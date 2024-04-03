Как приготовить королевскую глазурь из белков яиц: рецепт 1910 года – не требует много времени

Невозможно представить себе пасочки без красивой отделки. Глазурь можно изготовить из различных продуктов, однако именно белковая — наиболее универсальная.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вместо обычного сахара используйте сахарную пудру, которая позволит сделать глазурь намного быстрее. Это очень красивый декор, который вам непременно понравится.

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Рецепт глазури

Время: 20 минут

20 минут Порций: 3

Великолепный декор / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

– 2 средних яичных белка;

– 180 грамм сахарной пудры;

– несколько капель лимонного сока.

Приготовление:

Поместите яичные белки в чистую стеклянную миску и взбивайте миксером максимум 30 секунд (или намного меньше – зависит от мощности миксера). Сначала на малой скорости, потом на средней. К белкам добавьте весь сахар. Взбивайте смесь на низкой/средней скорости примерно 20 минут. В конце можно добавить в глазурь лимонный или апельсиновый сок. Глазурь должна быть гладкой, белоснежной и без комочков. Эту глазурь можно хранить в холодильнике 3 дня.

Что следует добавить: как приготовить красивый бульон.