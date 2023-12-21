Как сварить свеклу на «шубу» за 15 минут: полезный лайфхак

Обычным способом свекла варится очень долго. Но ее можно сварить в пакете в микроволновке. И сделать это быстро и легко, без утомительного ожидания и грязной посуды.

Свекла, сваренная в микроволновке, совершенно неотличима от той, которую варили в воде. Ее можно подавать просто как гарнир, также она незаменима в популярных праздничных салатах. О том, как быстро сварить свеклу на салат, рассказал сайт «1000 Меню»

Как быстро сварить свеклу целиком в микроволновке

Для того чтобы сварить свеклу еще быстрее, лучше выбрать не очень крупные корнеплоды. Далее нужно сделать следующее:

Вымойте тщательно овощи и пока не обрезайте кончики с обеих сторон. Наколите ножом или вилкой корнеплод в нескольких местах, для того, чтобы он приготовился еще быстрее. Положите свеклу в рукав для запекания и завяжите концы хомутиками, которые идут в комплекте, или просто на обычный узел. Сделайте два-три отверстия сверху на пакете, чтобы он не лопнул в процессе. Поместите свеклу в рукаве прямо на стеклянную тарелку микроволновки. Включите мощность 800 Вт на 2-3 минуты. Сделайте перерыв около минуты, затем снова включите печь в таком же режиме – и так до готовности.

Чтобы определить, готова свекла или нет, нужно проткнуть ее ножом либо вилкой. Если свекла готова, она легко будет соскальзывать с ножа, а вилка войдет в нее легко, без какого-либо усилия.

Время здесь приведено приблизительное, оно зависит от особенностей работы вашей СВЧ-печи и напряжения в сети. Обычно на это уходит не более 15 минут.

После того как свекла будет готова, переложите ее на решетку и очень осторожно разрежьте рукав ножом. Будьте аккуратными и берегите руки – в нем полно горячего пара. После того как свекла остынет, она будет готова к очистке и дальнейшему применению.

Что приготовить из вареной свеклы

Рецепты из вареной свеклы всегда имеют яркий вид и насыщенный вкус. Это, конечно, салат из вареной свеклы с чесноком и майонезом.

Также из вареной свеклы можно приготовить:

винегрет;

«Селедку под шубой»;

«Гранатовый браслет».

А в летнее время популярен холодный борщ – холодник.

Напомним рецепт очень полезного салата из свеклы в преддверии зимы. Для заправки салата вместо майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с маринованной свеклой. Это простой рецепт очень полезного блюда в сезон простуд. Перед тем, как мариновать свеклу для салата, необходимо запечь ее в духовке.