым, но подойдет льняное, кукурузное, рапсовое. Будьте уверены, что блюдо из свежих овощей будет не только полезным, но очень вкусным!

Тем, кто не может обойтись без горячего, можно попробовать разгрузочную овсяную кашу. Она содержит много клетчатки и в то же время довольно сытная.

Для разгрузочного дня берите цельнозерновую крупу, так как в ней содержится большее количество витаминов и микроэлементов.

Овсянку промыть и залить холодной водой в соотношении 1:2. После закипания огонь убавить, накрыть крышкой и томить на медленном огне около получаса. От соли и сахара в данном случае нужно отказаться вовсе. Но если совсем не можете без них обойтись, то добавьте яблоко или банан.

Еще один вариант горячей чистки – это суп. Его эффективность определяется наличием жидкости. Минимальная нагрузка на пищеварительный тракт и максимальная очистка от всего лишнего.

Основу супа составляют овощи: кабачок, томат и лук, немного растительного масла и пучок зелени.

Овощи порезать мелкими кубиками, сложить в кастрюлю, залить водой и варить 15 -20 минут до готовности. Затем измельчить блендером до пюреобразного состояния.

Если получится много жидкости, можно добавить овсяные хлопья. Влить оливковое масло, посыпать зеленью Супчик легкий и хорошо усваивается, за что диетологи отдают ему особое предпочтение.

Еще одним жидким блюдом, но уже не горячим, хотя так же невероятно полезным является смузи.

Это коктейль из ягод, фруктов или овощей. Попробуйте напиток из шпината, киви и банана.

Банан и киви нужно очистить от кожуры. Шпинат обмыть и удалить жесткие прожилки. Все мелко нарезать. Сложить в чашу блендера. Добавить 0,5 стакана отфильтрованной воды (при желании можно заменить любой минеральной водой без газа или соком). Взбить до получения однородной массы. Выпивать коктейль нужно сразу после приготовления.

Фруктовый салатик оценят те, кому сложно отказаться от сладкого. И токсины выведутся, и страдать не придется. Фрукты содержат много пищевых волокон, клетчатки и витаминов.

Возьмите 2 яблока, 2 груши, 1 киви, 1 банан, пол грейпфрута. Вымойте и нарежьте киви, грейпфрут и банан. Яблоки и груши нужно сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. Заправить фрукты нежирным йогуртом.

Любители выпечки могут побаловать себя в такие дни печеньем с кунжутом.

80 мл кефира, 1 небольшое яйцо, 25 грамм сливочного масла, 1/3 ч ложки разрыхлителя, щепотка соли, 75 грамм рисовой муки, 2-3 ст ложки кунжута.

В кефир добавить соду, растопленное масло и соль. Затем постепенно вмешать муку. Сформировать кружочки и выложить на пергамент. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 мин. Затем смазать белком и посыпать кунжутом. Можно запивать фруктово-овощным смузи!

Не бойтесь экспериментов, сочетайте в своем рационе сырые овощи и фрукты, а организм скажет вам за это: «Спасибо»!

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Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинария Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.