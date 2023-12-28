Это что — то новое. Дайте медаль тому, кто придумал этот рецепт: самый быстрый торт к чаю за 15 минут

Торты являются важной частью праздника, а точнее его заключения. Как правило, торты подаются после основных блюд. Постепенно торты стали захватывать весь мир. Даже те регионы, где раньше не ели сладкое, стали зависимы от десертов. Например, в Японии до XX века про торты знали мало. Однако, после пика популярности торта в Европе, Азиаты начали повторять тенденцию.

Торты в Азии не похожи на то, что мы имеем в Европе. То есть, такие торты могут быть специфическими. В крем добавляются бобы, соя и прочие азиатские продукты.

Есть в Азии и обычные торты, их готовят обученные люди в кондитерских магазинах. Цены на торты в Азии большие. Поэтому стоит готовить свои домашние торты.

Ингредиенты бисквита для торта:

яйца — 4 шт.;

сахар — 120 г;

соль — щепотка;

растительное масло — 50 мл;

молоко — 50 мл;

разрыхлитель — ½ ч.л.;

мука — 110 г.

Ингредиенты для крема:

яичный желток — шт.;

сахар — 150 г;

крахмал — 2 ст.л.;

молоко — 500 мл;

ванилин;

сливочное масло — 180 г.

Приготовление торта:

В сотейник высыпаем сахарный песок, добавляем желток и крахмал, тщательно перемешиваем. Вливаем в смесь молоко, добавляем ванилин. Варим смесь до загустения на среднем огне.

Кремовую основу перекладываем в отдельную тару для остывания, накрываем пленкой в контакт. Для приготовления бисквита делим яйца на желтки и белки. Желтки смешиваем с 60 граммами сахара, взбиваем до белой массы.

Вливаем в яичную массу молоко и растительное масло, повторно взбиваем. Просеиваем в массу муку и разрыхлитель, замешиваем бисквитное нежное тесто без комков.

Взбиваем до пышной белой пены белки с солью. Высыпаем частями в белки сахар. Постепенно в пышные белки вводим тесто, аккуратно смешиваем лопаткой.

Распределяем тесто по противню, застеленному пергаментом. Выпекаем корж при 180 градусах 15-20 минут. Корж делим на 4 одинаковые полоски.

Взбиваем сливочное масло до белого цвета, постепенно добавляем в масло заварную основу, замешиваем крем миксером.

Смазываем каждую полоску коржа кремом, можно в начало полосок выложить карамель или сгущенное молоко.

Заворачиваем полоски бисквита в один большой рулет начинкой внутрь.

Кладем рулет вертикально на плоскую тарелку, смазываем поверхность и бока кремом.

По желанию торт можно украсить шоколадной крошкой. Также из остатков крема многие создают розочки при помощи кондитерского мешка и сцеживают их на верхушку торта.

После декорирования торт убираем в холодильник на 3 часа. Получается отменный десерт домашнего приготовления.