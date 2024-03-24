Это ели еще наши предки: готовим невероятный закарпатский гуляш с фасолью

Приготовьте на выходные невероятно вкусный гуляш с фасолью. Это сытное и питательное блюдо точно поразит вас своими богатыми ароматами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мясо получится очень нежным. А ароматный болгарский перец превратит блюдо в шедевр. Будет вкусно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Закарпатский гуляш с фасолью Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

– 800 граммов свинины;

– 1,5 килограмма картофеля;

– 2 моркови;

– 2 луковицы;

– 1 красный болгарский перец;

– 1 томат;

– 300 граммов отварной фасоли;

– соль, перец, петрушка по вкусу;

– 2 чайные ложки молотой паприки;

– 4 столовые ложки растительного масла. Приготовление: Почистьте морковь и лук. Порежьте лук мелким кубиком, морковь – кружочками, мясо – тонкими полосками, почищенные томаты – мелкими кусочками, перец – полосками, а картофель – крупными кубиками. В кастрюлю для гуляша налейте масло и насыпьте лук. Жарьте до легкого зарумянивания. Всыпьте паприку, перемешайте и добавьте мясо. Перемешайте. Приправьте солью и перцем по вкусу. Добавьте томаты, морковь, перец и перемешайте. Влейте немного горячей воды и тушите под крышкой на тихом огне до готовности. Периодически помешивайте блюдо. Когда мясо будет мягкое, засыпьте картофель. Влейте горячую воду, чтобы она все покрыла, перемешайте, снова добавьте по вкусу соль и специи. Варите под крышкой до готовности картофеля. Добавьте вареную фасоль, перемешайте и увеличьте огонь. Когда гуляш закипит, проварите его 1 – 2 минуты. Добавьте нарезанную зелень, накройте крышкой и оставьте настояться минимум на 10 минут. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный постный борщ с ушками.