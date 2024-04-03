ГлавнаяРецептыКак приготовить королевскую глазурь из белков яиц: рецепт 1910 года – не требует много времени Как приготовить королевскую глазурь из белков яиц: рецепт 1910 года – не требует много времени На чтение: 1 минута Невозможно представить себе пасочки без красивой отделки. Глазурь можно изготовить из различных продуктов, однако именно белковая — наиболее универсальная. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вместо обычного сахара используйте сахарную пудру, которая позволит сделать глазурь намного быстрее. Это очень красивый декор, который вам непременно понравится. Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Рецепт глазури Время: 20 минут Порций: 3 Великолепный декор / Фото ania gotuje Ингредиенты: – 2 средних яичных белка; – 180 грамм сахарной пудры; – несколько капель лимонного сока. Приготовление: Поместите яичные белки в чистую стеклянную миску и взбивайте миксером максимум 30 секунд (или намного меньше – зависит от мощности миксера). Сначала на малой скорости, потом на средней. К белкам добавьте весь сахар. Взбивайте смесь на низкой/средней скорости примерно 20 минут. В конце можно добавить в глазурь лимонный или апельсиновый сок. Глазурь должна быть гладкой, белоснежной и без комочков. Эту глазурь можно хранить в холодильнике 3 дня. Что следует добавить: как приготовить красивый бульон. Поделитесь с друзьями