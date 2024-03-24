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Это ели еще наши предки: готовим невероятный закарпатский гуляш с фасолью

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Это ели еще наши предки: готовим невероятный закарпатский гуляш с фасолью

Это ели еще наши предки: готовим невероятный закарпатский гуляш с фасолью

Приготовьте на выходные невероятно вкусный гуляш с фасолью. Это сытное и питательное блюдо точно поразит вас своими богатыми ароматами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Мясо получится очень нежным. А ароматный болгарский перец превратит блюдо в шедевр.

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Закарпатский гуляш с фасолью

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 800 граммов свинины;
– 1,5 килограмма картофеля;
– 2 моркови;
– 2 луковицы;
– 1 красный болгарский перец;
– 1 томат;
– 300 граммов отварной фасоли;
– соль, перец, петрушка по вкусу;
– 2 чайные ложки молотой паприки;
– 4 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Почистьте морковь и лук. Порежьте лук мелким кубиком, морковь – кружочками, мясо – тонкими полосками, почищенные томаты – мелкими кусочками, перец – полосками, а картофель – крупными кубиками.
  2. В кастрюлю для гуляша налейте масло и насыпьте лук. Жарьте до легкого зарумянивания. Всыпьте паприку, перемешайте и добавьте мясо. Перемешайте.
  3. Приправьте солью и перцем по вкусу. Добавьте томаты, морковь, перец и перемешайте. Влейте немного горячей воды и тушите под крышкой на тихом огне до готовности. Периодически помешивайте блюдо.
  4. Когда мясо будет мягкое, засыпьте картофель. Влейте горячую воду, чтобы она все покрыла, перемешайте, снова добавьте по вкусу соль и специи. Варите под крышкой до готовности картофеля.
  5. Добавьте вареную фасоль, перемешайте и увеличьте огонь. Когда гуляш закипит, проварите его 1 – 2 минуты. Добавьте нарезанную зелень, накройте крышкой и оставьте настояться минимум на 10 минут.

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